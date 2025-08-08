Ikona komiksów i filmów powraca. W 2 odsłonach w 1 wieczór

Kino TV szykuje wtedy podwójną porcję rozrywki z udziałem jednego z najsłynniejszych stróżów prawa z przyszłości.

Sędzia Dredd wraca na ekrany. W dwóch odsłonach

Na ekran trafią dwie filmowe wersje „Sędziego Dredda”. Najpierw kultowa produkcja z 1995 roku z Sylvestrem Stallone’em, a potem mroczniejsza adaptacja z 2012 roku, w której tytułową rolę zagrał Karl Urban. Obie produkcje pokazują inne oblicza tej samej postaci – brutalnego sędziego, który sam wydaje wyroki i je wykonuje. Każda wersja przyciąga czymś innym, od barwnej scenografii i kostiumów autorstwa Gianniego Versace, po mroczną i wierną komiksowi atmosferę, której nie brakuje w nowszej odsłonie.

Ekranizacja z 1995 roku miała budżet 90 milionów dolarów i była jedną z największych produkcji science fiction lat 90. Sylvester Stallone wcielił się w głównego bohatera, choć pierwotnie rozważano też Arnolda Schwarzeneggera. Za kamerą stanął zaledwie 26-letni Danny Cannon, fan oryginalnych komiksów, który wcześniej debiutował filmem „Amerykański łowca”.

Na potrzeby filmu stworzono futurystyczne Mega City One, które tętni neonami i brudem. Stroje, w tym kultowy hełm i pancerz Dredda, zaprojektował Gianni Versace. Scenariusz skupia się na konflikcie wewnątrz systemu sądowniczego przyszłości. Dredd musi zmierzyć się ze swoim genetycznym bratem Rico, granym przez Armanda Assante. Produkcja stawia na widowiskowość, efekty specjalne i dystopijny klimat, który nawet po trzech dekadach wciąż przyciąga widzów.

Dwa filmy, jedna legenda

Wersja z 2012 roku to zupełnie inne podejście. Bardziej surowe, realistyczne i wierne komiksowemu oryginałowi. Za reżyserię odpowiada Pete Travis, a scenariusz napisał Alex Garland, znany z filmów „28 dni później” i „W stronę słońca”. Karl Urban przez cały film nie zdejmuje hełmu – zgodnie z pierwotną wizją twórców komiksu. Urban stworzył Dredda cichego, groźnego i bezwzględnego. Jego chropowaty głos to efekt tygodni pracy nad rolą. Wśród drugoplanowych bohaterów wyróżniają się Olivia Thirlby jako nowicjuszka Cassandra Anderson, Lena Headey jako bezwzględna szefowa gangu Ma-Ma oraz Wood Harris w roli dilera narkotyków. Sceneria skupia się na jednym z bloków mieszkalnych w Mega City One, gdzie Dredd musi przetrwać i wyeliminować zagrożenie.

To kameralny, a zarazem mocny film akcji, który zyskał uznanie fanów i krytyków za oddanie ducha komiksu. Postać Sędziego Dredda narodziła się w 1977 roku na łamach brytyjskiego magazynu „2000 AD”, została stworzona przez Johna Wagnera i Carlosa Ezquerrę. Przez dekady stała się ikoną nie tylko brytyjskiego komiksu, ale całej popkultury, z wpływem widocznym w filmach, grach komputerowych i literaturze. Kino TV pokaże oba filmy 10 sierpnia – najpierw klasyczny „Sędzia Dredd” o godzinie 20:00, a zaraz po nim nowocześniejszy „Dredd” o 22:00. Dla fanów – pozycja obowiązkowa w programie.

