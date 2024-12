Netflix z hukiem wkracza w nowy miesiąc. Polacy mają w czym wybierać

W tym tygodniu na Netflix zadebiutuje sporo dobrych nowości. Już obejrzeć możecie kilka świątecznych klasyków, ale też serii filmowych, które wczoraj wpadły na platformę. Poza tym w najbliższych dniach zobaczycie między innymi nowy film z Natalią Oreiro w głównej roli, obiecujący serial – thriller z Keirą Knightley czy „Maryję” – nową oryginalną produkcję Netflix, w której w Heroda wcielił się 86-letni Anthony Hopkins.

Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix. Będzie co oglądać!

Od 1 grudnia

„American Psycho”

Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa „American Psycho” opowiada o losach Patricka Batemana (Christian Bale), przystojnego, wykształconego i niezwykle inteligentnego maklera z Wall Street.

Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam.... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć?

„Bumblebee”

Rok 1987. Na jednej z kalifornijskich plaż Bumblebee znajduje azyl na złomowisku. Tymczasem Charlie (Hailee Steinfeld), dziewczyna u progu dorosłości, próbuje zrozumieć świat, wciąż szukając w nim dla siebie miejsca i roli. Na wspomnianym złomowisku znajduje zdezelowanego, rdzewiejącego Bumblebee. Kiedy udaje jej się go odrestaurować, szybko orientuje się, że Bumblebee nie jest zwykłym żółtym „garbusem”.

„Holiday”

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

„Grinch”

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

„Grinch: świąt nie będzie”

Grinch mieszka w samotności, za jedynego kompana mając psa – Maxa. Opuszcza swą jaskinie, udając się do Ktosiowa, tylko w poszukiwaniu pożywienia. Każdego roku spokój Ktosiowa zaburza tylko jedno wydarzenie – celebracja świąt Bożego Narodzenia. Kiedy mieszkańcy Ktosiowa decydują, że tegoroczne święta będą obchodzone jeszcze bardziej hucznie, Grinch rozumie, ze jedynym sposobem na zachowanie jego wymarzonego spokoju jest… kradzież świąt. Planuje nawet uprowadzenie św. Mikołaja.

„Transformers”

Reżyser „Armageddonu” i „Pearl Harbor” Michael Bay i producent Steven Spielberg ożywiają animowaną sagę opowiadającą o starciu Autobotów z Deceptikonami. Kiedy ich walka zaczyna zagrażać naszej planecie, tylko jeden człowiek, Sam Witwicky (Shia LaBeouf) może przeważyć szalę zwycięstwa!

„Transformers 3”

Tajemnicze wydarzenie z przeszłości Ziemi może wywołać wojnę tak wielką, że nawet Transformersy nie będą w stanie uratować planety. Sam Witwicky (Shia LaBeouf) oraz Autoboty muszą walczyć z siłami ciemności, by obronić nasz świat przed pochłaniającym wszystko złem Deceptikonów w znakomitym filmie akcji, który wyreżyserował Michael Bay, a producentem wykonawczym jest Steven Spielberg.

„Transformers: Wiek zagłady”

Ludzkości grozi zagłada ze strony nowego wroga. Tylko Optimus Prime i Autoboty mogą uratować świat. Lecz teraz, gdy rząd zwrócił się przeciw nim, potrzebują nowych sprzymierzeńców, wśród których są wynalazca Cade Yeager (Mark Wahlberg) i nieustraszone Dinoboty!

„Transformers: Ostatni Rycerz”

Największy bohater naszego świata, Optimus Prime, staje się naszym najzagorzalszym wrogiem, gdy w celu ocalenia Cybertronu postanawia zniszczyć Ziemię. Bumblebee i Cade Yeager (Mark Wahlberg) muszą poprowadzić Autoboty i zapobiec zagładzie ludzkości.

„Transformers: Zemsta upadłych”

Reżyser Michael Bay i producent Steven Spielberg przedstawiają kolejną część pełnego akcji przebojowego filmu, w którym rozgrywa się bitwa o losy ziemi. Gdy Sam Witwicky (Shia LaBeouf) dowiaduje się prawdy o pradawnych początkach Transformersów, musi zaakceptować swoje przeznaczenie i dołączyć do Autobotów – Optimusa Prime i Bumblebee w epickiej walce z Deceptikonami, które powróciły silniejsze niż kiedykolwiek, by zniszczyć cały nasz świat.

