Ujawniono oglądalność debaty prezydenckiej. To zaskoczenie

Ponad 6,4 miliona Polaków obejrzało debatę prezydencką zorganizowaną 12 maja 2025 roku. Telewizja Polska zgromadziła największą widownię spośród wszystkich nadawców, wyprzedzając TVN24 i Polsat News. Emocje były ogromne, a walka o uwagę wyborców – bezprecedensowa.

TVP z najwyższą oglądalnością debaty prezydenckiej 2025

W poniedziałkowy wieczór 12 maja br., zaledwie kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, odbyła się debata z udziałem trzynastu kandydatów. Po raz pierwszy w historii polskich kampanii politycznych wydarzenie transmitowane było równolegle przez osiem stacji telewizyjnych – w tym TVP1, TVP Info, TVP Polonia, TVN24, Polsat News, Wydarzenia24, TV Trwam i TV Republika.

Debata rozpoczęła się o godzinie 20:00 i trwała aż do 23:45, bijąc rekord długości tego typu wydarzeń. Okazuje się, że zgromadziła łącznie aż 6,43 miliona widzów – to jeden z najwyższych wyników w historii debat prezydenckich w Polsce. „Wirtualne media” podały, że największą widownię zgromadziła Telewizja Polska, która łącznie na trzech antenach (TVP1, TVP Info i TVP Polonia) przyciągnęła 2,52 mln widzów. Sama TVP1 zgromadziła 1,74 mln oglądających, co przełożyło się na 15,24 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej oraz 14,31 proc. w grupie komercyjnej 20–54 lat. To TVP była liderem tego wieczoru – mimo silnej konkurencji ze strony stacji komercyjnych.

Na drugim miejscu znalazł się TVN24, który wybrało 1,62 mln widzów. Stacja uzyskała 14,18 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów oraz 12,89% w grupie komercyjnej. Polsat News zgromadził 924 tysiące odbiorców, co dało mu trzecie miejsce na podium. A jak przedstawiały się wyniki pozostałych kanałów? Wydarzenia24 – 211 tys., TV Trwam – 96 tys., TV Republika – 60 tys.

Co istotne, debata była dostępna również w internecie – na platformach streamingowych, kanałach YouTube i stronach poszczególnych nadawców. Chociaż nie ma dokładnych danych dotyczących widowni online, można zakładać, że transmisję śledziły dodatkowe setki tysięcy użytkowników. Ta wysoka oglądalność to dowód na duże społeczne zainteresowanie nadchodzącymi wyborami. Polacy wciąż traktują debaty jako ważne źródło wiedzy o kandydatach, zwłaszcza tych mniej rozpoznawalnych. Co więcej, po zakończeniu transmisji na platformach społecznościowych internauci chętnie dzielili się swoimi komentarzami – od pochwał za prowadzenie debaty, po krytykę wybranych fragmentów.

Czytaj też:

Ogłoszono zwycięską parę 16. edycji „Tańca z gwiazdami”. Finał był pełen zaskoczeńCzytaj też:

Szokujący moment w programie na żywo. Prezenterka straciła przytomność