To oni poprowadzą „Love is Blind: Polska”! Lepiej być nie mogło!

Uczestnicy „Love Is Blind: Polska” mają okazję zbudować relacje na podstawie silnej emocjonalnej więzi, nie bazując na wyglądzie zewnętrznym. O sile miłosnego eksperymentu przekonała się już m.in. Ameryka, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Argentyna. Teraz czas na Polskę – i polskich prowadzących!

W poszukiwaniu prawdziwego uczucia – od randek w ciemno aż po ostateczne decyzje przy ołtarzu – uczestnikom towarzyszyć będą prowadzący: Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

– Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana. Jeśli możemy towarzyszyć innym w szukaniu i budowaniu takiej relacji, to wchodzimy w to całym sercem! Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy prowadzić Love is Blind razem z Andrzejem. Oglądaliśmy i bardzo przeżywaliśmy zagraniczne edycje, dlatego to tak niesamowite, że teraz będziemy mogli doświadczyć tych emocji razem z uczestnikami i towarzyszyć im w tym procesie – mówi Zosia Zborowska-Wrona.

Tym samym podkreślają, że w tym eksperymencie to właśnie głębokie rozmowy i zrozumienie stają się fundamentem do budowania wspólnej przyszłości.

– Komunikacja jest kluczem do udanej, szczęśliwej relacji, a tutaj jest też kluczem do serca. Zakochanie się w kimś na podstawie godzin przeprowadzonych rozmów, bez widzenia się nawzajem, wydaje się wręcz magiczne w obliczu współczesnego świata relacji – dodaje Andrzej Wrona.

Na czym polega „Love is Blind” Netfliksa i miłosny eksperyment?

W Love is Blind uczestnicy poznają się w tzw. „kapsułach" – 15 singli i 15 singielek, wybrani na podstawie testu osobowości oraz analizy psychologicznej, spotykają się ze sobą w odizolowanych od siebie ścianą pomieszczeniach, w których bez możliwości zobaczenia się prowadzą rozmowy, by lepiej się poznać. Budowane w ten sposób więzi umacniają się, a gdy między nimi pojawi się prawdziwe uczucie, decydują się na zaręczyny. Dopiero wtedy po raz pierwszy mogą się zobaczyć. To otwiera drzwi do kolejnego etapu, w którym pary udają się na wakacje, a następnie wprowadzają razem do mieszkania. Poznając się lepiej jednocześnie planują śluby. To właśnie przy ołtarzu poznają swoje decyzje dotyczące wspólnej przyszłości.

„Love is Blind” na świecie

Program Love is Blind stał się globalnym fenomenem od premiery pierwszej edycji w Netflixie w 2020 roku. Po tym, jak eksperyment stał się hitem w USA (gdzie w sumie doczekał się 8 sezonów), podbił również serca fanów dzięki adaptacjom zrealizowanym w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Netflix ogłosił już, że oprócz Polski, Love is Blind pojawi się także we Francji i we Włoszech. Wszystkie dotychczas wyprodukowane edycje i sezony są dostępne do obejrzenia w Netflixie.

