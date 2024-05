Absolutny klasyk lat 90. wpadnie w tym tygodniu na Netflix! To nie koniec niespodzianek

W tygodniu od 13 do 19 maja na Netflix naprawde będzie co oglądać. Dla wszystkich fanów klasyków filmowych już w środę dostępny będzie absolutny hit kina familijnego z lat 90. Nie zawiodą się też Ci, którzy uwielbiają seriale oryginalne Netfliksa – pod koniec tygodnia pojawi się kontynuacja popularnej produkcji, która przyciąga tłumy przed telewizory, a my już wiemy, czego możemy się w niej spodziewać!

Gratką dla miłośników dokumentów będą dwie produkcje – jedna opowiadająca o największym skandalu obyczajowym ostatnich lat, a druga o amerykańskiej policji. Zadebiutuje ponadto nowiutki thriller o niebezpiecznej grze, którego opis brzmi podobnie do „Squid Game”. Nie może też zabraknąć tytułów dla najmłodszych – w tym tygodniu będą to aż dwie nowe propozycje.

Wszystkie nowości na Netflix w tym tygodniu

„Moc księżniczek”, sezon 3. – 13 maja

Nowa propozycja od Netfliksa dla najmłodszych, która jest adaptacją bestsellerowej sagi książek. Śledzimy w nim historię księżniczek czterech głównych królestw owoców: Kiry Kiwi, Beatrice „Bea” Blueberry (borówka), Rity Raspberry (malina) i Penelopy „Penny” Pineapple (ananas). Księżniczki akceptują swoje różnice i stają się silniejsze razem, aby pomagać swoim poddanym i czynić ich świat lepszym.

„Ashley Madison: Seks, kłamstwa i skandal” – 15 maja

Dokument o najbardziej szokującym wycieku intymnych danych portalu randkowego dla osób chcętnych do zdrady, który został zaatakowany przez hakerów. W 2015 roku świat poznał najmroczniejsze pragnienia, haniebne zdrady i seksualne sekrety milionów użytkowników Ashley Madison.

„Kosmiczny mecz” – 15 maja

Bohaterowie kreskówek Looney Tunes z Królikiem Bugsem na czele porywają Michaela Jordana, by ten pomógł im wygrać ważny mecz koszykówki.

„Sonic. Szybki jak błyskawica” – 15 maja

Tom Wachowski, oficer policji w San Francisco oraz Sonic – antropomorficzny pozaziemski jeż, łączą siły, by pokonać Doktora Robotnika.

„Bridgertonowie”, sezon 3., część 1. – 16 maja

W trzecim sezonie uwielbianego serialu Netfliksa widzowie wracają do historii Penelope Featherington. Po tym, jak usłyszała lekceważące słowa na jej temat z ust Colina Bridgertona, postanawia zrezygnować z długo utrzymywanego zauroczenia. Zdecydowała, że nadszedł czas, aby znaleźć męża, którego status pozwoli jej na niezależność i kontynuowanie podwójnego życia.

Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z zupełnie nowym wizerunkiem, jednak jest przygnębiony, gdy okazuje się, że Penelope, która zawsze go doceniała, teraz traktuje go obojętnie. Chcąc odzyskać jej przyjaźń, Colin oferuje Penelope pomoc w znalezieniu męża w tym sezonie. Ale kiedy jego lekcje zaczynają działać trochę zbyt dobrze, Colin musi zmierzyć się z tym, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie.

„Maestro na wyspie”, sezon 2. – 16 maja

Muzyk postanawia zorganizować na malowniczej wyspie festiwal. Nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi.

„The 8 Show” – 17 maja

Osiem osób zamkniętych w tajemniczym ośmiopiętrowym budynku uczestniczy w kuszącej, ale niebezpiecznej grze, w której nagroda rośnie wraz z upływem czasu.

„Chronić i służyć: Ile władzy ma policja w USA” – 17 maja

W Stanach Zjednoczonych policji przyznano prawa, które dają jej nadzwyczajną władzę nad życiem obywateli. Policja decyduje, kto jest podejrzany i kto „pasuje do profilu”. Określa zagrożenia i decyduje, jak na nie reagować. Żąda posłuszeństwa, a jej obecność oznacza zagrożenie przemocą. Codziennie w amerykańskich miastach i miasteczkach dochodzi do tysięcy interakcji z policją. Wszystko przebiega zgodnie z rzeczywistymi i subiektywnymi wyobrażeniami o przestępczości i zagrożeniach dla porządku społecznego — określanymi przez policję. Policja sprawia, że abstrakcyjne uprawnienia państwa się urzeczywistniają.

„Jednorożec Thelma” – 17 maja

Thelma jest kucykiem, który marzy, aby zostać wielką gwiazdą muzyki. Za sprawą cudownego zrządzenia losu zmienia się w jednorożca i natychmiast zostaje okrzyknięta międzynarodową sensacją. Okazuje się jednak, że sława ma swoją cenę. Nietypowa, zabawna i poruszająca opowieść w reżyserii Jareda Hessa („Napoleon Wybuchowiec”) i Lynn Wang („Kicia Rożek”).

„Golden Kamuy” – 19 maja

Na kresach Hokkaido weteran i dziewczyna z ludu Ajnów walczą z wyrzutkami społecznymi i dezerterami o skarb, którego lokalizację wskazują tatuaże na ciałach skazańców.

