Te ekranizacje przeszły do historii, a nadchodzi kolejna. To mistrz adaptacji

Już niebawem w kinach pojawi się „Życie Chucka”, film na podstawie jednego z opowiadań Stephena Kinga. Amerykanin jest autorem ponad 60 powieści i setek opowiadań, z których ponad 100 zostało zekranizowanych. To czyni go najczęściej ekranizowanym żyjącym pisarzem świata.

„Życie Chucka" to filmowa afirmacja życia i śmierci. Za kamerą stanął Mike Flanagan, znany z takich hitów jak „Nawiedzony dom na wzgórzu”, „Nocna msza” czy „Doktor Sen”. Film przedstawia Chucka jako symbol człowieka, którego wewnętrzny wszechświat rozszerza się równocześnie z umieraniem, co pokazuje, że nasze życie jest jednocześnie banalne i kosmiczne. W rolach głównych występują m.in.: Tom Hiddleston (Nocny recepcjonista, Loki, Ant-Man i Osa), Chiwetel Ejifor (Bridget Jones – szalejąc za facetem, Zniewolony. 12 Years a Slave), Karen Gillan (Doktor Who, Avengers), czy Mark Hamill (Zagłada domu Usherów, Templariusze).

Dziś na nowo odkrywamy Kinga – nie tylko jako autora bestsellerów, ale jako pisarza, który stawia pytania o sens życia, zło, wolność i odpowiedzialność. Filozofa popkultury, który sprawił, że horror to więcej niż strach – to lustro człowieka. Oto pięć najgłośniejszych adaptacji dzieł tego słynnego pisarza.

„To”



Film jest opowieścią o bestii (przerażający klaun Pennywise!) karmiącej się dziecięcym strachem. Film świetnie oddaje duszny klimat małego miasteczka i grozę, która czai się wokoło. Reżyser, Andy Muschietti, świetnie żongluje nostalgią, horrorem i humorem. Produkcja odniosła ogromny sukces głównie dzięki świetnej obsadzie dziecięcych aktorów oraz znakomitemu Billowi Skarsgårdowi w roli Pennywise'a.



„Misery”



Film tworzy niezapomniany duet: James Caan i Kathy Bates. To klaustrofobiczna opowieść o obsesji, kontroli i braku granic między twórcą a odbiorcą. Studium psychopatii, ale też refleksja o tożsamości, zniewoleniu i odpowiedzialności artysty wobec swoich dzieł i fanów. Główna bohaterka Annie Wilkes mówi do przetrzymywanego pisarza: „Jestem twoją największą fanką." To zdanie staje się symbolem toksycznej zależności i pytań o to, kto tak naprawdę ma władzę: twórca czy jego odbiorca.



„Lśnienie”



Film Stanley'a Kubricka to mroczna opowieść o szaleństwie, przemocy i samotności, która stawia pytania o dziedziczność zła, rozpad psychiki i granice ludzkiej świadomości. Jack Torrance (Jack Nicholson), zmagający się z izolacją i wewnętrznymi demonami, wypowiada słynne słowa: „W pracy nie przeszkadzać! Wszystko, co robię, to pracuję, pracuję, pracuję..." To nie tylko horror – to dramat o szaleństwie, przemocy i zatraceniu siebie.



„Skazani na Shawshank”



Przez wielu produkcja ta uznawana jest za najlepszy filmów wszech czasów. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier (Tim Robbins), stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie. To nie tylko opowieść o ucieczce z więzienia, ale też o nadziei, godności i przyjaźni, która przekracza mury. To właśnie King napisał słowa, które dziś są cytowane przez psychologów i filozofów: „Nadzieja to dobra rzecz, może najlepsza ze wszystkich. A dobre rzeczy nigdy nie umierają."

„Życie Chucka”. Nowa filmowa adaptacja prozy Stephena Kinga

U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach. Czy jego los splata się jakoś z ich losem i jaki ma związek ze zbliżającą się katastrofą?

Historię Chucka poznajemy od końca, gdy stając w obliczu nieuchronnego, wyszukuje w pamięci chwile i zdarzenia, które nadawały jego życiu prawdziwy sens. To sprawy znane każdemu z nas, najprostsze, ktoś powiedziałby, że wręcz banalne, a jednak najwspanialsze. Miłość najbliższych, młodzieńcze marzenia, momenty szalonej zabawy, przyjaźnie, pasje i małe zwycięstwa odnoszone w codziennych zmaganiach z losem. Każdy z nas ma swój własny mały wszechświat, który trwa tyle co nasze życie, ale jego odbicia istnieją dalej we wszechświatach innych.

Premiera filmu „Życie Chucka” w kinach już 1 sierpnia tego roku.

