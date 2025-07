Fenomen popkultury powraca. Nie oszczędzi nikogo!

Od momentu premiery w 1997 roku „South Park” stał się prawdziwym fenomenem popkultury. Serial autorstwa Trey’a Parkera i Matta Stone’a słynie z odważnego podejścia do tematów społecznych, ciętej ironii i satyry, która nikogo nie oszczędza. Kultowe postaci Stan, Kyle, Cartman i Kenny od lat bawią widzów na całym świecie, komentując w niepowtarzalny sposób rzeczywistość oraz absurdy współczesnego świata. Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolne korytarze, lokalne konflikty czy globalne wydarzenia, „South Park” zawsze znajduje sposób, by rozbawić i skłonić do refleksji.

„South Park” powraca. To już 27. sezon kultowej produkcji!

Teraz fani mogą przygotować się na kolejny sezon tej kultowej produkcji. Twórcy zapowiadają, że nowy sezon będzie jeszcze bardziej odważny i nieprzewidywalny. Widzowie mogą liczyć na absurdalne sytuacje, zaskakujące zwroty akcji i powrót do klasycznego stylu opowiadania historii, który pokochali fani. Bohaterowie ponownie zmierzą się z nowymi wyzwaniami, a także z dobrze znanymi problemami codziennego życia w South Park. Nowy sezon to także okazja do spotkania z ulubionymi postaciami oraz odkrycia, jakie szalone pomysły przygotowali twórcy.

Kiedy premiera telewizyjna 27. sezonu „South Parku”?

Premierowy odcinek 27. sezonu „South Park” już w poniedziałek, 28 lipca o godz. 23:30 na Comedy Central. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, również w poniedziałki o tej samej porze. To idealna okazja, by ponownie odwiedzić najbardziej zwariowane miasteczko w telewizji i przekonać się, co tym razem przygotowali dla nas Trey Parker i Matt Stone.

Czytaj też:

3 perełki od dziś na Netflix. Ale to ten film przyciągnie PolakówCzytaj też:

Polacy go kochają. Kultowy serial komediowy wraca do telewizji!