Z Max znikną dwa znakomite filmy. Musicie je obejrzeć, nim będzie za późno

Jeśli jesteś fanem twórczości Jordana Peele’a, to masz ostatnią szansę, by obejrzeć dwa jego filmy na platformie Max. Produkcje będą dostępne tylko do 31 stycznia, a potem znikną z biblioteki serwisu.

Jordan Peele to twórca, który zdobył ogromne uznanie za swoje wyjątkowe podejście do kina grozy, łączące elementy thrillera, horroru i mocnego komentarza społecznego. Jego filmy wyróżniają się nie tylko trzymającą w napięciu fabułą, ale także głębszym przesłaniem, które prowokuje widzów do refleksji. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sięgnąć po te kapitalne tytuły, teraz jest najlepszy moment na to, by nadrobić zaległości. Gwarantujemy – czeka was znakomity seans.

„To my"

„To my”

Akcja filmu dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem (Winston Duke) oraz dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex), aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.

„Uciekaj!”

To historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage (znana z serialu „Dziewczyny” Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać.

