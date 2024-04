Tego jeszcze w Polsce nie było. Netflix ogłosił oryginalny miniserial

Serial nosi tytuł „Projekt UFO” i wyreżyserował go Kasper Bajon – scenarzysta „Wielkiej Wody”. W rolach głównych zobaczymy świetnych polskich aktorów – Piotra Adamczyka, Mateusza Kościukiewicza, Julię Kijowską i Maję Ostaszewską. Za produkcję odpowiada firma Telemark i producentka Anna Kępińska („Wielka Woda”, nadchodzący „Heweliusz”).

Czy polski serial „Projekt UFO” faktycznie będzie o UFO?

Początek lat 80., po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

„Projekt UFO” czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń, lecz nie jest ich dosłownym odzwierciedleniem – stanowi fabularyzację autentycznej historii.

– Historia o przybyciu UFO do Polski to pomysł oryginalny sam w sobie, natomiast naszym serialem chcemy wpisać się w znane z popkultury narracje o obcych i ich inwazjach. Dodajemy do tego polski akcent, bawiąc się schematami i czerpiąc ze znanych filmów i książek – podkreślił Kasper Bajon.

Anna Kępińska dodała, że serial mówi o „tęsknocie za tajemnicą i odkrywaniu prawdy”. – Jest to też opowieść o samotności – nie tylko tutaj na ziemi, ale i we wszechświecie. Młodsi widzowie w serialu mogą dostrzec historię o fake newsach i o tym, jak błyskawicznie, niczym wirus, rozprzestrzeniają się i zawłaszczają prawdę. Zależy nam, aby ta historia pobudzała do refleksji, stawiając przed widzami wiele istotnych pytań – wyjaśniła.

Premiera miniserialu „Projekt UFO” na Netflix zaplanowana jest na jesień 2024 roku.

