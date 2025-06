Masz subskrypcje Netflix? To seriale, które musisz obejrzeć

Polacy wiedzą, czego chcą – a jeśli chodzi o seriale, wybierają przede wszystkim thrillery, kryminały i dramaty psychologiczne. Platforma regularnie publikuje rankingi popularności i najchętniej oglądanych tytułów, ale o rzeczywistej wartości produkcji często świadczą średnie oceny użytkowników. Na ich podstawie można zauważyć, że Polacy najbardziej cenią sobie tytuły z napięciem, tajemnicą i silnymi emocjami.

Największym zaskoczeniem ostatnich lat okazał się polski serial, który pod względem ocen i zaangażowania widzów przebił nawet głośne „Dojrzewanie”. To rzadkość, by lokalna produkcja wyprzedziła międzynarodowe hity, ale ten tytuł idealnie wpasował się w gusta – tym razem komediowe. Wysoko oceniane są również zagraniczne thrillery z elementami kryminału, często osadzone w realiach społecznych lub politycznych, a także miniseriale bazujące na prawdziwych wydarzeniach.

Przy tworzeniu rankingu uwzględniono średnie oceny widzów, poziom popularności i czas utrzymywania się tytułu w TOP 10. Oto zestawienie ponad 60 najlepiej ocenianych seriali dostępnych teraz na Netfliksie w Polsce.

Najlepsze seriale ostatnich lat na Netflix. Co przebija w Polsce „Dojrzewanie”?

„Dziewczyna w masce”



Zakompleksiona pracownica biurowa nakłada maskę i robi nocną karierę w Internecie. Szereg pechowych zdarzeń sprawia jednak, że dziewczyna traci kontrolę nad swoim życiem.



„Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



„Polowanie na ćmy”



Historia Polski i Polaków pod rosyjskimi zaborami, zwłaszcza losy dwóch niezwykłych kobiet, które w świetle rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. ​



„Bracia Sun”



Kiedy tajemniczy wróg atakuje jego rodzinę, członek tajpejskiej triady udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją upartą matkę i nieświadomego młodszego brata.



„Potwór z Gyeongseongu”



Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.



„Bloodhounds”



Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.



„Za fasadą”



Sprzedaż zjawiskowego domu w Los Angeles zmusza Paula i Lydię do stawienia czoła bolesnym rodzinnym sekretom i ukrycia ich przed wścibską zgrają kupujących.



„Martwi detektywi”



Dwa nastoletnie duchy i jasnowidzka rozwiązują zagadki dla swoich nadnaturalnych klientów - aż pewnego dnia na ich drodze staje potężna czarownica.



„Tajny informator”



Emerytowany profesor znajduje nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu przeniknięcie pod przykrywką do domu opieki w San Francisco.



„Rozgrywająca”



Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.



„Sygnał”



Rodzina zaginionej astronautki desperacko szuka informacji na jej temat. Im więcej się dowiadują, w tym większym lądują niebezpieczeństwie - a z nimi cały świat.



„Chłopiec pochłania wszechświat”



Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.



„Ciało w ogniu”



Gdy policjant zostaje zabity, a jego ciało spalone, oczy wszystkich kierują się na dwoje agentów: jego dziewczynę i jej kochanka.



„Zabijaj uważnie ”



Szukając równowagi między pracą i życiem osobistym, prawnik mafii Björn bierze udział w treningu uważności. Jedną ze strategii, które odkrywa, jest... morderstwo.



„Prawo Lidii Poët”



Prawdziwa historia Lidii Poët, pierwszej kobiety prawnika we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale przygotowała apelację, aby obalić decyzję sądu.



„Triada”



Rebecca odkrywa, że po urodzeniu została rozdzielona z dwiema pozostałymi siostrami, wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu.



„Eternauta”



Gdy toksyczne opady śniegu zabijają miliony ludzi, Juan Salvo wraz z grupą ocalałych w Buenos Aires staje do walki z niewidzialnym zagrożeniem z kosmosu.



„Dept Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Kim jest Erin Carter?”



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Rezydencja”



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Antracyt”



Stara sprawa znów zostaje otwarta, gdy zaginięcie reportera ściąga jego córkę do górskiego miasteczka prześladowanego przez sektę, tajemnice i śmierć.



„Szaleństwo”



Kiedy ekspert medialny trafia na zwłoki głęboko w lasach Poconos, zostaje oskarżony o morderstwo znanego zwolennika supremacji białych.



„Sprawa Asunty”



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Dość milczenia”



Gdy siedemnastolatka zgłasza napaść na tle seksualnym w swoim liceum, śledztwo wywraca jej życie do góry nogami i wystawia na próbę jej relacje z otoczeniem.



„Syreny”



Roztrzepana kelnerka, zmartwiona zbyt bliską relacją siostry z jej szefową miliarderką, szuka odpowiedzi w luksusowej posiadłości nad morzem.



„Pielęgniarka”



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Dyplomatka”



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



„Sto lat samotności”



W ponadczasowym miasteczku Macondo siedem pokoleń rodziny Buendía szuka miłości i zapomnienia, bezskutecznie próbując uciec od przeszłości i swojego przeznaczenia.



„Cztery pory roku”



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Zupełnie normalna rodzina”



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Zabić ból”



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Światło, którego nie widać”



Pod koniec II wojny światowej splatają się losy niewidomej Francuzki i niemieckiego żołnierza.



„Śnieżna dziewczyna”



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Nikt tego nie chce”



Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?



„KAOS”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



„Infamia”



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



„Zagłada domu Usherów”



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Ukochane dziecko”



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Matki pingwinów”



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.



„Problem trzech ciał”



Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.



„Cassandra”



Rodzina wprowadza się do starodawnego inteligentnego domu i odkrywa, że kontroluje go wirtualna asystentka, która zrobi wszystko, aby ich w nim zatrzymać.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Wzgórze psów”



Ceniony pisarz - którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta - wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Idź przodem, bracie”



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Reniferek”



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami. Czytaj też:

