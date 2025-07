5 nowych tytułów od dziś na Netflix. Ten thriller może być hitem lata

Od dziś na Netfliksie pięć mocnych nowości i każda jest intrygująca. Jest coś dla fanów alternatywnego sci-fi, mrocznych historii rodzinnych, wojennych dramatów i psychodelicznych miejskich opowieści. Ale to właśnie jeden tytuł wybija się ponad resztę — intensywny thriller, który hipnotyzuje klimatem i nie pozwala oderwać się od ekranu. Akcja toczy się z dala od cywilizacji, wśród dzikiej natury, gdzie człowiek musi zmierzyć się nie tylko z zagrożeniem z zewnątrz, ale też z własnymi demonami.

To kino emocji i napięcia – z mocno zarysowanymi postaciami i historią, która z każdą minutą odkrywa nowe, mroczne warstwy. Już teraz słychać głosy, że to jeden z najmocniejszych thrillerów udostępnionych na platformie w tym roku. Jeśli szukacie czegoś, co zostaje w głowie na dłużej, ta produkcja powinna być pierwsza na waszej liście. A jeśli wolicie coś bardziej eksperymentalnego lub dramatycznego – pozostałe cztery premiery też was nie zawiodą.

Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dobrego do obejrzenia w weekend!

Od dziś 5 nowych tytułów na Netflix – jeden z nich nie da ci zasnąć

„Dzikość”



Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.



„Jestem gwiazdą”



Na przełomie wieków kometa przecina hiszpańskie niebo, unieważniając przywileje związane ze sławą i sukcesem oraz zacierając granice między głównym i alternatywnym nurtem. Przez kilka lat na pierwszych stronach gazet królują celebryci z innego wymiaru – istoty do tej pory skazane na szyderstwa i pogardę, które przykuły uwagę świata bez przystosowywania się do jakiejkolwiek normalności. W tej magicznej opowieści znalazło się miejsce dla ezoterycznych spisków, wiecznych nocy, kwantowych cegieł, barwnych superzłoczyńców i gwiazdy stworzonej z nieprawdopodobieństwa — Tamary.



„Delirium”



Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa.



„Od ściany do ściany”



Mężczyzna, któremu w końcu udaje się kupić mieszkanie, przeżywa koszmar z powodu tajemniczych hałasów dochodzących z sąsiednich pięter.



„Niezłomny”



Podczas II wojny światowej biegacz olimpijski, Louis Zamperini, zostaje wzięty do niewoli przez siły japońskie. Czytaj też:

