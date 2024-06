Aż 7 polskich produkcji w topce Netfliksa. Sprawdziliśmy, co bije rekordy

W minionych dniach na Netflix pojawiło się sporo dobrych nowości, które szybko znalazły się na listach najpopularniejszych na platformie w Polsce. Obejrzymy między innymi nagradzany debiut fabularny Jordana Peele'a czy adaptację filmową bestsellerowej książki Johna Greena. Polacy wywindowali na listę topowowych produkcji aż 7 rodzimych tytułów – sześć filmów i jeden serial. Wysoko na liście najchętniej oglądanych serii jest wciąż saga o rodzinie Bridgertonów, hiszpański dramat czy amerykański thriller z Benedictem Cumberbatchem w głównej roli.

Co Polacy masowo oglądają na Netflix? Topowe seriale i filmy minionego tygodnia

Filmy

10. „Rekiny w Sekwanie”

Aby ocalić Paryż przed rzezią, pogrążona w żałobie badaczka musi zmierzyć się ze swoją tragiczną przeszłością, gdy w Sekwanie pojawia się ogromny rekin.

9. „Gwiazd naszych wina”

Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Poznaje tam nastoletniego Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą.

8. „Za duży na bajki 2”

W trakcie letniej wyprawy w Tatry Waldek odkrywa, że jego ojciec mieszka w okolicy i postanawia go odnaleźć. Wraz ze Staszkiem wyruszają na poszukiwania, podczas gdy Delfina musi dochować tajemnicy i ukryć prawdę o zniknięciu chłopców.

7. „Zaproszenie”

Po wykonaniu testu DNA Evie odnajduję rodzinę, o której istnieniu nie wiedziała. Zaproszona na wystawne wesele początkowo jest nimi zafascynowana, ale na światło dzienne wychodzą przerażające rodzinne sekrety.

6. „Teściowie”

Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.

5. „Kolory zła: Czerwień”

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

4. „Uciekaj!”

Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

3. „Miłość jak miód”

Komedia o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę.

2. „Teściowie 2"

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

1. „Spadek”

Po śmierci bogatego wuja do jego pełnej zagadek posiadłości zjeżdżają się członkowie rodziny, którzy nie widzieli się od lat, by uzyskać swoją część spadku.

Seriale

10. „Miłość jest ślepa Brazylia”

Brazylijska odsłona randkowego eksperymentu, w którym poszukujący miłości single zaręczają się z wybrankiem lub wybranką, nie wiedząc, jak wygląda.

9. „Doskonale dopasowani”

W tym strategicznym i pełnym pokus konkursie randkowym pary, które udowodniły, że są doskonale dopasowane, decydują o losach pozostałych uczestników programu.

8. „Szpital New Amsterdam”

Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja – dla dobra pacjentów.

7. „Eric”

Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.

6. „Joko Anwar: Koszmary. Sny na jawie”

Siedem powiązanych ze sobą niesamowitych opowieści science fiction o zjawiskach nadprzyrodzonych według scenariusza i w reżyserii Joko Anwara.

5. „Krucjata”

Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.

4. „Dość milczenia”

Gdy siedemnastolatka zgłasza napaść na tle seksualnym w swoim liceum, śledztwo wywraca jej życie do góry nogami i wystawia na próbę jej relacje z otoczeniem.

3. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

2. „Bogdan Boner. Egzorcysta”

Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

1. „Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

Czytaj też:

Jeden z najlepszych filmów ostatnich lat trafił właśnie na Netflix. Dlaczego powinieneś go obejrzeć?Czytaj też:

Na Netflix wpadł kasowy hit, który rozłoży was na łopatki. „Płakałem, jak bóbr”