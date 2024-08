Netflix robi porządki i żegna się z wieloma tytułami. To nie spodoba się Polakom

Netflix przygotowuje się do dużych zmian w swojej bibliotece, a wraz z końcem sierpnia pożegnamy się z wieloma popularnymi tytułami. Dla miłośników filmów i seriali oznacza to ostatnią szansę, by obejrzeć ulubione lub polecane produkcje, zanim znikną one z platformy. Wśród usuwanych produkcji są największe kinowe hity, które uwielbiają Polacy. Sprawdźcie, czego już niebawem nie będziecie mogli zobaczyć na Netflix.

Netflix usuwa seriale i filmy ze swojej biblioteki. Te tytuły będą dostępne tylko do końca sierpnia

„Moneyball”

Manager Oakland Athletics, Billy Beane, postanawia zrezygnować z tradycyjnych metod prowadzenia drużyny i wykorzystać nowe analizy komputerowe.

„Bez litości”

Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.

„Bez litości 2”

Przyjaciółka Roberta McCalla, była agentka CIA, zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna postanawia znaleźć zabójców kobiety.

„Atak paniki”

Radiowiec, kelner, panna młoda, pisarka, mąż i żona oraz behawiorysta zwierząt dostają ataku paniki.

„Holiday”

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

„Burleska”

Dzięki talentowi oraz samozaparciu Ali zdobywa pracę w rewii Burlesque Lounge, gdzie z dnia na dzień staje się gwiazdą lokalu.

„Wichry namiętności”

Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.

„Przebudzenie”

Clay ma piękną narzeczoną i szczęśliwe życie, ale okazuje się, że cierpi na chorobę serca. Musi poddać się operacji, której przebieg będzie bardzo nietypowy.

„Krudowie”

Do prehistorycznego świata przybywa geniusz z rewolucyjnym wynalazkiem, jakim jest... ogień.

„Katyń – Ostatni świadek”

Marzeniem dziennikarza Stephena Underwooda jest sprawa, dzięki której zostanie zauważony. Niebawem trafia na informacje związane ze zbrodnią katyńską w 1940 roku.

„Dziś 13, jutro 30”

Rozczarowana życiem trzynastolatka pragnie być dorosła. Jej marzenie się spełnia.

„Lorax”

Dwunastolatek wyrusza w podróż, chcąc znaleźć prawdziwe drzewo Truffula. Na swojej drodze spotyka Loraxa, nieco zrzędliwego obrońcę swojego świata.

„Velvet Coleccion”

Spin-off serialu „Velvet” osadzony pod koniec lat 60. Projektantka mody, Ana, i jej przyjaciele, Clara, Pedro i Raúl, otwierają w Barcelonie sklep i szkołę projektowania.

„Druhny”

Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.

„Mustang z Dzikiej Doliny”

Dziki mustang zostaje schwytany przez kowbojów i sprzedany kawalerii. Ogier próbuje za wszelką cenę odzyskać wolność.

„Grinch”

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

„Grinch: Świąt nie będzie”

W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.

„Jumper”

Młody chłopak odkrywa, że posiada nadnaturalne zdolności – może siłą woli przenosić się w dowolne miejsce na świecie.

„Mexican”

Jerry Welbach wyrusza z polecenia szefa mafii do Meksyku, aby odnaleźć zabytkowy pistolet.

„Nowe oblicze Greya”

Christian i Ana wiodą pełne dostatku i miłości życie. Ich spokój zakłóca jej były szef, który chce się na niej zemścić.

„Ciemniejsza strona Greya”

Podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, Ana mierzy się z gniewem i zazdrością jego byłej uległej.

