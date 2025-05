Mocne premiery na Netflix w tym tygodniu – fani thrillerów nie będą zawiedzeni!

Fani poważnych, mocnych produkcji, mają w tym tygodniu w czym wybierać. Najwięcej na Netflix zadebiutuje właśnie thrillerów, horrorów i filmów akcji, które będą trzymały widzów w napięciu przez cały seans. I mowa tu też o serialach. Już przewidzieć można, że na liście TOP 10 platformy z pewnością znajdzie się w połowie tygodnia duński thriller, o tajemniczym zniknięciu opiekunki na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi.

Wybierać będą też mieli w czym fani produkcji true-crime – dostaniecie w tym tygodniu aż dwa seriale dokumentalne o głośnych zbrodniach, którymi żył cały świat, a po latach poznajemy kulisy śledztw z nimi związanych. Pojawi się też sporo opowieści w lżejszym klimacie – romantyczne dramaty i komedie, w tym świeżutki tytuł dla wszystkich miłośników koreańskich produkcji. Ale Netflix serwuje widzom w tym tygodniu także klasykę – będziemy mogli obejrzeć sporo hitów sprzed lat, w tym jeden z najbardziej kultowych westernów wszech czasów w reżyserii Clinta Eastwooda.

Sprawdźcie wszystkie nowości i zapiszcie sobie listę na później – przyda się, gdy będziecie szukać dobrego, nowiutkiego hitu na wieczór.

20+ nowości na Netflix w tym tygodniu. Obiecujące, świeże seriale i filmy od platformy

„BlackBerry”



Rok 1996. Prowadzący małą firmę geniusze tworzą rewolucyjne urządzenie komórkowe. Problem w tym, że nie potrafią go „sprzedać”, do czasu gdy zatrudniają wygadanego i bezwzględnego Jima.

12/05/2025



„Sex Story”



Emma i Adam są przyjaciółmi. Po tym jak spędzają ze sobą noc, zawierają umowę o seksie bez zobowiązań.

12/05/2025



„Mściciel”



W skrywającym mroczny sekret miasteczku Lago zjawia się tajemniczy jeździec. Właściciele lokalnej kopalni wynajmują go do ochrony przed bandytami, którzy po wyjściu z więzienia chcą zemścić się na mieszkańcach.

12/05/2025



„Bad Thoughts”



W tym składającym się z sześciu odcinków mrocznym serialu stand-upowym Tom Segura pokazuje niewyobrażalne sytuacje i fantazje w świecie filmowym.

13/05/2025



„Renfield”



Reinfeld, sługa hrabiego Draculi, postanawia zmienić swoje życie po odnalezieniu miłości.

13/05/2025



„Sportowe opowieści: Liver King”



Solidnie umięśniony Liver King zbudował internetowe imperium fitness na fundamentach diety złożonej z surowego mięsa i promocji naturalnego stylu życia naszych przodków. Ten dokument, który zawiera wywiady z nim samym, jego rodziną oraz partnerami biznesowymi, opowiada o szalonej drodze tego influencera na szczyt internetowej sławy oraz o publicznej krytyce, jaka spadła na niego po wybuchu skandalu ze sterydami.

13/05/2025



„Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska”



Bitwy freestyle'owe, pisanie własnych hitów i produkcja klipów – młode polskie talenty rapowe walczą o szacunek, sławę i nagrodę, która zmieni ich życie. Wszystko pod czujnym okiem jurorów – Bedoesa 2115, Dziarmy i Sokoła.

14/05/2025 – odc. 1-4





„Węże i drabiny”



W tym wyreżyserowanym przez Manola Cara i nakręconym w Guadalajarze serialu Cecilia Suárez wciela się w Dorę — średnio poważaną prefektkę prestiżowej szkoły, która zostaje uwikłana w kłótnię między dwojgiem ośmioletnich uczniów. Incydent, który początkowo wydaje się być całkowicie błahy, zaczyna zagrażać urzeczywistnieniu jej życiowego marzenia, jakim jest zostanie dyrektorką szkoły.

14/05/2025



„Fred i Rose West: Brytyjski horror”



Serial dokumentalny o życiu oraz zbrodniach najaktywniejszego i zasłużenie cieszącego się jak najgorszą sławą małżeństwa seryjnych zabójców w Wielkiej Brytanii. Ten trzyczęściowy serial, którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do niepublikowanych wcześniej policyjnych materiałów filmowych i dźwiękowych, pokazuje, w jaki sposób śledczym hrabstwa Gloucestershire udało się odnaleźć ciała 12 ofiar Westów, postawić małżonków w stan oskarżenia i przynieść ukojenie rodzinom zamordowanych.

14/05/2025



„Amerykańska obława: Osama Bin Laden”



Ten trzyczęściowy dokument, który wyreżyserowali Mor Loushy i Daniel Sivan, szczegółowo opowiada o tym, jak świat zmobilizował się, żeby dopaść Osamę Bin Ladena. Dokument zawiera wywiady z przedstawicielami amerykańskich władz, którzy mieli kluczowy udział w trwającej 10 lat misji polowania na tego ekstremalnie groźnego terrorystę stojącego za atakami na USA 11 września 2001 r.

14/05/2025



„Miłość, śmierć i roboty”, sezon 4.



