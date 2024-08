Netflix podnosi ceny w Polsce. Zapłacimy nawet do 67 zł za miesiąc

Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta 270 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i gier w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie. Spośród blisko setek milionów użytkowników Netfliksa, 7 mln jest z Polski. W naszym kraju subskrybenci mieli do tej pory trzy różne pakiety do wyboru:

podstawowy, który kosztuje 29 zł miesięcznie (rozdzielczość 720p HD, 1 urządzenie jednocześnie),

standard (43 zł miesięcznie, 1080p Full HD, 2 urządzenia jednocześnie),

a także premium (60 zł miesięcznie, 4K + HDR, dźwięk immersyjny, 4 urządzenia jednocześnie).

Netflix podnosi ceny w Polsce. Ile teraz zapłacimy za korzystanie z serwisu?

W środę 28 sierpnia Netflix poinformował, że postanowił podnieść ceny pakietów w Polsce. W przypadku Podstawowego różnica wynosi 4 zł – teraz trzeba za niego zapłacić 33 złote. Z kolei za plan Standard zapłacimy 6 zł więcej, czyli 49 złotych. Najdroższy plan – Premium – kosztuje 7 zł drożej, czyli 67 złotych miesięcznie.

Dodatkowo za 13 złotych miesięcznie do konta będzie można dodać dodatkowego użytkownika – w planie Standard jednego, a w Premium – dwóch.

Jak Netflix tłumaczy zmiany? „Zawsze oferujemy naszym widzom wybór planów w zróżnicowanych cenach tak, by odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby. W miarę jak powiększamy ofertę różnorodnej i jakościowej rozrywki, od czasu do czasu prosimy naszych subskrybentów, by płacili nieco więcej” – czytamy w oświadczeniu platformy.

Dalej Netflix wyjaśnia, że będzie informował każdego właściciela konta na platformie o zmianach, wysyłając wiadomości e-mail przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym obowiązywać będą nowe ceny.

