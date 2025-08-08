Gwiazda „Przyjaciół” pokazała swoją szafę. Tego się nie da odzobaczyć!

Courteney Cox, która przez lata wcielała się w jedną z najbardziej ogarniętych i uporządkowanych postaci serialu „Przyjaciele”, właśnie pokazała swoją… niezbyt uporządkowaną szafę.

Courteney Cox otworzyła przed gośćmi drzwi „szafy pełnej skarbów”

61-letnia aktorka w krótkim filmiku opublikowanym na swoim profilu w mediach społecznościowych zaprosiła fanów do swojej garderoby w Malibu. Zamiast wieszaków pełnych ubrań, znalazły się tam m.in. koszyki, mieszczące w sobie kolejne koszyki, sprzęt DIY (zrób to sam), gadżety z horrorów, maski, a nawet kartonowa wersja samej aktorki.

– „Mieszkając w Kalifornii, nie potrzebujemy praktycznie żadnej szafy na ubrania. To właśnie mam w swojej szafie” – mówi Cox na nagraniu. W podpisie dodała: „Szafa pełna skarbów” i rozpoczęła ich prezentację. Na pierwszy ogień poszedł gadżet z serii „Krzyk” – kubełek na popcorn w kształcie maski Ghostface’a, nawiązujący do kultowego horroru, w którym Cox grała dziennikarkę Gale Weathers. To był dopiero początek. Na jednej z półek leżał stos masek z twarzą… Courteney.

Pudełko pełne wstydu i płaszcze… dla psów

W szafie znalazło się też miejsce dla dwóch malutkich płaszczy przeciwdeszczowych, które aktorka kupiła dla swoich psów, Lily i Beara. – „To jedyne płaszcze, jakie mam w szafie” – żartuje na filmie, pokazując ubranka dla pupili. Courtney Cox natrafiła też na torbę wypchaną przedmiotami, których „nie chce nikomu pokazywać”. – „Straszna torba. Nie wiem, ale jestem zawstydzona i zdenerwowana” – mówi do kamery.

Największe rozbawienie wywołała u niej jednak tekturowa podobizna samej aktorki. – „Spójrzcie na to! Wychodzi na to, że jestem obsesyjnie zapatrzona w siebie. Ale tak naprawdę nie jestem, przysięgam” – śmieje się, trzymając w ręku swoją kartonową wersję. Wśród osobliwych skarbów znalazło się także narzędzie do robienia świec. „Robimy własne świece. To robię cały dzień, a potem je wam sprzedaję” – mówi gwiazda z przymrużeniem oka.

Szafa jak z serialu „Przyjaciele”

Szperanie po szafie wywołało u niej nie tylko śmiech, ale też lekką panikę. „Wow, mam problemy” – przyznała poważnie, odkrywając nieużywane prześcieradła i cały zestaw wiklinowych koszyków. Na szczęście nie wszystko w przeglądzie szafy było „straszne”. Aktorka natknęła się również na stary album ze zdjęciami, w którym znalazła portret swojej mamy jako małej dziewczynki. „Cieszę się, że go znalazłam” – przyznała, przeglądając strony. Nagranie kończy mocnym postanowieniem: „Wiem, co będę robić dziś wieczorem. Sprzątać szafę”.

Fani „Przyjaciół” szybko zauważyli, że cała sytuacja przypomina odcinek z 2002 roku, w którym Chandler odkrywa, że pedantyczna Monica ukrywa w swoim mieszkaniu jedną, pełną rupieci szafę. Cox sama dziś śmieje się z tej sceny.

Czytaj też:

Gwiazda „The Walking Dead” nie żyje. Miała 33 lataCzytaj też:

„Wrzód na d***”. Hejt w sieci w związku z powrotem serialu „Rodzinka.pl”