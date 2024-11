Wszyscy czekają na piątek na Netflix. Zatrzęsienie dobrych nowości od platformy

W tym tygodniu na Netflix zadebiutuje sporo nowości. Chociaż premierowe seriale i filmy zaczną wpadać na platformę już od wtorku, na najwięcej najlepszych debiutów widzowie będą musieli poczekać do piątku. Tego dnia trafią na Netflix naprawdę obiecujące tytuły, w tym „Lekcja gry na pianinie”, wyreżyserowana przez Malcolma Washingtona, syna legendarnego Denzela Washingtona. W filmie zagrał też drugi syn gwiazdy nowego „Gladiatora” John David Washington oraz hollywoodzki gwiazdor Samuel L. Jackson. Tego samego dnia obejrzymy też „Joy” z Billem Nighty – wyczekiwaną produkcję o historii Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro. W piątek też wpadnie na Netflix „Helikopter” – oparty na prawdziwych wydarzeniach serial, przedstawiający historię skrupulatnego planowania, pomysłowości i odwagi, które doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych napadów wszech czasów. Znajdzie się też coś dla fanów produkcji true crime oraz najmłodszych widzów. Sprawdźcie, na co warto czekać.

Co nowego w tym tygodniu na Netflix? W piątek najlepsze premiery!

„Zombieverse: Nowa krew” – wtorek

Zombie stały się tak straszne, że jedyną nadzieją jest pojawienie się „Świeżej krwi”! Ten reality show to zrealizowany z dużym rozmachem program komediowy z udziałem zombie, którego uczestnicy muszą sprostać przedziwnym wyzwaniom i dylematom, aby przetrwać.

„Adoracja” – środa

Serial dla młodzieży opowiadający historię pewnego lata, podczas którego cały świat grupy nastoletnich chłopców i dziewcząt wywraca się do góry nogami. Kończy się rok szkolny, a piękne plaże Sabaudii zaczynają zapełniać się turystami, gdy znika szesnastoletnia Elena, której największym pragnieniem było uciec z prowincji Pól Pontyjskich. Wszyscy przyjaciele Eleny wiedzą coś, czego nie chcą ujawnić, mają jakiś tajemniczy związek z dziewczyną oraz mogli maczać palce w jej zniknięciu. Lecz to dopiero początek drogi pełnej podejrzeń i szokujących odkryć, podczas której chłopcy będą musieli zmierzyć się prawdą o swoich relacjach — oraz własnymi uczuciami.

„Rhythm + Flow”, sezon 2. – środa

Talent show Netflix, w którym złożony z największych ikon branży panel szuka nowej gwiazdy rapu. W konkursie wezmą udział głodni sukcesu i gotowi do zaciętej rywalizacji raperzy z całego kraju. Kto wróci do domu z nagrodą w wysokości 250 000 USD i tytułem najnowszego hip-hopowego odkrycia?

„Świąteczni dżentelmeni” – środa

Aby uratować należący do jej rodziców prowincjonalny teatr, była wielkomiejska tancerka postanawia wystawić męską rewię bożonarodzeniową.

„GTMAX” – środa

Właściciele niegdyś popularnego toru motocrossowego — członkowie rodziny Carella — stoją teraz na skraju bankructwa. Była zawodniczka, a teraz mechanik, Soélie, którą od śmierci matki przeraża myśl o powrocie do na tor, jest zdeterminowana, aby wyciągnąć rodzinę z tego kryzysu. W tych wysiłkach przeszkadza jej brat Michael, który wpadł w niebezpieczne towarzystwo. Aby go uratować, Soélie jest zmuszona zmodyfikować skutery TMAX dla Elyasa, szefa gangu przygotowującego się do niebezpiecznego napadu.

„Kup teraz: Jak manipuluje się konsumentami” – środa

Słono zapłacisz za sprzedawane Ci kłamstwa. Ten zdumiewający i odkrywczy dokument będący dziełem ekipy dwukrotnych zdobywców Oscara odsłania kulisy sekretnego świata najbardziej wpływowych marek. Osoby mające dostęp do poufnych informacji oraz sygnaliści wydobywają na światło dzienne ukryte techniki manipulacji skłaniające Cię do robienia kolejnych zakupów bez względu na koszty. Poznaj historię, którą wielki biznes wolałby utrzymać przed Tobą w tajemnicy.

„Nasze oceany” – środa

Oceany są bijącym sercem naszej planety, choć w dużej części pozostają niezbadane. Od ciepłych, tropikalnych wód Oceanu Indyjskiego po ogniste głębiny Atlantyku, od nieprzewidywalnych wód Pacyfiku otoczonych pierścieniem ognia po mroźne odosobnienie Oceanu Południowego i Arktycznego — serial „Our Oceans” odkrywa niezwykły świat skrywający się pod powierzchnią.

