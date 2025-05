Od wczoraj 3 hity na Netflix. Dziś doszły kolejne perełki

Netflix nie przestaje zaskakiwać – każdego dnia dorzuca coś nowego, a fani kina i seriali mają coraz większy problem z wyborem, co obejrzeć najpierw. W poniedziałek 12 maja na platformie zadebiutowały trzy produkcje, które już podbijają serca widzów. Dziś do zestawu dołączyły kolejne nowości, które zapowiadają się równie ekscytująco. Sprawdźcie, co mogło was ominąć i czego nie warto przegapić.

Co wczoraj mogło cię ominąć na Netflix?

„BlackBerry”

Rok 1996. Prowadzący małą firmę geniusze tworzą rewolucyjne urządzenie komórkowe. Problem w tym, że nie potrafią go „sprzedać”, do czasu gdy zatrudniają wygadanego i bezwzględnego Jima.

„Sex Story”

Emma i Adam są przyjaciółmi. Po tym jak spędzają ze sobą noc, zawierają umowę o seksie bez zobowiązań.

„Mściciel”

W skrywającym mroczny sekret miasteczku Lago zjawia się tajemniczy jeździec. Właściciele lokalnej kopalni wynajmują go do ochrony przed bandytami, którzy po wyjściu z więzienia chcą zemścić się na mieszkańcach.

Od dziś na Netflix 3 nowe perełki!

„Bad Thoughts”

W tym składającym się z sześciu odcinków mrocznym serialu stand-upowym Tom Segura pokazuje niewyobrażalne sytuacje i fantazje w świecie filmowym.

„Renfield”

Renfield to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult (seria "X – men", serial "Wielka") wciela się w postać wiernego sługi Drakuli – Renfielda. W roli Drakuli zobaczymy zdobywcę Oscara Nicolasa Cage'a ("Zostawić Las Vegas", "Twierdza"). Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko, co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, Renfield ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić czy istnieje inny świat i inne życie niż to, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko, jak to zrobić.

„Sportowe opowieści: Liver King”

Solidnie umięśniony Liver King zbudował internetowe imperium fitness na fundamentach diety złożonej z surowego mięsa i promocji naturalnego stylu życia naszych przodków. Ten dokument, który zawiera wywiady z nim samym, jego rodziną oraz partnerami biznesowymi, opowiada o szalonej drodze tego influencera na szczyt internetowej sławy oraz o publicznej krytyce, jaka spadła na niego po wybuchu skandalu ze sterydami.

Czytaj też:

Masz subskrypcję Netflix? To musisz obejrzeć!Czytaj też:

Mocne premiery na Netflix w tym tygodniu – fani thrillerów nie będą zawiedzeni!