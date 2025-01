40+ najlepszych seriali na Max według portalu Collider. Przypomnisz sobie zapomniane perełki!

Max to obok Netfliksa jedna z najbardziej popularnych w Polsce platform streamingowych, która oferuje szeroki wybór seriali, które zadowolą każdego widza, niezależnie od preferowanego gatunku. Dla fanów dramatów dostępne są wielokrotnie nagradzane tytuły, które zachwycają głębokimi historiami i wybitnymi kreacjami aktorskimi. Jeśli wolisz kryminały, Max ma w swojej ofercie intrygujące produkcje pełne zwrotów akcji i nieoczywistych rozwiązań. Miłośnicy komedii również znajdą coś dla siebie – lekkie, ale błyskotliwe seriale idealne na wieczór. Na liście najlepszych produkcji spod szyldu Max, Collider zawarł te tytuły, które były masowo oglądane lub – jeżeli nawet są mniej znane – zostały docenione przez widzów i krytyków.

Jeśli szukasz inspiracji do wieczornego seansu, to zestawienie będzie świetnym punktem wyjścia. Warto zapisać je sobie na później, a dzięki temu zawsze będziesz mieć pod ręką gotowe propozycje na każdą okazję. Niech stanie się twoim niezawodnym przewodnikiem po świecie seriali!

Najlepsze seriale na Max według portalu Collider. Ponad 40 rekomendacji

„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



„Figurantka”



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Gra o Tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Euforia”



Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.



„Iluminacja”



Perypetie kobiety po przejściach, która powraca z kliniki dla uzależnionych i postanawia zmienić swoje życie. Chce również nieść pomoc innym ludziom.



„Prezydencki poker”



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Hacks”



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„Biały lotos”



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Stacja Jedenasta”



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Wielkie kłamstewka”



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Próba generalna”



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„Ród Smoka”



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.



„Mroczne materie”



Dwójka dzieci wybiera się na magiczną podróż przez równoległe wymiary.



„Misja: Podstawówka”



Losy grupy nauczycieli z powołania pracujących w jednej z najbardziej niedofinansowanych podstawówek w kraju.



„Sort Of”



Sabi Mehboob jest genderfluid millenialsem. Balansując pomiędzy tożsamościami pokazuje, że ustalone ramy społeczne nie są już wystarczające... dla nikogo z nas.



„The Last of Us”



Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.



„Seks w wielkim mieście”



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.



„Gentleman Jack”



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Nasza bandera znaczy śmierć”



Jest rok 1717, zamożny właściciel ziemski przeżywa kryzys wieku średniego i postanawia porzucić swoje wygodne życie i zostać piratem.



„Barry”



Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.



„Sukcesja”



Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„Ktoś, gdzieś”



Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Telewizyjna adaptacja filmu Ingmara Bergmana o rozpadającym się małżeństwie.



„Pohamuj entuzjazm”



Perypetie amerykańskiego producenta filmowego, którego oryginalna osobowość prowadzi do wielu nieporozumień.



„Prawi Gemstonowie”



Syn słynnego telekaznodziei próbuje kontynuować jego dzieło. Grzechy z przeszłości kładą się jednak cieniem na jego działalności.



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega w ostatnich dniach wojny w Wietnamie i jego przeprowadzce do USA.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Branża”



Grupa młodych absolwentów rywalizuje o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Los Espookys”



Grupa przyjaciół prowadzi wspólny biznes polegający na organizacji wydarzeń z wybranych przez klienta horrorów.



„South Side”



Dwóch niedawnych absolwentów college'u chce zostać przedsiębiorcami w South Side w Chicago.



„Diuna: Proroctwo”



Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.



„Powrót Millie Black”



Po powrocie na Jamajkę była detektyw Scotland Yardu, Millie Black, zajmuje się sprawą zaginięcia młodej dziewczyny.



„The Pitt”



Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.



„Bukmacher”



Historia doświadczonego bukmachera, który walczy o przetrwanie w obliczu legalizacji sportowego hazardu.Czytaj też:

5 dobrych nowości od dziś na streamingach. Na Netflix wrócił uwielbiany serialCzytaj też:

Z Max znikną dwa znakomite filmy. Musicie je obejrzeć, nim będzie za późno