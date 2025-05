Ostatnie chwile tych filmów na Max. Zrobiliśmy wam listę „must-watch” – macie czas do końca maja

Dziesiątki tytułów w maju znikną z Max. Niestety większość z nas nie zdąży wszystkiego nadrobić, jednak nie warto się poddawać! Przygotowaliśmy dla was listę 20 świetnych filmów – zarówno nowości, jak i klasyków, które obejrzycie na Max tylko do 31 maja i które mają wysokie oceny od widzów i krytyków. Wśród nich są między innymi trzy wielkie hity z ulubieńcem Polaków i zdobywcą Oscarów Tomem Hanksem, kultowa seria z Denzelem Washingtonem, który ma na swoim koncie tyle samo statuetek, głośny duński thriller, którego zakończenie rozwali wszystkim widzom głowę czy zdobywca Złotej Palmy w Cannes i perełka od Pedro Almodovara z takimi sławami jak Antonio Banderas i Penelope Cruz. Na listę dodaliśmy kontrowersyjny krwawy kryminał Larsa von Triera tylko dla osób o mocnych nerwach czy horror Luci Guadagniono z najbardziej obiecującym aktorem młodego pokolenia Timotheem Chalametem.

Sprawdźcie nasze rekomendacje, dodajcie na swoje listy „do obejrzenia” tytuły, które was zaintrygują i nie przegapcie fenomenalnych filmów.

Max robi czystkę, a my mamy listę, co oglądać. To najlepsze tytuły, z tych, które znikają

„Duchy w Wenecji”



Emerytowany detektyw wybiera się na bal lokalnej socjety w nawiedzonej posiadłości. Wtedy dochodzi do morderstwa.



„Filadelfia”



Andrew Beckett (Tom Hanks) - młody i ambitny prawnik zatrudniony w znanej kancelarii - jest szanowany i doceniany w firmie. Pewnego razu przełożeni dowiadują się, że jest on nosicielem wirusa HIV. Pod absurdalnym pretekstem zaniedbywania obowiązków natychmiast pozbawiają podwładnego posady. Ten, rozgoryczony postępowaniem pracodawców, postanawia dochodzić swoich praw w sądzie. Jego adwokatem zostaje czarnoskóry Joe Miller (Denzel Washington). Dzieło oparte na faktach jest jednym z najważniejszych filmów o AIDS. Doceniony przez widzów i krytykę film uhonorowany został wieloma prestiżowymi nagrodami m.in. statuetką Oscara dla Toma Hanksa - odtwórcy głównej roli.



„Cóż za piękny dzień”



Dwukrotny laureat Oscara® Tom Hanks wciela się w postać pana Rogersa, we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta jest na prawdziwej historii przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junoda. Kiedy znużony życiem dziennikarz (laureat Emmy, Matthew Rhys) poznaje Freda Rogersa, powoli porzuca swój sceptycyzm, ucząc się empatii, uprzejmości i przyzwoitości od najbardziej lubianego w Ameryce sąsiada.



„Wizyta”



Mroczny, pełen zaskakujących wydarzeń film opowiada historię wizyty dwojga nastolatków, którzy spędzają kilka dni u dziadków. Dziadków, których nigdy wcześniej nie widzieli. Niezrozumiałe, dziwne, niepokojące zachowanie babci i dziadka jest wynikiem przerażającej tajemnicy...



„Winni”



Dyspozytor linii 112 odbiera alarmowy telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywaczy.



„Wszyscy wiedzą”



Po wielu latach nieobecności Laura wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy spotyka Paco, swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, nastoletniej córki Laury. Przy okazji poszukiwań na jaw wychodzą rodzinne tajemnice, o których wszyscy woleliby zapomnieć. W upalnym, sennym miasteczku pod powierzchnią czai się mrok. Wszyscy są podejrzani.



„Pierwszy człowiek”



Fascynująca historia pierwszego załogowego lotu na Księżyc. Opowiada o Neilu Armstrongu , który jako pierwszy postawił stopę na Księżycu. Jesteśmy świadkami wyczerpujących przygotowań do misji , małych osiągnięć, porażających klęsk - wszystkiego co doprowadziło do ostatecznego sukcesu. A my widzowie, siedzący przed telewizorami będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie - czy ten sukces wart był ceny jaką trzeba było zapłacić.



„The Square”



Christian (Claes Bang) ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka (Elisabeth Moss) może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunek okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.



„Wielki uciekinier”



Bernard Jordan ucieka ze swojego domu opieki, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy lądowania w D-Day we Francji.