Od 4 grudnia

„Ultimatum: Ślub albo rozstanie”, sezon 3.

Sześć różnych par na progu małżeństwa. Jeden z partnerów jest gotowy na życiowe zobowiązanie, drugi ma wątpliwości. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni muszą zobowiązać się do małżeństwa lub pójść swoją drogą. Każdy z nich wybierze też potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość – w dwóch różnych scenariuszach.

„Jutro i ja”

Antologia o zderzeniu tajskiej kultury z technologią przyszłości i powiązanych dylematach moralnych.

„Czekam, aż stanie się coś pięknego”

Jest rok 1946. Amerigo ma siedem lat i nigdy nie wyjechał z Neapolu wraz ze swoją matką, Antoniettą. Lecz jego świat brudnych ulic i biedy wkrótce się zmienia. Wsiada na pokład jednego z „pociągów szczęścia”, aby spędzić zimę na północy z młodą kobietą imieniem Derna, która się nim opiekuje. U jej boku Amerigo uświadamia sobie coś, co skłania go do podjęcia trudnej decyzji na całe życie. Lecz będzie musiało minąć kilka lat, nim zrozumie prawdę – że ci, którzy nas kochają, nie zatrzymują nas, lecz pozwalają nam odejść.

„Pierwsza dziewczyna w orkiestrze”

Bohaterką krótkometrażowego dokumentu jest kontrabasistka Orin O'Brien, która przecierała szlaki jako pierwsza kobieta zatrudniona w orkiestrze Filharmonii Nowojorskiej.

„Churchill na wojnie”

Wciągający serial dokumentalny o kluczowej roli Churchilla podczas II wojny światowej i wydarzeniach, dzięki którym stał się on idealnym na tamte czasy przywódcą.

„Tamte święta”

Mieszkańcy Wellington-on-Sea przeżywają pamiętne święta, gdy śnieżyca stulecia zakłóca wszystkim plany – także Świętemu Mikołajowi.

Od 5 grudnia

„Black Doves”

Serial o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka, a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.

„Jentry Chau kontra potwory”

Nie całkiem zwyczajna nastolatka na nowo odkrywa swoje długo tłumione moce i musi zmierzyć się z własnymi demonami – jak najbardziej dosłownie.

„BEASTARS”, sezon finałowy, część 1.

W tej szkole ofiary żyją w zgodzie z drapieżnikami, ale czy dobrodusznemu wilkowi uda się zapanować nad swoim nieposkromionym instynktem?

Od 6 grudnia

„Echa przeszłości”

Młoda kobieta wraz z mężem wprowadza się do odziedziczonego po ojcu domu, w którym odżywają bolesne wspomnienia.

„Maryja”

Ten biblijny epos o dorastaniu przedstawia historię Maryi z jej perspektywy i opowiada o niezwykłej podróży, która doprowadziła do narodzin Jezusa. Wybrana, aby sprowadzić Mesjasza na świat, Maryja (Noa Cohen) po cudownym poczęciu zostaje odrzucona przez społeczeństwo i zmuszona do ukrywania się. Kiedy król Herod (Anthony Hopkins) wydaje rozkaz morderczego polowania na jej nowo narodzone dziecko, Maryja i Józef (Ido Tako) uciekają – związani wiarą, pełni odwagi i determinacji – aby za wszelką cenę uratować mu życie.

„A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter”

Ikona popu wprowadzi cię w świąteczny nastrój swoim pierwszym programem muzycznym pełnym przebojów, nieoczekiwanych duetów i występów komików.

„Z mamą mi nie po drodze”

Samotna matka zostaje kierowcą autobusu, aby umożliwić synowi wyjazd na wakacyjny obóz i przekonać go, że jest naprawdę fajną mamą. W głównej roli znana ze „Zbuntowanego anioła” Natalia Oreiro.

„Największy przekręt w historii”

Ich przekręty sprawiły, że nazwano ich „Bitcoin Bonnie i Clyde”. Ten dokument o najbardziej dochodowym napadzie wszech czasów przedstawia ich pokręconą historię.

