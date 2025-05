Popkillery 2025 rozdane – znamy wszystkich zwycięzców!

Siódma edycja Popkillerów przyniosła kolejne rozstrzygnięcia w najważniejszych kategoriach polskiego i zagranicznego hip-hopu, Na scenie pojawiły się zarówno ikony rapu, jak i nowe twarze. Całe wydarzenie swoimi występami uświetnili Sobel, Masta Ace, Russ Millions, Adi Nowak czy BSK.

Pełna lista zwycięzców, relacje z wydarzenia, kulisy i wypowiedzi artystów są już dostępne na profilach społecznościowych Popkillera – szczególnie na Instagramie i TikToku. Wkrótce otrzymamy także pełną fotorelację oraz ekskluzywne wywiady.

PEŁNA LISTA ZWYCIĘZCÓW

KATEGORIE POLSKIE:

Album Roku Nagroda Gremium: Otsochodzi – TTHE GRIND

Album Roku Nagroda Publiczności: OKI – Era47

Próba Czasu (Album Roku 2014, oceniany z perspektywy 10 lat): PRO8L3M – Art Brut

Singiel Roku Nagroda Gremium: Szpaku – Plaster

Singiel Roku Nagroda Publiczności: Quebonafide – Futurama 3

Raper Roku Nagroda Gremium: Szpaku

Raper Roku Nagroda Publiczności: OKI

Producent Roku: Kubi Producent

Grupa/Duet 35-lecia: Molesta Ewenement

Złoty Popkiller: Marcin „Tytus” Grabski

Odkrycie Roku: BSK

Grupa/Duet Roku: Rów Babicze

Progres Roku: Sobel

Trendsetter Roku: OKI

DJ Roku: DJ Plash

Liryczny Raper Roku: KęKę

Hardkorowy Raper/Grupa Roku: Rów Babicze

Raperka Roku: Bambi

Klasyczny/Trueschoolowy Album Roku: O.S.T.R. – XX

Alternatywny Album Roku: Hubert. – kolorowe domy

Newschoolowy Album Roku: Vkie – Barbara

Kooperacja Roku: OKI ft. Sobel – Ile lat?

Międzynarodowa Kooperacja Roku: Kanye West x Ty Dolla $ign feat. Playboi Carti, Travis Scott – FUK SUMN (prod. Timbaland, JPEGMafia, SHDOW [PL], Hubi [PL])

Najlepszy Kontakt z Fanami: Young Multi

Nagroda #DoWhatMovesYou: Pat Kustoms za "Iconic" – zdjęcie 150 raperów

Okładka/Wydanie Roku: Gedz – Anatema [M. Lengling, J. Śmigasiewicz, Gedz]

Teledysk Roku: Quebonafide – Futurama 3 [A. Dragan, P. Uznański]

KATEGORIE ZAGRANICZNE:

Złoty Popkiller USA: Masta Ace

Album Roku USA Nagroda Gremium: Tyler, The Creator – Chromakopia

Album Roku USA Nagroda Publiczności: Kendrick Lamar – GNX

Singiel Roku USA Nagroda Gremium: Kendrick Lamar – Not Like Us

Singiel Roku USA Nagroda Publiczności: Kendrick Lamar – Not Like Us

Raper Roku USA: Kendrick Lamar

Odkrycie Roku USA: Doechii

Album Roku Europa Nagroda Gremium: Pa Salieu – Afrikan Alien

Album Roku Europa Nagroda Publiczności: Yung Lean x Bladee – Psykos

Singiel Roku Europa: Central Cee & Lil Baby – BAND4BAND

„Kiedy w 2019 roku powoływaliśmy galę do życia, naszym marzeniem było stworzenie przestrzeni, która z szacunkiem i należytą oprawą uhonoruje artystów hip-hopowych — tych, którzy tworzą fundamenty tej sceny, jak i tych, którzy właśnie ją definiują na nowo. Z roku na rok obserwujemy, jak środowisko rośnie w siłę, a nasza gala staje się coraz ważniejszym punktem na mapie polskiej muzyki. To dla nas ogromna radość i zobowiązanie. Chcemy, by Popkillery były nie tylko nagrodą, ale też symbolem jedności, różnorodności i pasji, która napędza ten gatunek. Hip-hop to nie moda — to kultura”. – podsumowuje Mateusz Natali, redaktor naczelny Popkiller.pl i pomysłodawca gali.

Popkillery to najważniejsze wyróżnienie w polskim świecie hip-hopu – coroczna gala, która od 2019 roku celebruje osiągnięcia artystów, producentów, wytwórni i całego środowiska kultury miejskiej. Wydarzenie zyskało status prestiżowego barometru popularności i jakości w rodzimym rapie.

Głosowanie w plebiscycie odbywa się w dwóch formułach – publicznej i eksperckiej – co pozwala oddać zarówno głos słuchaczom, jak i przedstawicielom branży. Gala Popkillery to nie tylko wręczenie statuetek, ale i wyjątkowe występy na żywo oraz spotkania całego środowiska hip-hopowego w jednym miejscu.