„Autobiografia”



W indonezyjskim miasteczku Rakib dogląda pustej rezydencji należącej do emerytowanego generała Purny. Jego rodzina pracuje dla rodziny wojskowego od pokoleń. Gdy generał wraca do domu, by – ubiegając się o stanowisko burmistrza – rozpocząć kampanię wyborczą, chłopak nawiązuje z nim bliższą relację. Więź młodego, nieopierzonego Rakiba z przeżartym cynizmem i poczuciem bezkarności dojrzałym mężczyzną jest coraz silniejsza, co doprowadzi do nieoczekiwanej spirali przemocy.



„Ból i blask”



Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo (Banderas), kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia. Powracając do najintensywniejszych doświadczeń minionych lat, Salvador odnajduje siłę, by zmierzyć się z teraźniejszością. Czy uda mu się zamknąć niedokończone sprawy z przeszłości, które burzą jego poukładaną codzienność?



„Kapitan Phillips”



To historia uprowadzenia w 2009 roku przez somalijskich piratów kapitana Richarda Philipsa, który dowodził transportowcem MV Maersk Alabama. Kapitan, oddał się w ręce piratów w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla załogi. Został odbity przez oddziały amerykańskie kilka dni później. To pierwszy od 1815 roku przypadek, kiedy to amerykański statek został porwany przez piratów.



„Blue Jean”



Anglia, rok 1988. Konserwatywny rząd Margaret Thatcher ma zamiar uchwalić ustawę piętnującą gejów i lesbijki. Nauczycielki wychowania fizycznego są głównymi celami homofobicznych oskarżeń, w wyniku czego Jean jest zmuszona prowadzić podwójne życie.



„Climax”



Gdyby Michael Jackson żył i był młodą białą kobietą, nazywałby się Sofia Boutella – jedna z najlepszych światowych tancerek, którą podziwiamy w Climax. Przenosimy się do lat 90., gdy grają Giorgio Moroder, Soft Cell i Aphex Twin. Nad parkietem tanecznym wisi cekinowa flaga Francji, a gospodyni imprezy podaje paluszki i sangrię domowej roboty. Nie wiadomo kiedy impreza, w której uczestniczy grupa performerów, przeradza się w trans bez limitów. Erotyka wrze, choć nikt tu się nie rozbiera. Ciała gną się jak żarówki neonów, aż rozprysną niczym szkło. Precyzyjnie zaplanowany chaos wystylizowanych obrazów i póz w końcu wystrzeli krwawym fajerwerkiem w duchu klasyki psychodelicznego kina: „Suspirii”, „Querelle” czy „Opętania”.



„Dom, który zbudował Jack”



Tytułowy Jack to nowa postać w popkulturowym klanie psychopatów, obok Kuby Rozpruwacza, Dextera czy Hannibala Lectera. Mistrz światowego kina pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, piekielnie inteligentnego perfekcjonisty, pełnego sprzeczności, słabości i drobnych natręctw. Jack jest estetą, wielbicielem malarstwa, architektury, poezji i wycieczek na łono natury. Zabójca patrzy na swoje zbrodnie jak na mroczne dzieła sztuki. Jaki kształt nada swojej zbrodni doskonałej?



„Bez litości”



Denzel Washington gra McCalla, człowieka, który odciął się od tajemniczej przeszłości, by rozpocząć nowe, spokojne życie. Ale kiedy spotyka Teri (Chloë Grace Moretz), młodą dziewczynę, zmuszoną do współpracy przez niebezpiecznych rosyjskich gangsterów, nie może pozostać bezczynny - musi jej pomóc. Uzbrojony w pewne umiejętności, które pozwalają mu zemścić się na każdym, kto jest okrutny wobec bezbronnych ludzi, McCall rezygnuje z narzuconej sobie izolacji, by zaprowadzić sprawiedliwość.



„Bez litości 2”



Emerytowany tajny agent Robert McCall (Denzel Washington) powraca, by w wyszukany, charakterystyczny dla siebie sposób, walczyć o sprawiedliwość. Jest nieustraszony, inteligentny, a jego sprawność fizyczna sprawia, że dostaje to, czego chce. A chce sprawiedliwości.



„Sisi i ja”



Koniec XIX wieku. Węgierska hrabina Irma Sztáray, po odrzuceniu małżeństwa i klasztoru, zmuszona jest zostać damą dworu coraz bardziej samotnej cesarzowej. Ekstrawagancka Sisi od wielu lat jest w separacji z mężem i mieszka na Korfu w Grecji.



„Do ostatniej kości”



Opowieść o pierwszej miłości między Maren (Taylor Russell), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.



„Creed II”



Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed, trenujący pod opieką Rocky'ego, staje do walki z Viktorem, synem legendarnego Ivana Drago. Czytaj też:

