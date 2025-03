30+ najlepszych seriali HBO w historii. Wszystkie z listy są na Max

Największą siłą HBO jest różnorodność tematyczna ich produkcji. Znajdziemy tu zarówno pełne emocji dramaty obyczajowe, jak i widowiskowe seriale fantasy czy brutalne thrillery kryminalne. Każdy z tych tytułów na swój sposób przyczynił się do rozwoju telewizyjnej narracji i podniósł poprzeczkę dla konkurencji. Wiele z nich zdobyło prestiżowe nagrody, w tym Złote Globy i Emmy, co jeszcze bardziej podkreśla ich znaczenie.

Lista najwyżej ocenianych seriali HBO pokazuje, jak różnorodna i bogata jest oferta tej stacji. Znajdziesz na niej zarówno produkcje pełne akcji, jak i te, które zmuszają do głębokiej refleksji. Każdy z tych tytułów to dowód na to, że HBO od lat pozostaje synonimem jakości w świecie telewizji. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z tymi serialami, teraz jest idealny moment – wszystkie są dostępne na platformie Max w Polsce.

Najlepsze seriale HBO w historii. Tak oceniają widzowie IMDb

34. „Iluminacja”



Perypetie kobiety po przejściach, która powraca z kliniki dla uzależnionych i postanawia zmienić swoje życie. Chce również nieść pomoc innym ludziom.



33. „Wyposażony”



Z powodu kłopotów finansowych nauczyciel zostaje męską prostytutką.



32. „Gracze”



Spencer Strasmore to zawodnik futbolu amerykańskiego, którego kariera właśnie dobiegła końca. Niebawem zyskuje nową pracę prowadzącą do wielu zabawnych sytuacji.



31. „Mildred Pierce”



Rozwiedziona i samotna matka Mildred Pierce decyduje się otworzyć restaurację.



30. „Dziewczyny”



Perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość.



29. „Czysta krew”



Sookie Stackhouse potrafi czytać w myślach. Lubi przebywać w towarzystwie wampirów, bo ich jako jedynych nie słyszy.



28. „Wielki powrót”



Valerie Cherish jest przebrzmiałą gwiazdą jednego sitcomu, która po latach stara się powrócić na szczyt.



27. „Wicedyrektorzy”



Perypetie dwóch wicedyrektorów szkoły, których największym marzeniem jest awans.



26. „Anioły w Ameryce”



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



25. „Spojrzenia”



Perypetie trzech przyjaciół z San Francisco, którzy starają się odnaleźć w realiach współczesnego świata.



24.„Mogło być gorzej”



Były zawodowy bejsbolista po latach wraca do rodzinnego miasta, by podjąć pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego.



23. „Terapia”



Dr Paul Weston jest terapeutą w średnim wieku. Problemy, wątpliwości i kryzysy pacjentów przeplatają się z jego własnymi.



22. „Treme”



Perypetie mieszkańców zniszczonego przez huragan Nowego Orleanu, którzy starają się powrócić do normalnego życia.



21. „Statyści”



Andy Millman to bezrobotny aktor. Walczy o główne role, które traci, na rzecz takich gwiazd jak Robert DeNiro. Jednakże wciąż utrzymuje, że mają oni po prostu szczęście....



20. „Pacyfik”



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



19. „Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



18. „Carnivàle”



Podczas Wielkiego Kryzysu chłopiec z farmy w Oklahomie oraz charyzmatyczny pastor dowiadują się, że są głównymi graczami w grze przedstawicieli Nieba i Piekła.



17. „Generation kill – Czas wojny”



Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.



16. „Figurantka”



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała.



15. „Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



14. „Westworld”



Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, który zamieszkany jest przez posiadające sztuczną inteligencję tzw. "hosty".



13. „Flight of the Conchords”



Pochodzący z Nowej Zelandii Bret i Jemaine to członkowie dwuosobowego zespołu „Flight of the Conchords”. Próbując zdobyć fanów w Ameryce, zatrudniają nowego menadżera i w szybkim czasie pozyskują jedną psychofankę.



12. „Dolina krzemowa”



Pasjonaci najnowszej technologii otrzymują środki na wyprodukowanie kolejnych wynalazków.



11. „Newsroom”



Pracownicy odpowiedzialni za produkcję programu z wiadomościami oraz prezenter tychże próbują podwyższyć oglądalność i zająć większy rynek odbiorców.



10. „Deadwood”



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



9. „Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



8. „Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



7. „Rzym”



Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.



6. „Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



5. „Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



4. „Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



3. „Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



2. „Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



1. „Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.

Najlepsze filmy HBO w historiii według widzów

A jeżeli szukasz nieco dłuższych formatów przejrzyjcie naszą listę najlepszych filmów HBO w historii według ocen użytkowników portalu IMDb. W przeciwieństwie do klasycznych hollywoodzkich blockbusterów, produkcje HBO często balansują na granicy kina artystycznego i popularnego, dostarczając widzom zarówno rozrywkę, jak i refleksję nad współczesnym światem.

Wśród filmów HBO znajdziemy zarówno opowieści o wielkich postaciach historycznych, jak i kameralne dramaty psychologiczne, które skupiają się na jednostkach i ich wewnętrznych zmaganiach. Nie brak tu również thrillerów politycznych, dokumentów, a także produkcji opartych na prawdziwych wydarzeniach, które rzucają nowe światło na ważne momenty w historii.

