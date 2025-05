Polskie kino z najwyższej półki. Dwa głośne filmy trafiły do sieci

Jeśli przegapiliście je w kinie – teraz macie idealną okazję, by nadrobić zaległości. Dwa filmy, które narobiły sporo szumu w ostatnich sezonach, są już dostępne w sieci. Jeden z nich to brawurowa, pełna temperamentu opowieść historyczna z dużą dawką humoru i nietuzinkowym podejściem do przeszłości. Drugi – poruszający, świetnie zagrany dramat, który skłania do refleksji i nie zostawia widza obojętnym. Jeżeli lubicie polskie kino – tych tytułów nie możecie przegapić.

Dwa tytuły, o których mówiła cała Polska – teraz obejrzysz je w domu

„Kos”

Świetna obsada, napięcie i humor. „Kos” to film, który przybliża widzom znaną, historyczną postać w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób. Wiosną 1794 roku w Polsce narasta napięcie. Do kraju powraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), z zamiarem rozpętania powstania przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Wzywa do walki zarówno szlachtę, jak i chłopów, licząc na zjednoczenie narodu. Towarzyszy mu oddany przyjaciel, były niewolnik Domingo (Jason Mitchell). Tymczasem bezwzględny rosyjski rotmistrz Dunin (w tej roli Robert Więckiewicz), z listem gończym w ręku, podąża tropem Kościuszki, gotów zrobić wszystko, by powstrzymać generała, zanim ten porwie lud do walki o wolność.

„Kos” był triumfatorem Polskich Nagród Filmowych „Orły” 2024, zdobywając 6 statuetek z 10, do których otrzymał nominacje.

„Rzeczy niezbędne”

Inspirowany prawdziwą historią opisaną w reportażu „Mokradełko”, ten dramat psychologiczny zabiera widzów w podróż do przeszłości jego głównej bohaterki, Ady (w tej roli świetna Dagmara Domińczyk, znana z serialu „Sukcesja” HBO).

Jako ceniona dziennikarka, otrzymuje ona niespodziewaną przesyłkę – egzemplarz autobiograficznej książki z osobistą dedykacją. Publikacja opisuje dramatyczne wspomnienia z dzieciństwa, skupiając się na traumie związanej z molestowaniem seksualnym przez ojca. Ku zaskoczeniu Ady, autorką okazuje się jej dawna szkolna koleżanka, Roksana (Katarzyna Warnke). Wspólnie wyruszają w podróż do rodzinnego miasteczka, by zmierzyć się z przeszłością i zamknąć sprawy, które wciąż rzutują na ich obecne życie. Z czasem między kobietami narasta napięcie, a Adzie coraz trudniej zachować dziennikarski dystans. Granice między prawdą a kłamstwem zaczynają się zacierać, zmuszając ją do konfrontacji nie tylko z cudzą historią, ale przede wszystkim z własną.

Obydwa filmy oglądać możecie już w sieci w serwisie Canal+.

