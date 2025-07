3 perełki od dziś na Netflix. Ale to ten film przyciągnie Polaków

Jeśli szukasz czegoś świeżego do obejrzenia — dziś na Netflix lądują aż trzy wyjątkowe produkcje, które mają wszystko, by przyciągnąć uwagę polskich widzów. Czekają na ciebie intensywne emocje, kulisy tworzenia hitów, długo wyczekiwany powrót jednej z najciekawszych postaci współczesnej popkultury oraz hipnotyzująca opowieść o kobiecie, która przestaje grać narzuconą jej rolę. Każda z tych historii to inny wymiar walki — o siebie, o przetrwanie, o prawdę. Sprawdź, czy coś cię zainteresuje!

Od dziś na Netflix: 3 tytuły, które zrobią szum

„Twórcy hitów”

Za każdym wielkim hitem stoi ktoś, kto go napisał. W tym nowym serialu dokumentalnym śledzimy dwunastu najlepszych autorów tekstów i producentów muzycznych, którzy spotykają się na prawdziwych, pełnych presji campach twórczych, by stworzyć przeboje dla największych gwiazd współczesnej sceny — takich jak John Legend, Shaboozey czy Lisa z BLACKPINK. Widzowie zostają świadkami jak w atmosferze napięcia i ograniczonego czasu rodzi się kreatywny chaos, emocjonujące stawki i przełomowe momenty. To nie tylko pisanie muzyki… to droga do zostania twórcą hitów.

„Sandman”, sezon 2., część 2.

Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.

„Zwykła kobieta”

Gdy 36-letnia Milla, niepracująca żona z towarzystwa, popada w przekonanie, że zapadła na tajemniczą, nieuleczalną chorobę i zaczyna pogrążać się w obłędzie. Jej własne ciało się buntuje, a najbliżsi reagują na jej wymysły z niedowierzaniem i odrzuceniem. Dopiero gdy zaczyna sabotować mityczną doskonałość swojego usłanego różami życia, może w końcu przeistoczyć się w uleczoną, nową, choć nieczystą wersję siebie.

