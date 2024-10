6 kapitalnych filmów znika na dniach z Max. Były perełkami serwisu

Co miesiąc platforma Max usuwa filmy i seriale, co może zaskakiwać wielu widzów. Dzieje się tak głównie z powodu wygasających licencji na treści. Platformy streamingowe, takie jak Max, muszą regularnie odnawiać umowy z wytwórniami filmowymi i producentami seriali, aby móc dalej oferować określone tytuły. Kiedy umowa dobiega końca, a koszty jej przedłużenia są zbyt wysokie lub strategia programowa się zmienia, platforma decyduje się na usunięcie danego tytułu z oferty.

Innym powodem jest także rotacja treści – Max stale dodaje nowe filmy i seriale, aby przyciągać widzów świeżymi propozycjami. Aby zrobić miejsce na te nowości, niektóre starsze pozycje muszą zniknąć z katalogu. Dla widzów to sygnał, by nie zwlekać z obejrzeniem ulubionych produkcji – czasem znikają szybciej, niż się spodziewamy.

W październiku z Max zniknie cała masa dobrych produkcji. Wybraliśmy jednak dla was te, które koniecznie powinniście nadrobić do końca października – to filmowe hity, które mają na świecie miliony fanów. Jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście – koniecznie powinniście to nadrobić.

Seriale i filmy, które znikną na dniach z Max. Te tytuły warto nadrobić

„Ex Machina”

Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.

„Joyland”

Podczas gdy patriarchalna rodzina marzy o narodzinach chłopca, najmłodszy syn potajemnie dołącza do trupy tanecznej i zakochuje się w transseksualnej gwiazdeczce. Ich historia miłosna niespodziewanie rzuca światło na pragnienia całej rodziny.

„Zjawa”

Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.

„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”

Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.

„Zakochany bez pamięci”

Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.

„Wschodnie obietnice”

Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.

