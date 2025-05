Komentarze po występie Steczkowskiej na Eurowizji. „Drżałam”

We wtorkowy wieczór 13 maja 2025 roku odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2025. W tym starciu zmierzyło się ze sobą łącznie 15. artystów z różnych krajów Europy, a Polskę reprezentowała oczywiście Justyna Steczkowska z piosenką „Gaja”. Wokalistka powróciła na eurowizyjną scenę po równo 30. latach przerwy – reprezentowała bowiem nasz kraj na konkursie dokładnie 13 maja 1995 roku. Jak wypadła tym razem?

Występ Justyny Steczkowskiej na półfinale Eurowizji

Za nami długo wyczekiwany występ Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę w trakcie pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. — Efekt? Piorunujący — komentował polski prowadzący Artur Orzech tuż po występie polskiej reprezentantki, która na eurowizyjnej scenie stanęła jako druga z kolejności. W sieci już pojawiły się pierwsze komentarze po występie 52-letniej Polki.

„Przyznaję: to był najlepszy występ sceniczny w historii polskich występów na Eurowizji. Wszystko przemyślane, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, w końcu bez chaotycznej pracy kamer. Rewelacja!” – czytamy.

Widzowie pisali również: „Ale to był czad”, „Jej kontrola oddechu jest nie z tego świata”, „Drżałam w środku. Sztos”, „Piosenka taka sobie, ale show niesamowite”, „Mega występ”, „Wow, mega brawo Pani Justyno i brawo tancerze”, „Pani Justyno, płaczemy obie z córką, to było wspaniałe. Kochamy Panią”, „Królowa! Jesteśmy dumni”, „To było nieziemskie” czy „Jakie to było fantastyczne”.

Pod nagraniem z występu, które zostało opublikowane na Instagramie Eurowizji, głos zabrała także sama Justyna Steczkowska. Wokalistka podziękowała za wsparcie i poprosiła widzów o głosy. „Dziękuję wszystkim z całego serca za wsparcie! «Gaja» po prostu eksplodowała na scenie, pełna energii i mocy. Wasza obecność i każde miłe słowo tak wiele dla mnie znaczą” – napisała.

