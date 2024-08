To najsmutniejszy serial w historii Netfliksa? „Wypadek” hitem w Polsce

Na pierwszym miejscu listy TOP 10 najchętniej oglądanych obecnie na Netflix seriali w Polsce znalazł się nowy thriller, zatytułowany „Wypadek”. Jego twórcą jest Leonardo Padrón, znany z telenoweli „Rubi”, a także z wysoko ocenianej produkcji netfliksa „Skradzione serce” z 2022 roku, która doczekała się dwóch sezonów.

Meksykański serial, okrzyknięty przez widzów na całym świecie „najsmutniejszym w historii Netfliksa”, opowiada o imprezie urodzinowej, która zamienia się w tragedię, a jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.

Mimo popularności serii w Polsce, na Filmwebie nie znajdziemy o niej zbyt wielu ocen. Te jednak oferuje amerykański IMDb, gdzie widzowie chętnie rozpisują się na temat produkcji. Cześć z nich radzi, by „Wypadku” nie traktować zbyt poważnie, a będzie to serial, który pokochają fani telenoweli. Kilka osób zwraca uwagę na grę aktorską Alberto Guerry w roli Charro, który wciela się w czarny charakter w produkcji. Widzowie zauważają też, że serial ma otwarte zakończenie, co wskazuje na to, że prawdopodobnie pojawi się jego kolejny sezon.

Nowy serial Nefliksa hitem w Polsce. Ale zdania o nim są podzielone!

Wielu widzów chwali serial, podkreślając, że zachęca do zignorowania negatywnych opinii. „Nie wiem, dlaczego oceny są takie niskie. Dużo się dzieje, szybkie tempo akcji. Chyba oglądaliśmy inny serial” – czytamy. „Przyznaję, że jest trochę jak telenowela, ale z drugiej strony, wcale jej nie przypomina. Jest tak wiele tematów do przemyślenia, zwłaszcza w odniesieniu do wszelkiego rodzaju relacji: mężczyzna-kobieta, dziecko-rodzic, biedni-bogaci, korupcja-sprawiedliwość, poczucie winy-nienawiść” – pisze kolejna osoba.

Serial jest także tematem rozmów internautów na portalach społecznościowych. „»Wypadek« na Netfliksie jest najsmutniejszą rzeczą, jaką widziałem. Dlatego nie oglądam nowych seriali” – czytamy w serwisie X. „Panie, zapomniałam o meksykańskiej telewizji. Seriale bardzo szybko rozpędzają się od zera do miliona” – dodaje kolejny internauta.

