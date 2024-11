Te filmy przyciągną w grudniu tłumy! Zeszłoroczny hit z Robertem De Niro wpada do sieci!

Grudzień to idealny czas na filmowe i serialowe wieczory, a platforma Prime Video przygotowała dla swoich widzów wyjątkową listę premier, które doskonale wpisują się w zimowy nastrój. W tym miesiącu platforma oferuje zarówno pełne emocji dramaty, jak i lekkie, świąteczne komedie – wszystko, by umilić oczekiwanie na święta oraz długie, chłodne wieczory.

Wśród najciekawszych nowości znajdziemy między innymi film „Mój syn Ezra”, poruszającą opowieść o rodzinnych relacjach i sile miłości, która z pewnością trafi prosto w serca widzów. Świąteczny klimat wprowadzi natomiast pełna humoru i ciepła komedia „Święta na opak”, w której święta, jak to bywa, nie zawsze przebiegają zgodnie z planem.

Fani gwiazd kina mogą natomiast wyczekiwać premier takich jak „Book Club. Następny rozdział”, w którym Diane Keaton, Jane Fonda i reszta wspaniałej obsady ponownie wyruszają w pełną przygód i humoru podróż. Dla tych, którzy wolą coś bardziej nieszablonowego, przygotowano „Uległość” z Meghan Fox – tajemniczy thriller pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Co nowego w grudniu na Prime Video? Pełna rozpiska premier, które przyciągną tłumy

„Book Club. Następny rozdział” – od 10 grudnia



Cztery kobiety wybierają się do Włoch, by w końcu przeżyć wymarzoną podróż z przyjaciółkami, której nigdy wcześniej nie miały. Gdy plany wymykają się spod kontroli, a na jaw wychodzą tajemnice, ich relaksujące wakacje zamieniają się w jedyną w swoim rodzaju, pełną przygód wyprawę przez cały kraj.



„Był sobie kot” – od 1 grudnia



Rozpieszczony kocur Beckett traci ostatnie, dziewiąte życie. Jednak łaskawy Stwórca daje mu kolejną szansę. Beckett powraca na ziemię, by odebrać lekcję wdzięczności, przyjaźni i miłości. W każdym kolejnym wcieleniu, jako papuga, rozkoszny szczur, nieporadny karaluch, borsuk, a nawet pies, będzie musiał stawić czoła szalonemu naukowcowi i spróbować stać się najlepszą wersją samego siebie.



„Czerwona dziewica” – od 5 grudnia



Film oparty na prawdziwej historii. W wieku 16 lat Hildegart była ekspertką w dziedzinie kobiecej seksualności i jednym z najzdolniejszych młodych umysłów Hiszpanii lat trzydziestych XX wieku, ukształtowaną przez matkę na idealną kobietę przyszłości. Kiedy jednak zaczyna poznawać świat i buntować się przeciwko surowym oczekiwaniom, matka zrobi wszystko, aby ta nie mogła się uwolnić.



„Jack wraca do domu na święta” – od 6 grudnia



Święta to czas prezentów, życzliwości i... nietypowych, pełnych humoru przygód. Właśnie dlatego Prime Video przygotowało idealny prezent dla fanów komedii. W tej zabawnej i pełnej świątecznego klimatu opowieści Jack Whitehall utknął w Stanach Zjednoczonych, mając tylko cztery dni, by wrócić na Boże Narodzenie do Wielkiej Brytanii. Z nieubłaganie goniącym czasem, Jack wyrusza w szaloną podróż pełną samolotów, pociągów, psich zaprzęgów i bobslejów. Na swojej drodze napotyka znane postaci, które raz go wspierają w powrocie do domu, a innym razem skutecznie komplikują jego plany.



„Lepko” – od 6 grudnia



Lepko – najsłodszy skok w historii to komediodramat opowiadający o Ruth Landry, farmerce produkującej syrop klonowy, która wbrew bezdusznemu systemowi zbiera zespół mający dokonać kanadyjskiego napadu stulecia. Cel: nadwyżka syropu klonowego warta grube miliony.



„Mój syn Ezra” – od 6 grudnia



Gdy Max dowiaduje się, że była żona chce umieścić ich ukochanego syna Ezrę w szkole specjalnej, zabiera chłopca w podróż przez Stany. Nie chce pozwolić, by szkolne mury zamknęły go we własnym świecie. Eskapada pełna szalonych perypetii i niezwykłych spotkań będzie dla ojca i syna okazją do odnowienia łączącej ich więzi i przeżycia przygód, które udowodnią, że „normalność" jest przereklamowana.



„Święta na opak” – od 5 grudnia



Dla Vincenta święta to szczególny czas, bo rodzinne spotkania ceni ponad wszystko. Nic więc dziwnego, że gdy jego dzieci w ostatniej chwili odwołują wizytę, starszy pan odchodzi od zmysłów. Wizja spokojnej kolacji z żoną nieco go przeraża, więc Vincent szuka świątecznego towarzystwa w domu spokojnej starości. Nie spodziewa się jednak, że ten wieczór całkiem odmieni jego życie.



„Twoja wina” – od 27 grudnia



Miłość między Noah i Nickiem wydaje się być nie do złamania, pomimo wysiłków ich rodziców, którzy za wszelką cenę próbują ich rozdzielić. Jednak praca Nicka i studia Noah otwierają ich życie na nowe znajomości. Pojawienie się byłej dziewczyny szukającej zemsty oraz matki Nicka o niejasnych zamiarach wstrząśnie fundamentami nie tylko ich związku, ale także samej rodziny Leisterów. Czy ta historia miłosna może skończyć się dobrze, gdy tak wiele osób chce ją zniszczyć?



„Ukryty poziom” – od 10 grudnia



Nowy animowany cykl antologii dla dorosłych zawierający oryginalne historie inspirowane niektórymi najbardziej ulubionymi grami wideo na świecie. Dzieło twórców serialu "Miłość, śmierć i roboty" każdy z 15 odcinków jest hołdem złożonym grom i graczom.



„Uległość” – od 1 grudnia



Niedaleka przyszłość. Młody ojciec, przytłoczony opieką nad domem i dzieckiem, sięga po pomoc sztucznej inteligencji pod postacią atrakcyjnej androidki. Początkowo doskonale spełnia ona swoje zadania, jednak wkrótce zaczyna przejawiać niepokojące zachowania, które stopniowo ujawniają jej mroczne intencje. Zwłaszcza, gdy do domu wraca żona, a oprogramowanie nie przewiduje konkurencji.



„Beast Games” – od 19 grudnia



Niesamowity MrBeast przedstawia nową, bijącą rekordy rywalizację o nazwie Beast Games. W olbrzymim projekcie bierze udział aż 1000 uczestników. Zawodnicy poddają się zapierającym dech w piersiach wyzwaniom fizycznym i umysłowym, aby zgarnąć nagrodę w wysokości pięciu milionów dolarów. Co tydzień zawodnicy wykorzystają swoją siłę fizyczną i spryt, by nie odpaść z gry i zostać zwycięzcą-milionerem!Czytaj też:

