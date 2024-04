Czy to będzie serial roku? Polscy widzowie masowo wybierają na Netflix te tytuły. Mamy najnowsze zestawienia

W tygodniu pełnym niezliczonych możliwości i wyborów, jedno zawsze pozostaje stałe – pragnienie znalezienia czegoś, co wciągnie nas całkowicie. Takie właśnie są seriale i filmy, które w tym tygodniu Polacy najchętniej oglądali na Netflix.

Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o serialu, który znalazł się znów w tym tygodniu na szczycie listy najchętniej oglądanych w Polsce, wielu wam pozazdrości, że macie przed sobą tę przygodę. To nietypowa produkcja – w siedmioodcinkowym tytule, opartym na prawdziwej historii, główną rolę gra mężczyzna, któremu to wszystko naprawdę się przytrafiło. Tytuł króluje nie tylko w Polsce, ale w większości krajów na świecie.

Poza tym na liście seriali, które Polacy oglądają teraz masowo są aż trzy nowości. Powrócił też tytuł reżyserowany przez Guya Ritchiego, który już od jakiegoś czasu przewija się przez listę oraz kilkusezonowy klasyk, który widzowie pokochali już lata temu.

Z kolei wśród najpopularniejszych w tym tygodniu filmów, wciąż są dwa polskie tytuły. W tym tygodniu wskoczyły na nią też dwie produkcje z epickiej sagi ale również włoski melodramat oraz hiszpańska komedia romantyczna.

Sprawdź, jakie seriale i filmy najczęściej wybierali w tym tygodniu na Netflix polscy widzowie i znajdź dla siebie coś idealnego na wolny weekend.

To najchętniej oglądają Polacy na Netflix

TOP 10 seriali

10. „Dexter”

Dexter to tytułowy główny bohater serialu, laborant analizy krwi z posterunku policji w Miami. W ciągu dnia przykładny obywatel, nocą seryjny zabójca ścigający tych, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości i unikają odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.

9. „Stamtąd”

Jadąca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy niewielkiego miasteczka gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.

8. „Dżentelmeni”

Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość — która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.

7. „Noc u progu lata”

Carina ściąga rodzinę na tradycyjne święto przesilenia letniego, ale wesoły nastrój zmienia się o 180 stopni, gdy na światło dzienne wychodzą długo skrywane sekrety.

6. „Martwi detektywi”

Oto Edwin Payne (George Rexstrew) i Charles Rowland (Jayden Revri), czyli Agencja Martwych Detektywów. Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Nie cofną się przed niczym, by być razem — i zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal (Kassius Nelson) i jej przyjaciółką Niko (Yuyu Kitamura) pracują nad rozwiązaniem najtrudniejszych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych.

5. „Antracyt”

W 1994 roku zbiorowe samobójstwo członków sekty z małej alpejskiej wioski trafia na pierwsze strony gazet. Trzydzieści lat później ginie kobieta, która odprawiała rytuały tej dziwnej społeczności, co zaburza delikatną równowagę z trudem odzyskaną przez mieszkańców. Szybko znajduje się idealny podejrzany — Jaro Gatsi, młodzieniec z przestępczą przeszłością, który przybył w góry, by przywrócić swoje życie na właściwe tory. Usilnie stara się udowodnić swoją niewinność przy wsparciu ekscentrycznej Idy — maniaczki komputerowej, która szuka zaginionego ojca. Niedługo później zdają sobie sprawę, że ich związek z tą sprawą nie jest przypadkiem, a poszukiwane przez nich odpowiedzi tkwią głęboko w ich własnej przeszłości.

4. „Wyjęci spod prawa: Złoto południa”

Południe Włoch, dwa lata po zjednoczeniu kraju. Kobieta zmuszona do ucieczki ze swojej wsi dołącza do grupy rozbójników. Wkrótce staje się jedną z ich najbardziej bezwzględnych i sprytnych dowódczyń. Jednak okazuje się, że nie tylko ona wybrała takie życie. Wkrótce nawiązuje kontakt z innymi podobnymi do niej kobietami. Aby odzyskać złoto Południa i przywrócić chłopom nadzieję, różne grupy rozbójnicze będą musiały, chcąc nie chcąc, zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi.

3. „Kicia kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

2. „W twoich rękach”

Jest zima. Na opustoszałym placu zabaw wirują płatki śniegu. Obok huśtawki leży konający 14-letni chłopiec z dziurą w głowie, a za nim, trzymając w drżących rękach gorący od wystrzału pistolet, stoi jego najlepszy przyjaciel. Kto odpowiada za przerażające zbrodnie dzieci? Jak reaguje nasza psychika, gdy zaczynamy postrzegać je jako potwory? Ta przygnębiająca historia opowiada o dzieciach, dla których jest już za późno, czy to przez zaniedbanie, biedę czy też wykluczenie społeczne. W szczególnie narażonych społecznościach zdominowanych przez nakręcającą się spiralę przemocy cierpią zarówno samotne matki, jak i lokalni przedsiębiorcy, a nawet stróże prawa.

1. „Reniferek”

Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, mrocznie zabawnej, opartej na faktach historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.

TOP 10 filmów

10. „Rebel Moon: Cześć 1. Dziecko ognia”

Po awaryjnym lądowaniu w odległym zakątku wszechświata Kora (Sofia Boutella), nieznajoma o tajemniczej przeszłości, zaczyna nowe życie w osadzie pokojowo nastawionych rolników. Jednak wkrótce staje się ona ich jedyną szansą na przetrwanie, gdy despotyczny regent Balisariusz (Fra Fee) i jego okrutny wysłannik admirał Noble (Ed Skrein) odkrywają, że rolnicy nieświadomie sprzedali swoje plony Bloodaxe’om — przywódcom zaciekłej grupy buntowników ściganych przez Macierz.

9. „Między nami ściana”

Nowy hiszpański film, remake francuskiej komedii romantycznej „Behind the Wall” z 2015 roku (tytuł oryginalny „Un peu, beaucoup, aveuglément”, z Aitaną w roli głównej. Ona jest młodą pianistką przygotowującą się do przesłuchania. On (Fernando Guallar) — projektantem gier, który potrafi się skoncentrować wyłącznie w absolutnej ciszy. Ich mieszkania dzieli tylko cienka jak papier ściana. Czy nauczą się żyć ze sobą w harmonii? A może przez tę ścianę rozkwitnie romans?

8. „Tedi i szmaragdowa tablica”

Archeolog Tedi przemierza świat, aby odwrócić klątwę, którą ściągnął na siebie i swoich przyjaciół.

7. „Wyjdź za mnie”

Para supergwiazd Kat i Bastian mają się pobrać na oczach milionów widzów. Jednak Kat przed samą ceremonią dowiaduje się, że została zdradzona, postanawia więc poślubić mężczyznę z widowni.

6. „Rzeźbiarz łez”

W czterech ścianach sierocińca, gdzie dorastała Nica, od zawsze opowiadano legendę o tajemniczym rzemieślniku tworzącym łzy, który winien jest istnienia wszystkich strachów i obaw nawiedzających ludzkie serca. Lecz dla siedemnastoletniej Niki nadszedł czas, by pożegnać się z bajkami z dzieciństwa, gdyż właśnie ziściło się jej największe marzenie — państwo Milliganowie właśnie rozpoczęli proces adopcji i chcą dać jej rodzinę, o jakiej zawsze marzyła. Jednak w nowym domu Nica nie jest sama.

5. „Dzięciołek Woody. Jedzie na obóz”

Po wyrzuceniu z lasu Dzięciołek Woody sądzi, że jego nowym domem będzie obóz Juhu, jednak inspekcja grozi zamknięciem obozu.

4. „Nie cudzołóż i nie kradnij”

Patryk miłosną pustkę po wyjeździe żony wypełnia towarzystwem nierządnicy w stroju anioła – Sandry, przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim, pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów. Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat – ksiądz Mariusz -sprawy skomplikują się jeszcze bardziej.

3. „Rebel Moon: Część 2. Zadająca rany”

Kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem wojownicy muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.

2. „Piep*zyć Mickiewicza”

Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole.

1. „Gdzie śpiewają raki”

Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości to bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości.

