5 dobrych nowości od dziś na streamingach. Na Netflix wrócił uwielbiany serial

W czwartek 23 stycznia na popularne w Polsce platformy streamingowe wpadło sporo dobrych nowości. Widzów Netfliksa przede wszystkim ucieszy kontynuacja bardzo popularnego serialu sprzed roku, który przez wiele tygodni nie znikał z czołówki listy TOP 10.

Z kolei Max ma dla nas dwa hollywoodzkie filmy, które umilą każdemu wieczór i trzyczęściowy serial o jednej z najbardziej niesławnych dilerek narkotykowych w Ameryce. Obejrzeć możemy już też nowy odcinkowy thriller Apple TV+ o młodym geniuszu, który odkrywa, że ktoś próbuje zniszczyć jego przełomowy pomysł. Tutaj w głównej roli zobaczymy Leo Woodalla, znanego z 2. sezonu uwielbianego „Białego lotosu”. Sprawdźcie listę nowości i cieszcie się świetnymi seansami!

Co oglądać od dziś? 5 nowości na streamingach, a Netflix ma prawdziwy hit!

„Nocny agent”, sezon 2. (Netflix)



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



„Królowa metamfetaminy” (Max)



Ten trzyczęściowy serial dokumentalny przedstawia życie i zbrodnie Lori Arnold, jednej z najbardziej niesławnych dilerów narkotykowych w Ameryce.



„Jedz, módl się, kochaj” (Max)



Niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia.



„Gorzka siedemnastka” (Max)



Nastoletnia Nadine przeżywa dramat. Czuje się oszukana przez najlepszą przyjaciółkę, która po kryjomu spotyka się z jej starszym bratem.



„Cel numer jeden” (Apple TV+)



Serial opowiada historię młodego geniusza, doktoranta matematyki, Edwarda Brooksa (Leo Woodall), który jest bliski przełomowego odkrycia. Jeśli uda mu się znaleźć wzór w liczbach pierwszych, zdobędzie dostęp do każdego komputera na świecie. Wkrótce Edward odkrywa, że niewidzialny wróg próbuje zniszczyć jego pomysł, zanim ten w ogóle ujrzy światło dzienne. To prowadzi go do spotkania z Taylah Sanders, agentką NSA (Quintessa Swindell), której zadaniem jest obserwowanie i raportowanie zachowań matematyków. Razem zaczynają odkrywać mroczną intrygę, w centrum której znajduje się Edward.Czytaj też:

