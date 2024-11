3 nowości na Netflix i 4 hity na Max – co warto zobaczyć w ten weekend?

Weekend to idealny moment, by nadrobić filmowe i serialowe zaległości albo sięgnąć po nowości, które właśnie pojawiły się w serwisach streamingowych. Zarówno na Netflix jak i na Max pojawiło się ostatnio kilka ciekawych premier. Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć, mamy dla Ciebie zestawienie tych najlepszych propozycji.

Co z nowości Netfliksa warto obejrzeć?

„Helikopter” – piątek

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia historię skrupulatnego planowania, pomysłowości i odwagi, które doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych napadów wszech czasów. Ta opowieść wybiega daleko poza wszystko, co ujawniono do tej pory na temat tego wydarzenia, a widzowie dowiedzą się, jak — prawdopodobnie — do niego doszło.

W pewien sobotni poranek w 2009 roku oczy całego świata zwróciły się ku pewnej niepozornej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu. Na dachu najbezpieczniejszego skarbca w kraju wylądował helikopter, a policja mogła tylko patrzeć, jak złodzieje znikają z milionami dolarów. Nie padł ani jeden strzał. Ten serial to emocjonująca opowieść o braterstwie i ojcostwie, ale chyba przede wszystkim o dynamicznej historii podobnej do tej o Ikarze, gdzie stawką jest wszystko albo nic.

„Joy” – piątek

Film opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro — w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie — a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.

„Lekcja gry na pianinie” – piątek

Atmosfera w domu Charlesów staje się napięta. Głównym przedmiotem sporu między dwójką rodzeństwa jest cenne pamiątkowe pianino. Po jednej stronie stoi brat (John David Washington), który planuje zbudować rodzinną fortunę, sprzedając instrument. Po drugiej stronie jest jego siostra (Danielle Deadwyler), która zrobi wszystko, aby zachować jedyny ślad rodzinnego dziedzictwa. Ich wuj (Samuel L. Jackson) próbuje pośredniczyć w sporze, ale nawet on nie potrafi powstrzymać duchów przeszłości.

Filmowa adaptacja nagrodzonego Pulitzerem arcydzieła literackiego Augusta Wilsona to studium międzypokoleniowej dynamiki tożsamości, wytrzymałości i transcendencji, które ujawnia zaskakujące prawdy o tym, jak postrzegamy przeszłość i kto może definiować nasze dziedzictwo. Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Malcolma Washingtona.

Na Max pojawiły się trzy dobre nowości i hollywoodzki klasyk z Denzelem Washingtonem

„Diuna: Proroctwo”

Serial skupia się na historii sióstr Harkonnen, założycielek zakonu Bene Gesserit, tajemniczej i potężnej organizacji, która odgrywa kluczową rolę w wydarzeniach na Arrakis i w całym wszechświecie Diuny. Członkiniami tego ugrupowania są kobiety, które posiadają wyjątkowe zdolności fizyczne i psychiczne, umożliwiające im manipulację, zarówno na poziomie politycznym, jak i społecznym.

„Trzy kobiety”

Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.

„Bez litości”

McCall (Denzel Washington) zostawił swoją tajemniczą przeszłość daleko za sobą i jest gotowy wieść nowe, spokojne życie. Lecz kiedy spotyka Teri (Chloë Moretz), młodą dziewczynę kontrolowaną przez bezwzględnych rosyjskich gangsterów, nie umie stać bezczynnie. Uzbrojony w swoje ukryte umiejętności, dzięki którym bez lęku staje twarzą w twarz ze wszystkimi, którzy zagrażają słabszym i bezbronnym, McCall porzuca swoją dobrowolną emeryturę i daje dojść do głosu swemu uśpionemu pragnieniu sprawiedliwości. Jeśli ktoś ma problem, gdy wszystko sprzysięga się przeciw i nie ma gdzie uciec, pomoże McCall. On jest BEZ LITOŚCI.

„Air”

Film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę. W „AIR” występują także Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans oraz Chris Tucker i Viola Davis. Film jest wzruszającą opowieścią o niekonwencjonalnym zespole pracowników, stawiających wszystko na jedną kartę, o nieidącej na żadne kompromisy matce, która wie, ile wart jest olbrzymi talent jej syna i o sportowcu, który stanie się największym koszykarzem wszech czasów.

Czytaj też:

81-letni Jan Englert powraca na duży ekran. Już sam zwiastun wbija w fotelCzytaj też:

Dwa polskie seriale biją rekordy Netfliksa. Jakie jeszcze warto obejrzeć?