Z kim Justyna Steczkowska walczy o wejście do finału Eurowizji? Lista uczestników

Justyna Steczkowska wraca na scenę Eurowizji po trzech dekadach z utworem „Gaja” i ogromnymi nadziejami fanów. 13 maja 2025 roku wystąpi w pierwszym półfinale konkursu w Bazylei. Na jej drodze do finału stanie czternastu artystów – wśród nich faworyci ze Szwecji, Ukrainy i Estonii.

Eurowizja 2025: Lista uczestników pierwszego półfinału i ich utwory

W pierwszym półfinale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 13 maja 2025 roku w St. Jakobshalle w Bazylei, wystąpi 15 krajów. Polska reprezentantka, Justyna Steczkowska, zaprezentuje utwór „Gaja”. Jej powrót na eurowizyjną scenę po 30. latach (ostatni raz występowała w 1995 roku z „Sama”) budzi ogromne emocje. Polka zmierzy się z uczestnikami z czternastu krajów:

Islandia – VÆB z „Róa”

Polska – Justyna Steczkowska z „Gaja”

Słowenia – Klemen z „How Much Time Do We Have Left”

Estonia – Tommy Cash z „Espresso Macchiato”

Ukraina – Ziferblat z „Bird of Pray”

Szwecja – KAJ z „Bara Bada Bastu”

Portugalia – Napa z „Deslocado”

Norwegia – Kyle Alessandro z „Lighter”

Belgia – Red Sebastian z „Strobe Lights”

Azerbejdżan – Mamagama z „Run with U”

San Marino – Gabry Ponte z „Tutta l'Italia”

Albania – Shkodra Elektronike z „Zjerm”

Holandia – Claude z „C'est la vie”

Chorwacja – Marko Bošnjak z „Poison Cake”

Cypr – Theo Evan z „Shh”

Utwór „Gaja” łączy język polski i angielski. Utwór został skomponowany przez Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka, Patryka Kumóra, Emiliana Waluchowskiego oraz samą Justynę Steczkowską. Wiadomo, że występ artystki wyróżnia się nie tylko pod względem wokalnym, ale i wizualnym. Po próbie generalnej kilku zagranicznych ekspertów wyraziło swój zachwyt show przygotowanym przez Polskę.

Wyniki pierwszego półfinału zostaną ogłoszone po zakończeniu występów wszystkich uczestników. Dziesięciu najlepszych artystów awansuje do wielkiego finału, który odbędzie się już 17 maja 2025 roku. Na podstawie aktualnych analiz bukmacherskich oraz opinii fanów, Justyna Steczkowska z utworem „Gaja” uznawana jest za jedną z faworytek do awansu z pierwszego półfinału Eurowizji 2025. Jednakże konkurencja jest silna, a kilku uczestników wyróżnia się zarówno w rankingach, jak i wśród społeczności eurowizyjnej – wśród nich znajdują się KAJ (Szwecja) z „Bara Bada Bastu”, Tommy Cash (Estonia) z „Espresso Macchiato”, Claude (Holandia) z „C'est La Vie”, Ziferblat (Ukraina) z „Bird Of Pray” oraz Shkodra Elektronike (Albania) z „Zjerm”.

Czytaj też:

Steczkowska apeluje do Polaków przed Eurowizją. „Nie boję się”Czytaj też:

Rod Stewart poruszył publiczność w Krakowie. Wspomniał o Zełenskim