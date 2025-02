Najlepsze miniseriale po 10 odcinków. Nasze rekomendacje

Wszystkim serialomaniakom prezentujemy listę produkcji, które obejrzycie z wypiekami na twarzy, a liczą tylko 10 odcinków. Od trzymających w napięciu kryminałów, przez dramaty obyczajowe, aż po thrillery czy adaptacje znanych powieści, w tym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli macie ochotę na dobry, intensywny seans, o którym długo nie zapomnicie, oto miniseriale, które wam to zapewnią.

Topowe miniseriale. Te perełki mają tylko po 10 odcinków

„Maniac” na Netflix



Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.



„Kolej podziemna” na Prime Video



Serial zdobywcy Oscara, Barry’ego Jenkinsa, oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem powieści Colsona Whiteheada opowiada o walce Cory Randall o wolność na amerykańskim Południu przed wojną secesyjną. Po uciecze z plantacji Cora odkrywa, że Kolej Podziemna to nie metafora, lecz prawdziwa kolej ukryta pod powierzchnią ziemi.



„Fosse/Verdon” na Disney+



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Nauczycielka” na Disney+



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.



„Seven Seconds” na Netflix



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Kompania braci” na Max



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Sprzątaczka” na Netflix



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex - samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„The Offer” na SkyShowtime i Prime Video



Hollywoodzki producent Albert Ruddy pracuje nad realizacją jednego z, jak się potem okaże, najsłynniejszych filmów na świecie – „Ojca Chrzestnego”.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” na Netflix



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Pacyfik” na Max



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„W tłumie” na Apple TV+



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 roku na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.Czytaj też:

