Najlepsze polskie seriale na Netflix. Znajdziecie tu niezłe klasyki

Jakiś czas temu podpowiadaliśmy wam, jakie polskie seriale warto obejrzeć na Max, dziś przychodzimy z rankingiem topowych rodzimych produkcji, które znajdziecie na Netflix. Na platformie dostępny jest spory wybór oryginalnych, nowych serii, produkowanych przez serwis, jak „Wielka woda”, o której było bardzo głośno czy „Informacja zwrotna” z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej, na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka. Ale na Netflix znajdziecie też stare i uwielbiane tytuły, których być może jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć. Wśród nich są nie tylko takie klasyki, jak „Krew z krwi”, który niedawno bił rekordy na platformie, ale też „Paradoks”, „Misja Afganistan” czy „Erynie”. Sprawdźcie, co warto obejrzeć – posegregowaliśmy seriale według ocen widzów.

Najlepsze polskie seriale na Netflix

22. „W głębi lasu”

Serial przedstawia losy warszawskiego prokuratora Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice.

21. „Znaki”

W malowniczych plenerach Gór Sowich ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela, który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.

20. „Gang Zielonej Rękawiczki”

Historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji, które po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, tajemniczy gang kontynuuje swoje działania, dając drugą młodość starszym mieszkańcom ośrodka, którym zarządza przebiegła i bezwzględna Marzena. Utalentowany gang trzech przyjaciółek ściga zgrany duet śledczych – Gujska oraz Alfred, podczas gdy tajemniczy Igor stąpa im po piętach.

19. „Powrót”

Czarna komedia, która opowiada o zwykłym facecie, który zmarł na zawał serca ze stresu, a następnie... zmartwychwstał. Początkowo euforyczny, odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. My zastanawiamy się, dlaczego akurat on zmartwychwstał.

18. „Morderczynie”

Ambitna dzielnicowa z warszawskiej komendy poszukuje śladów zaginionego przed rokiem ojca. Równocześnie rozpoczyna śledztwo w pozornie zwykłej sprawie zabójstwa w pijackiej melinie i nawiązuje niebezpieczną relację z nastoletnią podejrzaną. Tropiąc sprawców zabójstwa, zda sobie sprawę, że by wygrać ze złem, z którym walczy, sama będzie musiała ubrudzić sobie ręce krwią.

17. „Bodo”

Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio, ucieka z domu gdyż zamiast zostać lekarzem, jak chciałaby rodzina, marzy o karierze scenicznej. Jeszcze jednak nie wie, że mu się to uda i wkrótce stanie się gwiazdą. Kilka lat później Eugeniusz Bodo jest u szczytu sławy. Właśnie podpisał kontrakt z wytwórnią w Hollywood, dokąd chce wyjechać wraz z miłością swojego życia. Jego plany krzyżuje wybuch okrutnej wojny.

16. „Krucjata”

Klasyczny serial kryminalny, opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (ksywa Mandżaro) oraz jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. Każdy odcinek zawiera własną zagadkę kryminalną i cząstkowe rozwiązanie. Serial opowiada o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet – wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, polityka-transwestyty, bankiera. Wkrótce okazuje się, że seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.

15. „Rodzinka.pl”

Boscy są po trzydziestce i mają trójkę dzieci. Poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a owocem ich miłości był Tomek. Niedługo później przychodzi na świat ich kolejny syn Jakub – zamknięty w sobie nieśmiały nastolatek. Średnia latorośl to w odróżnieniu od najstarszej typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy.

14. „Otwórz oczy”

Julka trafia do centrum leczenia amnezji w następstwie tragicznego wypadku, w którym traci rodzinę. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała.

13. „Erynie”

Pasjonujący serial na podstawie kultowych kryminałów Marka Krajewskiego. Marcin Dorociński wciela się w komisarza Edwarda Popielskiego, prześladowcę lwowskich kryminalistów, który w śledztwach posługuje się wybitnym intelektem, potężną siłą mięśni i epileptycznymi wizjami. „Łyssy” z powodu padaczki wywoływanej przez światło chroni się za przyciemnianymi okularami i żyje po zmroku. Jego naturalnym środowiskiem są mroczne zaułki, całonocne knajpy i burdele. Surrealistyczny klimat międzywojennego Lwowa, w którym obok siebie żyją rzezimieszki, prostytutki, narkomani, zboczeńcy, arystokraci, niepiśmienni chłopi, cyrkowe dziwolągi, Ukraińcy, Żydzi i Polacy.

12. „Prokurator”

Kazimierz Proch, tytułowy prokurator, zajmuje się sprawą tajemniczych zabójstw, do których dochodzi w Warszawie. Początkowo uznaje serię tajemniczych zgonów za niepowiązane samobójstwa, jednak szybko przekonuje się, że w sprawę zamieszany może być ktoś trzeci.

11. „Paradoks”

Historia zbudowana wokół postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego oraz podkomisarz Joanny Majewskiej – funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej. Majewska zostaje skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji badania wybranych spraw kryminalnych przeprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora. Każdy odcinek opisuje jedną, tajemniczą sprawę z niedalekiej przeszłości.

10. „Misja Afganistan”

Opowieść o żołnierzach II plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej z Wędrzyna, pod dowództwem młodego oficera – porucznika Pawła Konaszewicza. Konaszewicz zmaga się z etykietą „plecaka” – mówi się, że stanowisko otrzymał dzięki protekcji ojca – emerytowanego generała. Głównym antagonistą Konasza jest porucznik Żądło – dowódca I plutonu. Napięcie między oficerami jest widoczne od pierwszego spotkania, a zażegnaniu konfliktu nie pomaga rywalizacja o kobietę – porucznik Justynę Winnicką.

9. „Absolutni debiutanci”

Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawia się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżywają zachwyt, pożądanie i całkowitą, nieskrępowaną wolność. To będą ostatnie takie wakacje.

8. „Rojst”

Lata 80. w Polsce – sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa – młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz, doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki – syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Czym bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst – bagno, z którego trudno się wydostać.

7. „Ranczo”

Młoda Amerykanka Lucy Wilska przybywa do zapadłej wsi Wilkowyje na dzień lub dwa, uregulować sprawy spadkowe. Do Wilkowyj jednak łatwiej przyjechać, niż z nich wyjechać. Lucy nagle odkrywa, że tu może być jej właściwe miejsce – choć to wcale nie znaczy, że wszystko jej się w tym miejscu podoba. Przeciwnie – stara się zmienić prawie wszystko – z bardzo zmiennym szczęściem.

6. „Służby specjalne”

Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych, politycy orientują się, że pozbawiono Polskę oczu i uszu. Zostaje stworzona nowa, tajna jednostka do zadań specjalnych. Trafiają do niej m.in. niepokorna, wyrzucona z ABW podporucznik, kapitan, który wrócił z misji w Afganistanie oraz były pułkownik SB. Pracując nad aferami z pierwszych stron gazet, będą musieli zmierzyć się z demonami przeszłości. Pewnego dnia odkryją, że tak naprawdę nie wiedzą dla kogo pracują.

5. „Informacja zwrotna”

Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

4. „Infamia”

Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie zwyczajnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.

3. „Wielka woda”

Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem, ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer, aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

2. „Krew z krwi”

Historia Carmen Roty-Majewskiej, której mąż ginie w wyniku porachunków mafijnych. W obronie swojej rodziny Carmen musi szybko wejść w przestępczy świat Trójmiasta. Świat bez litości, gdzie zaciera się granica między dobrem a złem. Zaskakująca, pełna zwrotów akcji fabuła, niejednoznaczne postaci i doskonałe zdjęcia. Wszystko w reżyserii Xawerego Żuławskiego i z gwiazdorską obsadą.

1. „1670”

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku.

