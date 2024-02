Nowości na platformach streamingowych w tym tygodniu. Co obejrzymy?

Co tydzień platformy streamingowe szykują dla swoich widzów premiery – zarówno seriali, filmów jak i programów. Sprawdziliśmy, co nowego pojawi się w tym tygodniu na Netflix, Disney+, HBO Max czy SkyShowtime. Sprawdźcie, czy wśród świeżynek znajdziecie coś, co przypadnie wam do gustu.

Nowości w serwisach streamingowych w tygodniu 5-11 lutego

Netflix

Na Netflix w tym tygodniu obejrzymy finał 2. sezonu reality show „Love Never Lies Polska”, oprócz tego pojawi się kolejna odsłona „Samców alfa”, ale też znany klasyk „Diabeł ubiera się u Prady” z Meryl Streep w roli diabolicznej redaktor Mirandy Priestley. Oprócz tego na platformie obejrzymy zupełne nowości, w tym między innymi dokument typu true crime „Kochanka, stalkerka, zabójczyni” czy ekranizację powieści Davida Nichollsa „Jeden dzień”.

„Dee i przyjaciele w krainie Oz” – poniedziałek

Podła Rubena chce zamknąć wspaniałą szkołę krainy Oz i zatrzymać całą magię dla siebie — na szczęście Dee i jej przyjaciele wkraczają do akcji.



„Love Never Lies Polska”, druga część 2. sezonu – środa



W finałowym odcinku uczestnicy staną twarzą w twarz ze swoimi partnerami i usłyszą odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dowiemy się kto z nich skłamał najmniej razy i sięgnie po główną wygraną, a dla kogo mówienie prawdy było zbyt trudne.



„Diabeł ubiera się u Prady” – środa

Początkująca dziennikarka wkracza do świata mody, dostając pracę asystentki redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” – Mirandy Priestley, która trzęsie całym światem haute couture.



„Figurant” – środa

Oficer z komunistycznej Polski, zajmujący się inwigilacją biskupa, który później zostanie papieżem Janem Pawłem II, stopniowo popada w spiralę obsesji i rozpaczy.



„Jeden dzień” – czwartek

Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą — ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane. Na podstawie powieści Davida Nichollsa.



„Kochanka, stalkerka, zabójczyni” – piątek

Zaskakujący dokument o mechaniku, który po raz pierwszy próbuje sił w randkowaniu online i poznaje kobietę, która traktuje związki śmiertelnie poważnie.



„Popiół” – piątek



Gökçe odnajduje emocje, które utraciła we własnym życiu, w „Popiele”, jednej z książek przesłanych przez jej męża, Kenana, właścicielowi wydawnictwa. Tajemnicza i wciągająca historia rozbudza w kobiecie dawno uśpione uczucia, burząc przy tym wizerunek szc



„Zabójczy paradoks” – piątek



Zwyczajny mężczyzna, który orientuje się, że jest seryjnym mordercą i nieustępliwy detektyw, który pragnie go schwytać.



„Samce alfa”, sezon 2. – piątek



Koniec patriarchatu jest bliski. W samym środku kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dominującą pozycję, przywileje i tożsamość. Wiele lat temu byliby samcami alfa kontrolującymi swoje związki, pracę i życie. Jednak przyszło im żyć w epoce równości w społeczeństwie, które rządzi się nowymi zasadami i bezlitośnie obnaża to, jak bardzo są żałośni.

HBO Max

HBO Max ma dla swoich subskrybentów wyczekiwane kontynuacje. Z 12. sezonem w tym tygodniu powraca uwielbiany „Pohamuj entuzjazm”, a z drugą odsłoną świetnie oceniany przez widzów i krytyków „Tokyo Vice”. Oprócz tego platforma serwuje nam klasyki, w tym „Dekameron”, „Azyl” czy „Opowieści kanterberyjskie”. Nie zabraknie też dokumentów, z których znany jest serwis. W tym tygodniu obejrzymy z tej półki film „Nazywali go Mostly Harmless”. W sumie na HBO Max zadebiutuje aż 14 nowych tytułów.

„Pohamuj entuzjazm”, sezon 12. – poniedziałek

Wielokrotnie nagradzany serial HBO, którego bohaterem jest neurotyczny milioner i producent telewizyjny – Larry David.





„Opowieści kanterberyjskie” – poniedziałek

Kontrowersyjny obraz na podstawie poematu Geoffreya Chaucera pod tym samym tytułem. Film składa się z ośmiu nowel ukazujących z wyjątkowym realizmem życie w czternastowiecznej Anglii.



„Tokyo Vice”, sezon 2. – poniedziałek

Drugi sezon serialu jest zainspirowany relacją amerykańskiego dziennikarza Jake’a Adelsteina. Zdjęcia powstawały w Tokio. Historia zabiera widzów głębiej w przestępczy półświatek miasta.



„Dekameron” – poniedziałek

Zmysłowa i pełna humoru adaptacja dziewięciu pikantnych nowel Giovanniego Boccaccia w reżyserii jednego z najwybitniejszych twórców włoskiego kina.





„Nazywali go Mostly Harmless” – czwartek

Szeryf hrabstwa Collier wie, że nie jest to zwyczajna sprawa, gdy w namiocie zostają znalezione zwłoki wychudzonego człowieka.



„Gdzieś w Queens” – czwartek

Kiedy licealista Sticks dostaje szansę gry w koszykówkę w college'u, jego ojciec Leo robi wszystko, aby spełnić marzenie syna.





„Space Oddity” – piątek

Marzenie Alexa o wyprawie na Marsa wkrótce mają się spełnić, ale gdy szuka ubezpieczyciela, który umożliwiłby realizację wyprawy, spotyka dziewczynę.



„Obietnice” – piątek

Clémence, nieustraszona burmistrzyni miasta pod Paryżem, kończy ostatnią kadencję, kiedy dostaje propozycję objęcia stanowiska ministerialnego.





„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret” – piątek

11-letnia Margaret analizuje życie i dorastanie, przy pełnym miłości wsparciu matki i babci. Rachel McAdams i Kathy Bates w rolach głównych.



„Brutalny upał” – piątek

Ludzkości zagraża fragment słońca lecący na Ziemię, a 18-letni chłopiec utknął w drodze do chaty przyjaciela w nieznanym małym miasteczku.



„Elle” – piątek

Intrygujący film twórcy Nagiego instynktu. Rewelacyjna Isabelle Huppert w roli żelaznej bizneswoman, która zostaje zgwałcona w swoim własnym domu.



„Azyl” – piątek

Kiedy trzech intruzów wdziera się do domu, kobieta i jej córka starają się za wszelką cenę ukryć.





„Jak wysadzić rurociąg” – piątek

Film opowiada o grupie obcych sobie ludzi, którzy zebrali się w akcie protestu ekologicznego, próbując wysadzić rurociąg naftowy.



„Przeklęci nie płaczą” – piątek

Fatima-Zahra i jej syn Selim walczą o przetrwanie w Maroku. Kiedy chłopak poznaje prawdę o swoim pochodzeniu, ich więź zostaje wystawiona na próbę.

Disney+

Disney+ z przytupem wchodzi w luty, podając nam na tacy wiele znanych i lubianych tytułów. Możemy już obejrzeć „Titanica”, „Romeo i Julię”, „Piękną i Bestię” czy nowe „West Side Story”. Przygotowując się do walentynek serwis ma dla widzów także „Ten pierwszy raz”, „Zakochanego kundla” czy „Gwiazd naszych wina”, na podstawie bestsellera. Obejrzeć możemy też w końcu w Polsce „Tacy jesteśmy” – serial, który podbił serca zagranicznej publiczności. Nie zabraknie również marvelowskich opowieści oraz nowości od Laury Chinn.

„Romeo i Julia” – już dostępny

Adaptacja dramatu Williama Szekspira przeniesiona do współczesnej Werony. Na balu wydanym przez rodzinę Capuletich Romeo Montecchi poznaje Julię.





„Piękna i Bestia” – już dostępny

Bella gotowa jest zamieszkać w zamku potwora, aby ratować ojca. Z czasem między dziewczyną a bestią zaczyna rodzić się uczucie. Jednocześnie o rękę Belli zabiega przystojny myśliwy Gaston.



„Titanic” – już dostępny

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.



„West Side Story” – już dostępny

Dwoje młodych ludzi, przeżywających swoją pierwszą miłość, zostaje wplątanych w porachunki gangów.



„Gwiazd naszych wina” – już dostępny

Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Poznaje tam nastoletniego Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą.



„Zakochany kundel” – już dostępny

Po wyjeździe swoich właścicieli piękna suczka rasy cocker spaniel, Lady, wyrusza w świat razem z bezpańskim kundlem, Trampem.





„Ten pierwszy raz” – już dostępny

Marząca o karierze dziennikarki Josie dostaje szansę, by się wykazać. Ma napisać artykuł dotyczący życia nastolatków ze szkoły średniej.





„Tacy jesteśmy” – już dostępny

W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.



„The Marvels” – środa

Carol Danvers znana jako Kapitan Marvel zdołała odzyskać swą prawdziwą tożsamość od tyranów Kree i dokonała zemsty na Najwyższej Inteligencji. W konsekwencji Carol niesie na swych barkach ciężar zdestabilizowanego świata. Pełniąc swoje obowiązki, Carol Danvers / Kapitan Marvel przypadkowo trafia do rewolucjonisty Kree. Jej moce łączą się z mocami superfanki z Jersey City, Kamali Khan – Ms. Marvel – oraz z siostrzenicą Carol, z którą nie utrzymuje kontaktów, obecnie astronautką S.A.B.E.R, kapitan Monicą Rambeau. Teraz to niezgrane trio musi wspólnymi siłami dać prawdziwy popis i w zgrany sposób uratować świat jako „The Marvels”.





„Suncoast” – piątek

Zainspirowana wydarzeniami ze swojej młodości reżyserka Laura Chinn ukazuje losy nastolatki, która razem ze swoją zuchwałą matką, opiekuje się ciężko chorym bratem. Dziewczyna nawiązuje nieoczekiwaną przyjaźń z ekscentrycznym aktywistą, w cieniu trudnych decyzji związanych ze złożonym przypadkiem medycznym.



SkyShowtime

SkyShowtime ma dla nas najmniej nowości w tym tygodniu, ale są to z pewnością tytuły warte polecenia. Najnowsze „Wojownicze Żółwie Ninja” i „Mission: Impossible”, nowy serial „The Lovers” czy 2. sezon „Halo”. To wszystko, co już w tym tygodniu zadebiutuje na platformie.

„Halo”, sezon 2. – piątek

Serial „Halo”, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry HALO na konsolę Xbox z 2001 roku. Ta widowiskowa opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia, znanego jako Przymierze, jest bogata w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.



„The Lovers” – piątek

To historia miłosna dwójki ludzi, którzy pozornie wydają się kompletnie do siebie nie pasować. A może jednak jest zupełnie na odwrót i są dla siebie stworzeni? Janet (Roisin Gallagher) to wulgarna i przezabawna pracownica supermarketu w Belfaście, która sprawia wrażenie, jakby nie dbała zupełnie o nic – włączając w to własne życie. Seamus (Johnny Flynn), elegancki dziennikarz polityczny, prowadzi w Londynie pozornie idealne życie u boku swojej dziewczyny celebrytki. Kiedy więc Seamus wpada do świata Janet (dosłownie – przez płot, prosto do ogródka), natychmiast dochodzi do awantury. Coś ich jednak do siebie przyciąga i wkrótce staje się jasne, że zaczynają się w sobie zakochiwać.



„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” – piątek

Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z ekipą IMF ruszają na najniebezpieczniejszą ze wszystkich swoich misji – muszą zdobyć nową, śmiertelnie niebezpieczną broń, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić całej ludzkości. Kiedy na horyzoncie pojawiają się mroczne siły z przeszłości Ethana, rozpoczyna się zabójczy wyścig dookoła globu, którego stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. W obliczu tajemniczego i wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.



„Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos” – piątek

Po latach ukrywania się przed ludźmi bracia postanawiają bohaterskimi czynami podbić serca nowojorczyków i zyskać możliwość życia, jakie mają zwyczajni nastolatkowie. Nowa przyjaciółka, April O'Neil, pomaga im namierzyć tajną organizację przestępczą, ale wkrótce okazuje się, że ich przeciwnikami będzie armia groźnych mutantów. Bohaterom głosu użyczają: Nicolas Cantu (Leonardo), Sharon Brown Jr. (Mikey), Micah Abbey (Donnie), Brady Noon (Raph), Jackie Chan (Splinter), Ayo Edebiri (April), Ice Cube (Superfly), Seth Rogen (Bebop), John Cena (Rocksteady) i Paul Rudd (Mondo Gecko).Czytaj też:

Netflix zaprezentował pełną listę nowości na luty 2024