Mocne nowości na Netflix, w tym wyczekiwany polski serial. Co jeszcze warto obejrzeć?

W tym tygodniu będzie co oglądać na Netflix. Na widzów czekają kontynuacje kilku ulubionych seriali – zadebiutują między innymi 2. sezony największych hitów ostatnich miesięcy czyli „Dyplomatki” i „Prawa Lidii Poët”. Pojawi się też sporo zupełnie nowych seriali, w tym polski „Idź przodem, bracie” o byłym oficerze służb specjalnych, który po zwolnieniu ze służby zostaje zmuszony przez los do tego, by zostać ochroniarzem w centrum handlowym. Obejrzymy też niemiecki kryminał „Zabijaj uważnie”, poznając prawnika, który niechcący stal się... mordercą. Zadowoleni będą również miłośnicy dokumentów. Tym razem obejrzycie coś o UFO, ale też autobiograficzną opowieść o Marcie Stewart. Dużo także do wyboru będzie nowych filmów, w tym szwedzki dramat „Czasem trzeba odpuścić” czy klasykę gatunku, tytuł „Zawodowcy” z Robertem DeNiro i Alem Pacino.

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Thriller z DeNiro i Pacino, kontynuacje uwielbianych seriali i klasyka gatunku

„Przeciąć czas” – środa

Nastolatka cofa się w czasie do początku XXI wieku, aby zapobiec morderstwu swojej siostry.

„Idź przodem, bracie” – środa

Po przejściu ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej, członek elitarnej jednostki taktycznej musi opuścić służbę. Co gorsza, mężczyzna dowiaduje się, że jego ojciec popełnił samobójstwo, pozostawiając ogromne hazardowe długi. Aby utrzymać się na powierzchni, zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych.

„Prawo Lidii Poët”, sezon 2. – środa

Prawdziwa historia Lidii Poët, pierwszej kobiety prawnika we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale przygotowała apelację, aby obalić decyzję sądu.

„Martha” – środa

Film dokumentalny R.J. Cutlera poprzez intymne i szczere wywiady z legendarną Marthą Stewart oraz osobami z jej najbliższego otoczenia kreśli historię bohaterki od kariery nastoletniej modelki po osiągnięcie statusu influencerki i pierwszej amerykańskiej miliarderki, która sama zapracowała na swój sukces.

„Porwanie przez obcych na Manhattanie” – środa

Ten dokument przedstawia jedną z największych tajemnic ufologii, która wciąż jest źródłem kontrowersji w mediach społecznościowych i na forach internetowych. Jednak niewielu wie, że w samym sercu porwania przez obcych na Manhattanie znalazł się pewien filmowiec, który wszystko nakręcił. Dzięki dostępowi do setek godzin niepublikowanych wcześniej materiałów filmowych ten serial to prawdziwe „Archiwum X”.

„Dyplomatka”, sezon 2. – czwartek

Śmiertelna w skutkach eksplozja w samym sercu Londynu wywraca do góry nogami świat ambasador USA Kate Wyler. Próbując odbudować zniszczone życia i podzielony zespół, Kate musi też stawić czoła temu, czego obawiała się najbardziej: atak, który ściągnął ją do Wielkiej Brytanii, nie był dziełem wrogiego kraju, lecz brytyjskiego rządu. Podczas gdy Kate próbuje odkryć prawdę, jej jedynym sprzymierzeńcem okazuje się jej niemal były mąż Hal Wyler, jak najbardziej żywy i mocno zaangażowany. Przed Kate stoją teraz takie wyzwania jak pełne napięć małżeństwo, skomplikowane układy z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem i możliwa wizyta wiceprezydent Grace Penn.

„Zabijaj uważnie” – czwartek

Świetny prawnik Björn Diemel nieoczekiwanie zostaje mordercą. Szukając równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, by spędzać więcej czasu z córką i uratować swoje małżeństwo, bierze udział w treningu uważności. Trening przynosi obiecane — choć bardzo zaskakujące — rezultaty. Björn stosuje nowo poznane techniki w relacji ze swoim nowym klientem, Draganem Sergowiczem – brutalnym i bezkompromisowym szefem mafii – przez co zarówno policja, jak i cały mafijny klan zaczynają deptać mu po piętach. Pomimo napiętej sytuacji Björnowi udaje się zachować spokój i całkowicie przeorganizować życie. A jeśli kilka morderstw jest tym, czego potrzeba, aby rozwiązać problemy, to jest to przecież naturalną konsekwencją świadomej i przemyślanej życiowej przemiany.

„Bogdan Boner: Święto Zmarłych” – piątek

We Wszystkich Świętych rośnie popyt na znicze, więc Domino zostawia Bodgana i przyłącza się do okradającego groby bogacza.

„Czasem trzeba odpuścić” – piątek

Dramat o znajdowaniu tego, co naprawdę ważne. Główną bohaterką jest Stella, która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego — poskłada rodzinę na nowo.

„To już koniec: Pocałunek, który zmienił hiszpański futbol” – piątek

Bardzo osobista historia drużyny, która pod wodzą Jennifer Hermoso i Alexii Putellas rzuciła wyzwanie instytucji rządzącej hiszpańską piłką nożną. To serial o zdobywczyniach pucharu świata, które zapiszą się na kartach historii jako Dawid pokonujący Goliata Rubialesa.

„Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość” – piątek

Trzy seksowne Aniołki powracają, by stawić czoła Aniołkowi, który zaprzedał duszę diabłu. Z pomocą zaufanego pomocnika Bosleya trzy piękne dziewczyny gotowe są na wszystko, by odzyskać pierścienie, w których zakodowane są informacje o wszystkich osobach korzystających z programu ochrony świadków.

„Duży, gruby kłamczuch” – piątek

Kiedy nieuczciwy producent filmowy kradnie wypracowanie Jasona i kręci na jego podstawie film, Jason wraz z przyjaciółką ruszają do Hollywood, by raz na zawsze dowieść prawdy. Postanawiają się zemścić w wielkim stylu!

„Zawodowcy” – piątek

Turk i Rooster to dwaj doświadczeni gliniarze z Nowego Jorku. Starzy wyjadacze, którzy niejedno już w swojej karierze widzieli i niewiele jest ich w stanie zdziwić, pracują nad zawikłaną sprawą seryjnego mordercy, którego ofiarami są wyjątkowi łajdacy: pedofile, handlarze narkotyków, alfonsi i gwałciciele. Wstępne wyniki śledztwa okazują się szokujące: zabija ktoś z najbliższego otoczenia Turka i Roostera, ktoś, kogo aż za dobrze znają.

