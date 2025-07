Nowy thriller z Nicolasem Cage'em już w sieci! To film, o którym mówili wszyscy

W „Surferze" Cage wciela się w tajemniczego mężczyznę, który wraca na plażę z dzieciństwa, obecnie kultowe miejsce australijskich surferów. Gdy zostaje brutalnie pobity i upokorzony przez lokalną grupę, nie odpuszcza. Mimo gróźb, bólu i halucynacji powraca dzień po dniu. To opowieść o godności, samotności i duchowym oporze przeciwko przemocy i marginalizacji. O swojej roli Cage mówił: „To mój najbardziej osobisty projekt od lat. Surfer nie ma broni. Nie krzyczy. On po prostu stoi. I to wystarcza, by zmienić wszystko".

Zdjęcia do „Surfera" zrealizował Radek Ładczuk, jeden z najwyżej cenionych polskich operatorów pracujących zagranicą. Jego praca przy filmach „The Babadook" i „The Nightingale" zdobyła uznanie na całym świecie. To właśnie Ładczuk odpowiada za klaustrofobiczną, intensywną atmosferę „Surfera". Kamera jest tu niemal psychologicznym lustrem bohatera.

Film miał premierę na Sydney Film Festival 2024, a następnie był prezentowany w sekcji „Midnight Madness" na Festiwalu w Toronto (TIFF). Krytycy porównują jego intensywność do „Taxi Drivera" i „Barton Finka". W serwisie Rotten Tomatoes „Surfer" ma aktualnie 86 proc. pozytywnych opinii wśród krytyków z całego świata.

„Surfer" – o czym jest film?

Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na „ich teren". Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę. Rozpalona piekielnym upałem plaża staje się koszmarną pułapką, z której wyrwać się może jedynie stawiając czoła lokalnej bandzie, przed którą drży nawet policja.

Film „Surfer” pojawi się od 17 lipca na platformach Amazon Prime, Rakuten, Premiery Canal+, PLAY NOW, Cineman.pl, Cyfrowy Polsat Box Go, Player, TVP VOD.

