Powrót gwiazdy sprzed lat i aż dwie nowości od mistrza seriali. Disney+ bije na głowę konkurencję

Disney+ wyraźnie pozazdrościł Netfliksowi popularności seriali spod ręki Ryana Murphy'ego („Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”, „Wybory Paytona Hobarta”, „Glee”, „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”) i postanowił wykorzystać potencjał produkcji tego twórcy na własnej platformie. W październiku na Disney+ obejrzymy aż dwie nowości stworzone przez tego wziętego reżysera, a w jednej z nich wystąpi ulubieniec nastolatek sprzed lat, który w „Jeziorze marzeń” rozkochiwał w sobie całe pokolenia.

Poza tym obejrzymy świetny horror psychologiczny z Sarah Paulson w głównej roli czy nowiutki serial z Davidem Tennantem („Des”, „Broadchurch”). Przeczytajcie opisy i poszukajcie czegoś, na co będziecie z niecierpliwością czekać.

Disney+ z mocnymi nowościami w październiku. Widzowie będą zadowoleni

„Wstrzymaj oddech” – 3 października

Oklahoma, lata trzydzieste XX wieku. Dom rodziny Bellum spoczywa w dolinie brudu, a chmury pyłu zasłaniają słońce. Margaret (Sarah Paulson) i jej dwie córki, Rose (Amiah Miller) i Ollie (Alona Jane Robbins), zajmują się farmą, podczas gdy mąż Margaret wyjechał w poszukiwaniu pracy. Gdy walczą o przetrwanie, w okolicy pojawia się tajemniczy nieznajomy (Ebon Moss-Bachrach), zagrażając wszystkiemu, co znają i kochają. A może zagrożenie czai się jeszcze bliżej?

„La Maquina: Bokser” – 9 października

Po druzgocącej porażce Esteban „La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) znajduje się w trudnym momencie swojej bokserskiej kariery. Szczęśliwie dla niego, jego menedżer i najlepszy przyjaciel Andy Lujan (Diego Luna) jest zdeterminowany, aby przywrócić go na szczyt. Kiedy jednak do akcji wkracza nikczemna organizacja, stawką tego rewanżu staje się życie lub śmierć. Walcząc o powrót do gry, Esteban musi jednak także pokonywać osobiste demony i chronić swoją rodzinę, w tym byłą żonę Irasemę (Eiza González), dziennikarkę, która znalazła się na kursie kolizyjnym z mroczną odsłoną bokserskiego świata.

„Zakłamanie” – 16 października

Sezon drugi „Zakłamania” rozpoczyna się, gdy Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) wracają do college'u po dramatycznym zerwaniu z początku lata, po którym zerwali kontakt. Jednak pomimo skłócenia znajdują się w nowej wersji swojej uzależniającej dynamiki, która okazuje się równie irytująca, co nieunikniona. Tymczasem historia wkracza głębiej w życie grupy przyjaciół Lucy i Stephena, jako że konsekwencje wydarzeń z sezonu pierwszego wpływają na ich życie w nieoczekiwany sposób.

„Rywale” – 18 października

Akcja serialu „Rywale” rozgrywa się na tle żądnych władzy elit społecznych i zabiera widzów w bezwzględny świat niezależnej telewizji w 1986 roku. W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, opowiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O’Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem a córką Declana, Taggie O’Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony’ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć?

„Makabreska” – 23 października

W „Makabresce” seria ohydnych zbrodni wstrząsa małą społecznością. Detektyw Lois Tryon czuje, że zbrodnie te są przerażająco osobiste, jakby ktoś lub coś z niej drwiło. W domu Lois zmaga się z napiętymi relacjami z córką, mężem przebywającym pod długoterminową opieką szpitalną i własnymi wewnętrznymi demonami. Nie mając żadnych poszlak i nie wiedząc, do kogo zwrócić się o pomoc, przyjmuje ją od siostry Megan, zakonnicy i dziennikarki „Catholic Guardian”. Siostra Megan, która sama ma za sobą trudną przeszłość, widziała ludzkość od najgorszej strony, ale wciąż wierzy w jej zdolność do czynienia dobra. Lois natomiast obawia się, że świat poddaje się złu. W miarę jak Lois i siostra Megan łączą ze sobą tropy, wpadają w złowrogą sieć, która wydaje się rodzić więcej pytań niż odpowiedzi.

„Doktor Odyssey” – 24 października

Z genialnego umysłu Ryana Murphy'ego wyłania się wyjątkowo energetyczny serial medyczny „Doktor Odyssey”. Max (Joshua Jackson) jest nowym lekarzem pokładowym na luksusowym wycieczkowcu, gdzie personel ciężko pracuje, ale i jeszcze ciężej się bawi. Max i jego mały, ale mocarny zespół muszą stawić czoła wyjątkowym kryzysom medycznym i sobie nawzajem, znajdując się wiele mil od brzegu.

Czytaj też:

6 kapitalnych filmów znika na dniach z Max. Były perełkami serwisuCzytaj też:

Nowy thriller Netfliksa wstrząśnie widzami. Mało kto wie, że to historia na faktach