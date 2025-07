Najlepsze komedie do obejrzenia teraz na Netflix

Czasem potrzebujemy po prostu solidnej dawki śmiechu. Bez zbędnego patosu, bez ciężkich tematów – tylko dobra zabawa, trafne dialogi i bohaterowie, którzy potrafią rozbawić do łez. Na szczęście Netflix nie zawodzi w tej kategorii i regularnie serwuje komedie, które idealnie nadają się na poprawę humoru po ciężkim dniu albo leniwy weekend na kanapie.

Zebraliśmy zestaw najlepszych tytułów – od klasycznych, lekkich komedii romantycznych, przez inteligentne produkcje z błyskotliwym humorem, aż po szalone, absurdalne historie, które bawią do granic wyobraźni. Znajdzie się coś zarówno dla fanów brytyjskiej ironii, jak i amerykańskiego slapsticku czy współczesnych, bardziej subtelnych żartów.

Jeśli więc szukasz filmu, który rozluźni atmosferę i wywoła szczery uśmiech, ta lista powinna ci pomóc.

Nie wiesz co obejrzeć? Te komedie na Netflix poprawią ci humor

„Wśród chwastów”



Oszust prowadzący lewy interes z kobietą, która go adoptowała, odnajduje wytchnienie od trudnej przeszłości podczas pracy z grupą trudnych uczniów.



„Życie”



Dwóch drobnych oszustów zostaje wrobionych w morderstwo i skazanych na dożywocie.



„Ostatnie wakacje”



Gdy u nieśmiałej Georgii zostaje wykryta śmiertelna choroba, kobieta wyrusza do Europy na wymarzone wakacje.



„Diamentowa afera”



Po wyjściu z więzienia złodziej, Miles Logan, przenika do policji, aby odzyskać skradzione przed laty diamenty.



„Komedia małżeńska”



Zmęczona domowymi obowiązkami kobieta zostawia rodzinę i wyjeżdża do innego miasta, gdzie znajduje dobrą pracę.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„Me, My Friend and I”



Historia przyjaźni dwóch nieprzystosowanych społecznie mężczyzn - pruderyjnego kawalera Ellinga i zwariowanego kobieciarza Kjella.



„Rodzina od zaraz”



Małżeństwo decyduje się na powiększenie rodziny poprzez adopcję trojga dzieci.



„Ballada o Busterze Scruggsie”



Bracia Coenowie opowiadają o przygodach amerykańskich pionierów i bandytów na Dzikim Zachodzie, sprawnie lawirując między żartem i absurdem a poważniejszymi klimatami.



„Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?”



Frank Drebin próbuje powstrzymać szalonego potentata energetycznego, który planuje katastrofę ekologiczną.



„Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga”



Na uroczystej gali wręczenia Oscarów ma dojść do katastrofy. Zapobiec jej może tylko porucznik Drebin.



„Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego”



Do USA przylatuje Królowa Elżbieta II. Porucznik Frank Drebin ma za zadanie zapewnić jej bezpieczeństwo.



„Mężczyzna imieniem Otto”



Po śmierci ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Wszelkie próby są niweczone przez jego nowych sąsiadów.



„Rzymskie wakacje”



Księżniczka Anna spędza incognito dzień w Rzymie. Towarzyszy jej dziennikarz, który zna jej prawdziwe nazwisko.



„W starym, dobrym stylu”



Trzej zdesperowani emeryci postanawiają napaść na bank, który pozbawił ich oszczędności.



„Lepiej późno niż później”



Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich.



„Bridget Jones 3”



Bridget zachodzi w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka.



„Dzień świstaka”



Phil, prezenter telewizyjnej prognozy pogody, przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień.



„Planeta singli”



Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.



„The Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.



„Millerowie”



Okradziony z towaru diler David musi w ramach zadośćuczynienia przywieźć z Meksyku dużą dostawę narkotyków. Dla niepoznaki organizuje więc wymyśloną rodzinę.



„Praktykant”



Znudzony i zmęczony emeryturą wdowiec Ben postanawia zmienić swoje życie, rozpoczynając staż w sklepie internetowym z odzieżą.



„Baby Driver”



Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie.



„Wesele”



Bogaty mieszkaniec małego miasteczka urządza córce wesele. Kiedy zabawa rozkręca się na całego, wszystko zaczyna się walić.



„Vinci”



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież "Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.



„Faceci w czerni”



Nowojorski policjant zostaje wcielony do tajnych służb zajmujących się tropieniem kosmitów zamieszkujących Ziemię.



„To właśnie miłość”



Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.



„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.



„Kac Vegas”



Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.Czytaj też:

