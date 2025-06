Nie czekaj na „kiedyś”! Te filmy zaraz znikną z Netflix i Max, a ty możesz tego żałować

Choć mogłoby się wydawać, że filmy i seriale na platformach streamingowych są z nami na zawsze, rzeczywistość wygląda inaczej. Netflix, Max i inne serwisy, regularnie usuwają tytuły ze swoich bibliotek. Powodem są przede wszystkim wygasające licencje. Wiele filmów trafia na platformy tylko na określony czas – czasem na kilka miesięcy, czasem na rok – a przedłużenie umowy zależy od kosztów, oglądalności i planów dystrybucyjnych właścicieli praw.

W efekcie z miesiąca na miesiąc znikają nawet bardzo dobre i cenione produkcje. Niektóre są głośne i popularne – i wtedy ich zniknięcie wywołuje burzę wśród widzów. Ale wiele z nich to tytuły, o których już trochę zapomnieliśmy, choć zdecydowanie zasługują na przypomnienie. Ciche perełki, które przeszły nieco pod radarem, ale mogą zaoferować wiele.

Dlatego zanim znikną z serwisu – warto je nadrobić. Szczególnie że często to jedyna okazja, by zobaczyć je legalnie online. Kiedy znikną, mogą nie pojawić się nigdzie indziej przez długi czas, a niektóre w ogóle nie trafią już do streamingu. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę – sprawdź naszą listę filmów, które wkrótce znikną z Netflix i Max – i sam zdecyduj, co warto obejrzeć, nim będzie za późno.

Netflix i Max kasują świetne filmy. Te musisz nadrobić!

„Na złej drodze”



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.

Na Netflix do 11 czerwca



„Obecność”



Obecność opowiada prawdziwą historię Eda i Lorraine Warrenów (Patrick Wilson, Vera Farmiga), światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych, którzy zostali wezwani przez rodzinę terroryzowaną na odludnej farmie przez mroczną zjawę. Zmuszeni do konfrontacji z potężnym demonem, Warrenowie stają przed najbardziej przerażającym przypadkiem w ich życiu.

Na Netflix do 13 czerwca



„Obecność 2”



Kolejna odsłona kultowej „Obecności” Jamesa Wana. Paranormalny thriller, w którym para słynnych demonologów Lorraine i Ed Warrenowie udają się do północnego Londynu. W nękanym przez złośliwe duchy domu, gdzie samotna matka wychowuje czwórkę dzieci, poprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających śledztw.

Na Netflix do 13 czerwca



„Fatalne zauroczenie”



Dan Gallagher (Michael Douglas) był szczęśliwym mężem i ojcem. Pewnego dnia spędza pełen namiętności weekend z nieznajomą kobietą. Okazuje się ona być osobą chorą psychicznie, która zrobi wszystko, żeby tylko Gallagher nie wrócił do swojej żony i dziecka. Kobieta jest gotowa posunąć się do ostateczności.

Na Netflix do 14 czerwca



„Barbie”



Barbie zostaje wygnana z Barbielandu za to, że nie jest wystarczająco doskonała. Odtąd będzie doświadczać – pełnego niesamowitych przygód – prawdziwego życia.

Na Netflix do 14 czerwca



„Papusza”



Oparta na faktach dramatyczna historia pierwszej romskiej – cygańskiej – poetki, kobiety świadomej swojego autorskiego głosu. Pierwszej, która zapisała swoje wiersze oraz pierwszej tłumaczonej na polski i wydanej w oficjalnym obiegu – dzięki zachwytowi i staraniom samego Tuwima. Wiersze Papuszy trwale wzbogaciły polską kulturę o wgląd w cygańską „duszę”.

Na Netflix do 15 czerwca





„Ziarno Prawdy”



W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety, powszechnie lubianej działaczki społecznej, zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym. Sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi na myśl mord rytualny. Lokalni stróże prawa pod wodzą niedawnego gwiazdora stołecznej prokuratury, Teodora Szackiego, będą musieli nie tylko rozwiązać zagadkę kryminalną, ale także stawić czoło rozhisteryzowanej opinii publicznej.

Na Netflix do 15 czerwca



„Twój Vincent”



Historia życia i śmierci Vincenta van Gogha, jednego z najsłynniejszych malarzy wszech czasów, opowiedziana przez bohaterów jego obrazów oraz symbole pojawiające się na płótnach artysty. Pierwszy film animowany klatka po klatce namalowany techniką malarstwa olejnego.

Na Netflix do 15 czerwca



„Cztery dobre dni”



Matka pomaga córce przejść przez cztery kluczowe dni detoksu narkotykowego.

Na Netflix do 15 czerwca



„Karbala”



Środek wojny w Zatoce Perskiej. 3 kwietnia 2004 roku do irackiego miasta Karbala przybywają pielgrzymi celebrujący święto Aszura. Niespodziewanie, w pełnym ludzi mieście, dochodzi do zamachów, które poprzedzają atak na strategiczny City Hall - siedzibę lokalnych władz i policji. Na placu boju pozostaje jedynie, pozbawiona wsparcia, garstka polskich i bułgarskich żołnierzy. Dochodzi do jednej z najbardziej bohaterskich bitew Polaków po II wojnie światowej. Stając oko w oko ze śmiercią, polscy żołnierze przeżywają 4 dni piekła. Heroiczna postawa, determinacja i wola walki sprawiają, że polsko-bułgarska formacja nie tylko wygrywa bitwę, ale wychodzi z niej bez straty jednego żołnierza.