„Maybe Baby 2” – czwartek

W drugiej części znowu spotykamy dwie pary: Cecilie i Andreasa z ich synem Leo oraz Liv i Maltego z ich córką Sille. Dzieci mają teraz po dwa lata, rodziny nadal utrzymują kontakt, ale prowadzą zupełnie inne życie. Podczas badania lekarskiego okazuje się, że dzieci wcale nie zostały zamienione. Gdy mija szok, obie rodziny postanawiają zamieszkać razem w kolektywie u Andreasa i Cecilie, aby wszyscy rodzice mogli codziennie przebywać z obojgiem dzieci. Jednak szybko wychodzą na jaw bardzo różne poglądy par na temat stylu życia, wystroju wnętrz, nawyków żywieniowych i metod rodzicielskich, a życie pod jednym dachem robi się problematyczne.

„Tokyo Override” – czwartek

Sto lat w przyszłość w zarządzanym przez sztuczną inteligencję Tokio osierocona nastoletnia hakerka z powodzeniem wtapia się w tłum. Jednak przysługa dla jedynej bliskiej jej osoby wciąga ją w działalność funkcjonującego poza prawem gangu motocyklistów. Przy okazji odkrywa złowrogi półświatek pozornie utopijnego miasta, angażując się w śledztwo w sprawie morderstwa powiązanego z syndykatem narkotykowym.

„Tex Mex Motors”, sezon 2. – piątek

Wraki zmieniają się w klejnoty w rękach tych specjalistów, którzy sprowadzają samochody z Meksyku do El Paso i przeprowadzają radykalne renowacje.

„Helikopter” – piątek

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia historię skrupulatnego planowania, pomysłowości i odwagi, które doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych napadów wszech czasów. Ta opowieść wybiega daleko poza wszystko, co ujawniono do tej pory na temat tego wydarzenia, a widzowie dowiedzą się, jak — prawdopodobnie — do niego doszło.

W pewien sobotni poranek w 2009 roku oczy całego świata zwróciły się ku pewnej niepozornej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu. Na dachu najbezpieczniejszego skarbca w kraju wylądował helikopter, a policja mogła tylko patrzeć, jak złodzieje znikają z milionami dolarów. Nie padł ani jeden strzał. Ten serial to emocjonująca opowieść o braterstwie i ojcostwie, ale chyba przede wszystkim o dynamicznej historii podobnej do tej o Ikarze, gdzie stawką jest wszystko albo nic.

„Cesarzowa Sisi”, sezon 2. – piątek

Dopiero co skończył się pierwszy kryzys, młoda para chce cieszyć się pierwszymi chwilami małżeństwa, gdy ciemne chmury gromadzą się nad pałacem Schönbrunn: Franciszek nieoczekiwanie musi stawić czoła potężnemu przeciwnikowi w Europie. Zaś Elżbieta odczuwa wielką presję, ponieważ następca tronu musi jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość imperium. Kiedy los uderza z całą mocą, miłość łącząca parę może tego nie wytrzymać. A Elżbieta musi walczyć nie tylko o swoją rodzinę, lecz także o swoją duszę.

„Joy” – piątek

Film opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro — w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie — a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.

„Lekcja gry na pianinie” – piątek

Atmosfera w domu Charlesów staje się napięta. Głównym przedmiotem sporu między dwójką rodzeństwa jest cenne pamiątkowe pianino. Po jednej stronie stoi brat (John David Washington), który planuje zbudować rodzinną fortunę, sprzedając instrument. Po drugiej stronie jest jego siostra (Danielle Deadwyler), która zrobi wszystko, aby zachować jedyny ślad rodzinnego dziedzictwa. Ich wuj (Samuel L. Jackson) próbuje pośredniczyć w sporze, ale nawet on nie potrafi powstrzymać duchów przeszłości.

Filmowa adaptacja nagrodzonego Pulitzerem arcydzieła literackiego Augusta Wilsona to studium międzypokoleniowej dynamiki tożsamości, wytrzymałości i transcendencji, które ujawnia zaskakujące prawdy o tym, jak postrzegamy przeszłość i kto może definiować nasze dziedzictwo. Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Malcolma Washingtona.

„900 dni bez Anabel” – piątek

Anabel Segura 12 kwietnia 1993 roku wyszła pobiegać i nie wróciła do domu. Okazało się, że została porwana. Przez niemal trzy lata cały kraj w napięciu czekał na jej uwolnienie z rąk porywaczy. Serial „900 dni bez Anabel” opowiada o tamtych wydarzeniach i negocjacjach z porywaczami, wykorzystując niepublikowane materiały nagrane przez funkcjonariuszy policji.

„Zaklęci” – piątek

Film animowany opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która — gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory — musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo. Film wyreżyserowała Vicky Jenson („Shrek”).

„Outlander”, sezon 7. – sobota

Widmo wojny staje się rzeczywistością. Lojalność i więzi rodzinne zostają wystawione na próbę, gdy społeczności chwytają za broń, by bronić swojego kraju.

