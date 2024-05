To w tym tygodniu masowo oglądali Polacy na Netflix. Jeden tytuł zrobił furorę!

Po wielu tygodniach brylowania na liście TOP 10 seriali w Polsce, „Reniferek” ustąpił miejsca polskiemu, mocnemu serialowi, który do tej pory mieli możliwość obejrzeć tylko widzowie Telewizji Polskiej. Tytuł ten jest szeroko komentowany w sieci i stał się prawdziwym hitem.

W zestawieniu pojawiły się też nowe propozycje, z której najbardziej komentowaną wydaje się „Facet z zasadami”. W głównej roli pojawia się tu znany z serii „Głupi i głupszy” ale też absolutnego klasyka, czyli serialu „Newsroom” Jeff Daniels. Miniserial wyreżyserował David E. Kelley, czyli twórca takich perełek jak „Ally McBeal”, „Od nowa”, „Wielkie kłamstewka”, „Orły z Bostonu” czy ostatnio „Prawnik z Lincolna” – także dla Netflix.

Ciekawie zrobiło się na liście najpopularniejszych w Polsce filmów. A wszystko za sprawą rodzimych produkcji, które zdominowały zestawienie. Aż siedem polskich produkcji znalazło się w TOP 10, co jasno daje nam do zrozumienia, że Polacy kochają rodzime produkcje.

Jeżeli zastanawiacie się, co dobrego możecie obejrzeć w weekend na Netflix – sprawdźcie naszą listę i poszukajcie inspiracji.

Co wybierają Polacy na Netflix? Zestawienia najpopularniejszych serialów i filmów

TOP 10 seriali

10. „Bridgertonowie”

Ósemka zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu. Na podstawie bestsellerowych powieści Julii Quinn.

9. „Selling Sunset. Orange County”

Agenci nieruchomości z Oppenheim Group w Orange County wracają na efektowny 3. sezon, w którym wielkie domy sprzedawane są za wielkie pieniądze. Natomiast w biurze firmy, gdzie zdrada i plotki roznoszą się niczym ogień, bezcenne są tylko lojalność i reputacja.

8. „Antracyt”

W 1994 roku zbiorowe samobójstwo członków sekty z małej alpejskiej wioski trafia na pierwsze strony gazet. Trzydzieści lat później ginie kobieta, która odprawiała rytuały tej dziwnej społeczności, co zaburza delikatną równowagę z trudem odzyskaną przez mieszkańców.

7. „Martwi detektywi”

Oto Edwin Payne (George Rexstrew) i Charles Rowland (Jayden Revri), czyli Agencja Martwych Detektywów. Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Nie cofną się przed niczym, by być razem — i zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal (Kassius Nelson) i jej przyjaciółką Niko (Yuyu Kitamura) pracują nad rozwiązaniem najtrudniejszych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych.

6. „S.W.A.T. Jednostka specjalna”

Sierżant „Hondo” Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.

5. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

4. „Sprawa Asunty”

Dwudziestego pierwszego września 2013 r. Rosario Porto i Alfonso Basterra zgłaszają zaginięcie córki. Kilka godzin później zwłoki Asunty zostają znalezione przy drodze w okolicy Santiago de Compostela. Śledczy wkrótce odkrywają ślady mogące wskazywać, że to Rosario i Alfonso stoją za jej śmiercią. Informacja o tym wstrząsa nie tylko ich rodzinnym miastem, ale i całym krajem. Co mogło skłonić rodziców do odebrania życia własnej córce? Jaka prawda kryję się za fasadą idealnej rodziny?

3. „Facet z zasadami”

Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.

2. „Reniferek”

Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, mrocznie zabawnej, opartej na faktach historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.

1. „Krucjata”

Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.

TOP 10 filmów

10. „Sekrety Neandertalczyków”

Dokument obala uprzedzenia wobec neandertalczyków jako ograniczonych stworzeń, pokazując, że byli to skomplikowani i kreatywni ludzie. Podstawą są trwające badania archeologiczne i pewne przełomowe odkrycie — najlepiej zachowany szkielet neandertalczyka znaleziony w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Narratorem wersji oryginalnej jest sir Patrick Stewart.

9. „Piep*zyć Mickiewicza”

Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole.

8. „Wodecki, lubie wracać tam gdzie byłem”

Filmowa biografia jednego z najpopularniejszych i lubianych artystów jakim był Zbigniew Wodecki, opowiedziana poprzez wspomnienia zaprzyjaźnionych osób, kolegów z branży, współpracowników, ale też zwykłych ludzi.

7. „Marusarz. Tatrzański orzeł”

Spektakularny skok Marusarza w garniturze, podczas Turnieju Czterech Skoczni’66, stał się pretekstem do opowiedzenia jego losów, a także historii jego siostry Heleny – utalentowanej narciarki, uczestniczki Ruchu Oporu, zamordowanej przez nazistów w 1941 roku.

6. „Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5”

Agnieszka niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży. Marcin wpada w panikę i znika. Piotruś towarzyszy siostrze przy porodzie i sam zaczyna marzyć o potomku.

5. „Miesiąc miodowy”

Nowożeńcy odkrywają podczas miesiąca miodowego, że różnią się niemal pod każdym względem, ale czy takie przeciwieństwa mogą się przyciągać?

4. „Barbarian”

Kobieta rezerwuje dom na noc, jednak kiedy do niego przyjeżdża okazuje się, że ktoś już tam jest. Mimo to postanawia w nim spać.

3. „Dziewczyna influencera”

Świeżo upieczona singielka i influencerka rozkoszuje się luksusami sponsorowanej podróży, ale wkrótce odkrywa, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą takie życie.

2. „Polowanie”

Mieszkaniec prowincjonalnego miasteczka, motywowany zaniedbaniami rządzących, staje do walki o urząd burmistrza.

1. „Akademia Pana Kleksa”

Nastoletnia Ada Niezgódka trafia do magicznej szkoły w świecie bajek. Akademią tą zarządza ekscentryczny pan Kleks.

Czytaj też:

Różnice między starą i nową „Akademią pana Kleksa”. Nostalgiczna podróżCzytaj też:

Pięć polskich filmów w topce najpopularniejszych na Netflix! Biją teraz rekordy