Na Netflix do 15 czerwca



„Truposze nie umierają”



Spokojne miasteczko Centerville walczy z watahą zombie. Martwi wychodzą z grobów i brutalnie atakują mieszkańców, aby się nakarmić.

Na Netflix do 15 czerwca



„Spider-Man: Poprzez multiwersum”



Miles Morales powraca w kolejnym rozdziale nagrodzonej Oscarem® animacji z 2018r, "Spider-Man Universum", który cieszył się popularnością widzów na całym świecie i zarobił 375 mln dolarów. W czerwcu zobaczymy animacje “Spider-Man: Poprzez Multiwersum”. Razem z Gwen Stacy będą musieli poradzić sobie z nowym zagrożeniem, Miles będzie musiał na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem, aby móc uratować ludzi, których kocha najbardziej.

Na Netflix do 16 czerwca



„13 przykazań”



W Belgii twardy detektyw zaczyna współpracę z policjantką po przejściach, aby wytropić inspirującego się Dekalogiem złoczyńcę, który rozmiłował się w teatralnej przemocy.

Na Netflix do 19 czerwca



„Bezpaństwowcy”



Mocny, poruszający aktualne tematy serial o losach czterech nieznajomych osadzonych w areszcie imigracyjnym w samym sercu australijskiej pustyni: stewardessie uciekającej przed niebezpieczną sektą, afgańskim uchodźcy i jego rodzinie szukających schronienia przed prześladowaniami, młodym ojcu pragnącym uwolnić się od pracy bez perspektyw oraz biurokracie, który ściga się z czasem, aby zapobiec wielkiemu skandalowi.

Na Netflix do 24 czerwca



„Koliber”



Skąpana słońcem Toskania, lata 70. Błogie wakacje Carrerów upływają na relaksie w rytmie The Beatles, morskich kąpielach i wystawnych kolacjach. Wszystko się zmienia, gdy najstarszy syn, Marco, poznaje piękną Luisę, która na zawsze zagości w sercu chłopaka, zmieniając losy jego całej rodziny. Przez dekady jesteśmy świadkami pełnego emocji trójkąta miłosnego między Marco, tajemniczą Francuzką a piękną stewardessą. Oczami bohatera śledzimy niebywałe dzieje Carrerów na tle rzymskich uliczek, śródziemnomorskich klifów i paryskich alejek. To epicka podróż poprzez czas, przestrzeń i porywy serca mężczyzny, którego koleje losu stają się żywą kroniką florenckiego rodu na tle 50 lat włoskiej historii.

Na Max do 30 czerwca



„Sieć”



Howard Beale (Peter Finch), prezenter wiadomości w telewizyjnej stacji UBS, dostaje wymówienie z pracy z powodu spadku oglądalności jego programu. W ostatnim swoim wejściu na antenę zamierza zapowiedzieć popełnienie samobójstwa, zmienia jednak plan i zamiast tego wykrzykuje do mikrofonu swoją opinię na temat sytuacji, jaka panuje w społeczeństwie amerykańskim. Widzowie są zachwyceni, a sieć telewizyjna zwiększa swoje dochody. Jednak wkrótce telewizyjny prorok staje się dla zwierzchników uciążliwy.

Na Max do 30 czerwca



„Powrót do Seulu”



25-letnia Freddie została adoptowana, a następnie wychowana we Francji. Teraz wraca do Korei Południowej w poszukiwaniu swoich korzeni. Kiedy postanawia odszukać swoich biologicznych rodziców, jej życie przybiera nieoczekiwany obrót.

Na Max do 30 czerwca



„Desperado”



W małym miasteczku pojawia się El Mariachi, były muzyk z futerałem pełnym broni. Poszukuje zabójcy swojej ukochanej, by pomścić jej śmierć. Tajemniczy, młody muzyk pokonuje przestrzeń skorumpowanego i przesiąkniętego przestępczością Meksyku, by odnaleźć człowieka odpowiedzialnego za zabicie jego ukochanej i przestrzelenie mu dłoni. Główny bohater, el Mariachi, jak nazywa się w tych okolicach gitarzystów - równie sprawnie obchodzi się z gitarą jak i z pistoletami, które nosi w futerale wypełnionym palnymi zabawkami... Młodzieniec odwiedza niebezpieczne bary meksykańskie wypytując o człowieka o imieniu Bucho, trop prowadzi do handlarzy narkotyków, którzy pragną głowy muzyka...

Na Max do 30 czerwca



„Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2”



Skorumpowany agent CIA zleca muzykowi El Mariachi zadanie zapobiegnięcia zabójstwu prezydenta Meksyku.

Na Max do 30 czerwca



„Kocha, lubi, szanuje”



Cal Weaver (Steve Carell) uważa, że jego małżeństwo jest idealne, do czasu, gdy jego żona Emily (Julianne Moore) występuje o rozwód. Teraz Cal jest singlem i szuka miłości z pomocą kobieciarza Jacoba Palmera (Ryan Gosling), który całkowicie zmienia jego życie. Obaj odkrywają jednak, że bycie podrywaczem bez właściwej partnerki traci sens.

Na Max do 30 czerwca



„Babilon”



Opowieść o przerośniętych ambicjach i skandalicznym nadmiarze, śledząca wzloty i upadki wielu postaci w erze nieokiełznanej dekadencji i deprawacji podczas przejścia Hollywood od kina niemego do kina dźwiękowego pod koniec lat dwudziestych.

Na Max do 30 czerwcaCzytaj też:

