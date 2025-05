Najlepsze nowości tygodnia na streamingach. Co oglądać w weekend?

Kiedy nadchodzi weekend, wiele osób zadaje sobie to samo pytanie: co obejrzeć na streamingach w wolne dni? W rzeczywistości niekończących się premier łatwo się pogubić. Netflix, Max, Prime Video, Disney+ czy SkyShowtime – każda z tych platform co tydzień dorzuca nowe filmy i seriale, ale nie wszystkie zasługują na naszą uwagę. Zrobiliśmy porządki w gąszczu nowości i przygotowaliśmy przegląd najciekawszych premier ostatnich dni, które warto wziąć pod uwagę planując wieczorny seans.

Dobre nowości na Max, Netflix i innych. Co oglądać w weekend?

„Na zawsze” (Netflix)



Mara Brock Akil opowiada na nowo historię z przełomowej powieści „Forever” Judy Blume z 1975 r. To epicka opowieść o dwojgu czarnych nastolatków, którzy poszukują swojej tożsamości oraz niepewnie stawiają pierwsze kroki w świecie miłości. Akcja serialu toczy się w 2018 roku w Los Angeles.



„Babcie” (Netflix)



Po stracie matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej marzenie, i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są… lokalne babcie.



„Zły wpływ” (Netflix)



Milioner daje byłemu skazańcowi szansę na nowy początek, zatrudniając go jako ochroniarza córki nękanej przez stalkera. Między dwójką niespodziewanie rodzi się uczucie.



„Mężobójstwo po amerykańsku” (Netflix)



Przerażający telefon na numer alarmowy, makabryczna scena zbrodni… Dlaczego Jason Corbett został brutalnie zamordowany? W tym dokumencie jego żona i dzieci rzucają więcej światła na prawdę kryjącą się za ich pozornie bajkowym życiem.



„Inside Man: Most Wanted” (Netflix)



Negocjator z nowojorskiej policji i agent federalny biorą udział w akcji uwolnienia porwanych turystów.



„Rodzina od zaraz” (Netflix)



Małżeństwo decyduje się na powiększenie rodziny poprzez adopcję trojga dzieci.



„Dracula: Historia nieznana” (Netflix)



W obliczu zagrożenia królestwa i rodziny Wład Tepeš zawiera umowę z siłami ciemności.



„Amerykański gangster” (Max)



Denzel Washington jako gangster, który buduje w Nowym Jorku narkotykowe imperium oraz Russell Crowe jako detektyw, który próbuje go wytropić.



„Armand” (Max)



Drobny szkolny incydent między dwoma chłopcami rozpala wielki konflikt między rodzicami i nauczycielami.



„Diagnoza: Dysydent” (Max)



Andriy Dovzhenko okazuje nieposłuszeństwo wobec systemu sowieckiego, ale system próbuje go złamać za pomocą zakazanej praktyki psychiatrii.



„Przebaczony” (Max)



Ralph Fiennes i Jessica Chastain grają zamożne małżeństwo z Londynu, które pędzi przez marokańską pustynię, aby wziąć udział w wystawnym przyjęciu.



„Chrzest ogniem” (Max)



Laura Dern gra kobietę walczącą o udowodnienie niewinności skazańca, oskarżonego o zamordowanie swoich trzech dzieci w pożarze.



„Uśmiechnięta buźka: Seryjny morderca” (SkyShowtime)



Serial inspirowany prawdziwą historią Melissy Moore. W wieku 15 lat Moore dowiedziała się, że jej ukochany ojciec był krwawym seryjnym mordercą znanym pod pseudonimem Uśmiechnięta buźka. Jako dorosła kobieta zmieniła nazwisko i pilnie strzegła tajemnicy związanej z odsiadującym wyrok dożywocia rodzicem. Ten, po dekadach bez kontaktu z córką, znajduje sposób, żeby zburzyć jej spokój. Melissa podejmuje wyścig z czasem, by nie dopuścić do skazania na śmierć niewinnego człowieka za zbrodnię, której dokonał jej ojciec. Z każdym kolejnym wydarzeniem bohaterka odkrywa wpływ, jaki morderca wywarł na życie rodzin swoich ofiar. Musi też zadać sobie pytania o własną tożsamość.



„Cuckoo” (SkyShowtime)



Siedemnastoletnia Gretchen (Hunter Schafer) niechętnie opuszcza USA, aby razem ze swoim ojcem i jego nową rodziną zamieszkać w kurorcie w niemieckich Alpach. W nowym domu wita ich pan König, szef jej ojca. Ten jest zaskakująco mocno zainteresowany jej niemą przyrodnią siostrą, Almą. W tym spokojnym górskim raju coś ewidentnie jest nie tak. Gretchen prześladują dziwne odgłosy i krwawe wizje, aż w końcu odkrywa szokujący sekret dotyczący jej rodziny.



„Octopus!” (Prime Video)



Jest to opowieść o morderstwie popełnionym przez ukochaną osobę, błądzeniu po Meksyku, odnalezieniu jednorożca, dzierganiu na czas, Tracym Morganie i odkrywaniu powiązań między nami a potencjalnym przybyszem z kosmosu. Innymi słowy, to dokument o ośmiornicy, którego narratorką jest Phoebe Waller-Bridge.



„Piep*zyć Mickiewicza 2” (Prime Video)



Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