Dinozaury gladiatorzy, mesjanistyczne koty, marionetkowe gwiazdy rocka — to może być tylko „Miłość, śmierć i roboty”. Za czwartą częścią antologii stoją Tim Miller („Deadpool”, „Terminator: Mroczne przeznaczenie”) i David Fincher („Mindhunter”, „Zabójca”), a w roli głównej reżyserki powraca Jennifer Yuh Nelson („Kung Fu Panda 2”, „Kill Team Kill”). Dziesięć krótkich odcinków zrealizowanych w nagradzanym, supernowoczesnym stylu animacji, który stał się już znakiem rozpoznawczym serii, to oszałamiający koktajl horroru, science fiction i humoru. Trzymajcie się mocno.

15/05/2025



„Franklin”



Genialny fałszerz, który jest samotnym ojcem, musi podjąć współprace z byłą kochanką, aby przygotować idealnie podrobiony banknot studolarowy i uratować umierającą córkę.

15/05/2025



„Dziękuję, następny”, sezon 2.



Leyla rozstaje się z Ömerem w dniu ślubu i usuwa go ze swojego życia. Rozpoczyna wszystko od nowa z bliskimi przyjaciółmi, nowymi sąsiadami, w nowym domu i okolicy. Inaczej też do wszystkiego podchodzi. Nie może już też zaprzeczyć swoim uczuciom wobec Cema Murathana, który wciąż nie daje jej spokoju i ostatecznie wiąże się z nim. Jej nowa relacja nie pozostaje bez wpływu na Ömera i innych, zaś sama Leyla zaczyna poznawać Cema i nieznane dotąd fakty z jego przeszłości.

15/05/2025



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.

15/05/2025



„Vanderpump Rules”, sezon 2. i 3.



Lisa Vanderpump, gwiazda programu „Żony Beverly Hills”, otwiera ekskluzywną restaurację, w której razem z pracownikami stawia czoło codziennym obowiązkom i problemom.

15/05/2025



„Pernille”, sezon 5.



Zbliża się data ślubu Olego Johana i Stephena. Pomiędzy planowaniem wieczoru kawalerskiego i trzymaniem w ryzach humorzastego pana młodego Pørni zaczyna pracę na pół etatu w pogotowiu opiekuńczym. Jest podekscytowana planowaną rodzinną wycieczką do Liverpoolu, ale szokujące wydarzenie krzyżuje jej plany. Pørni odbudowuje przyjaźń z Bjørnarem – ale czy to jej wystarczy?

15/05/2025



„Vini Jr.”



Vini Jr. ma wszystko: talent, wytrzymałość i odwagę. Zobacz jego inspirującą drogę do statusu piłkarskiej gwiazdy czarującej nieszablonowymi zagraniami.

15/05/2025



„Kakegurui: Bet”



Serial o uczniach elitarnej szkoły, w której o hierarchii decydują tajne rozgrywki hazardowe. W ramach wymiany trafia tam tajemnicza Yumeko, która okazuje się mieć wielką smykałkę do wszelkiego rodzaju gier. To bardzo nie podoba się potężnej radzie studenckiej. Czyżby przeczuwali, że dziewczyna realizuje sekretną misję zemsty mogącą całkowicie wywrócić szkolny porządek?

15/05/2025



„Rodzice-kibice”



Serial komediowy o grupie grupy nieznoszących sprzeciwu rodziców, którzy bez żenady wtrącają się w amatorskie kariery piłkarskie swoich dzieci. Ten świat poznajemy z perspektywy Lillian i jej syna Leviego, który jest nowy w drużynie. Lillian szybko zdaje sobie sprawę, że chce uciec od dziwacznej grupy rodziców, zwłaszcza od Marenki, która jest ostatnią osobą, z którą chciałoby się spotykać w sobotnie poranki. Jednak Levi pragnie zostać i nawet zaprzyjaźnia się z chłopcem o imieniu Vito, najbardziej ekscentrycznym dzieckiem z tego towarzystwa, który, tak się składa, jest synem Marenki.

16/05/2025



„Zgniłe dziedzictwo”



Federico Seligman (Jose Coronado) postanawia usunąć się z biznesu medialnego, aby dojść do siebie po dwóch latach choroby. Po powrocie odkrywa, że jego synowie zmienili się nie do poznania i prowadzą firmę w kierunku, z którym ojciec nie potrafi się pogodzić. Federico nie cofnie się przed niczym, aby nie dopuścić do zniweczenia jego dziedzictwa.

16/05/2025



„Łykając złoto”



Hongrang — syn potężnego kupca z Joseonu — zaginął. Desperacko szuka go jego przyrodnia siostra Jae-yi (Cho Bo-ah). Kiedy po latach Hongrang (Lee Jae-wook) wraca, przynosząc ze sobą tajemnicę, więź między nim a Jae-yi mocno się zacieśnia. Ten pełen zagadek dramat romantyczny rozpoczyna się od momentu powrotu dorosłego Hongranga, który w dzieciństwie zaginął. Pokazuje, jak silne mogą być relacje łączące ludzi, pomimo tego, że każdy skrywa wiele różnych pragnień i sekretów.

16/05/2025



„Szwacze”



Nagradzany dokument o osadzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Missouri, którzy projektują i szyją piękne spersonalizowane kołdry dla dzieci w pieczy zastępczej.

16/05/2025



„Dziewczyna z Jersey”



Po śmierci ukochanej Ollie samotnie wychowuje córkę. Wkrótce mężczyzna poznaje szaloną Mayę.

16/05/2025



„Lucy”



Podczas przemytu narkotyków w swoim organizmie Lucy przypadkowo zyskuje nadprzyrodzone zdolności.

16/05/2025Czytaj też:

