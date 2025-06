Urlop trwa w najlepsze? Sprawdź nowości na streamingach

Długi weekend to idealny moment, by na chwilę zwolnić tempo, odpocząć od codziennych obowiązków i... nadrobić serialowe oraz filmowe zaległości. Po Bożym Ciele wiele osób przedłużyło sobie wolne, a czerwcowy urlop sprzyja leniwym wieczorom. Dobra wiadomość jest taka, że platformy streamingowe zadbały o to, by nikt się nie nudził. Zarówno kinomaniacy, jak i fani serialowych maratonów znajdą teraz coś dla siebie – nowości nie brakuje.

Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ i Prime Video regularnie serwują świeże tytuły, w tym gorące nowości prosto z Hollywood, długo wyczekiwane kontynuacje hitów, a także perełki, które mogą umknąć w gąszczu premier. Są premiery pełne akcji, wzruszeń, śmiechu i napięcia – każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szuka czegoś na wieczór, czy na cały weekend.

Jeśli zastanawiasz się, co warto teraz obejrzeć i które tytuły są najgłośniejsze, nie musisz szukać dalej. Zebraliśmy najciekawsze nowości z pięciu największych platform – idealne na długi weekend, urlopowy relaks lub po prostu leniwe popołudnie. Sprawdź, co warto dodać do swojej listy!

Nowości na platformach streamingowych – idealne do nadrobienia w urlop

„Nabrzeże” (nowość na Netflix)



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się na wybrzeżu Karoliny Północnej serial to dzieło doświadczonego showrunnera Kevina Williamsona („Krzyk”, „Jezioro marzeń”, „Pamiętniki wampirów”). Ten pełen zwrotów akcji, ośmioodcinkowy dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.



„Dept. Q” (hit ostatnich kilkunastu dni na Netflix)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Olympo” (od dziś na Netflix)



W Pirineos High Performance Center trenują najlepsi sportowcy w kraju, tacy jak Amaia, kapitan narodowej drużyny pływania synchronicznego, która stawia sobie niewyobrażalnie wysokie wymagania. W jej przypadku błędy nie wchodzą w grę. Jednak gdy jej koleżanka z drużyny i najlepsza przyjaciółka Núria po raz pierwszy okazuje się lepsza, Amaia zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy w niewytłumaczalny sposób poprawiają swoje wyniki... Po latach forsowania swoich ciał do granic możliwości i wyrzeczeń w imię sportu, stają przed dylematem: gdzie leży granica poświęcenia?



„Liczne śmierci Nory Dalmasso” (dla fanów true crime na Netflix)



Wyobraź sobie, że Twoja matka zostaje zamordowana, a o zbrodnię oskarżają Ciebie. Co możesz zrobić? Jak śledczy prowadzą dochodzenie, gdy obserwuje ich cały kraj? Jak dziennikarze oddzielają fakty od morza pikantnych plotek? I czy ktokolwiek naprawdę znał ofiarę? Od brutalnego morderstwa Nory Dalmasso minęło prawie 20 lat. To historia jednej z najgłośniejszych spraw w Argentynie – opowiedziana na nowo. Dzięki wyłącznemu dostępowi do rodziny, prywatnego archiwum ofiary oraz rozmowom z jej przyjaciółmi, prawnikami, śledczymi i dziennikarzami, serial przygląda się sprawie z ludzkiej, bardzo intymnej perspektywy. Próbuje odkryć prawdę o Norze Dalmasso i spojrzeć na jej zabójstwo , które wstrząsnęło całym krajem, z innej strony.



„Ocaleni” (od kilku tygodni w czołówce Netfliksa)



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną — a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie… oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Minecraft. Film” (od dziś na Max)



Czwórka wyrzutków, zmagających się z codziennymi problemami, zostaje wciągnięta przez portal do Overworld.



„Manchester by the Sea” (oscarowy film na Max)



Casey Affleck w roli zagubionego mężczyzny , który zostaje zmuszony do opieki nad nastoletnim bratankiem. Deszcz prestiżowych nagród, w tym dwa Oscary.



„Wściekłe psy” (klasyka kina od Quentina Tarantino na Max)



Grupa nieznajomych zostaje wybrana, żeby popełnić morderstwo idealne. Ale kiedy prosty napad kończy się krwawą zasadzką, bezwzględni zabójcy uświadamiają sobie, że jeden z nich jest kapusiem. Ale kto nim jest?



„Langer” (świeżynka od SkyShowtime, już dostępna w całości)



To sześcioodcinkowy thriller, w którym wystąpił Jakub Gierszał w roli Piotra Langera - młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji - jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?



„Anora” (tegoroczny oscarowy hit od wczoraj na SkyShowtime)



Najnowsze dzieło Seana Bakera nagrodzone pięcioma Oscarami – w tym za najlepszy film i reżyserię. To historia seksworkerki z Brooklynu, która zakochuje się z wzajemnością w synu rosyjskiego oligarchy. Młodzi biorą ślub i cieszą się nowym życiem, ale kiedy wiadomość o ich związku dociera do Rosji, rodzina mężczyzny postanawia anulować małżeństwo za wszelką cenę. Ten emocjonujący dramat, ze świetnymi rolami nagrodzonej BAFTĄ i Oscarem Mikey Madison oraz Jurija Borisowa, pokazuje złożoność ludzkiej natury i zagmatwane losy bohaterów na tle zachwycającego Nowego Jorku.



„MobLand”/„Strefa gangsterów” (mocny gangsterski serial na SkyShowtime z plejadą gwiazd)



Pełen emocji i zwrotów akcji serial o dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich rodzinach, które prowadzą szemrane interesy na całym świecie. Harry Da Souza to człowiek od zadań specjalnych, który chroni gangsterskie imperium jednego z klanów, próbując zapobiec eskalacji konfliktu i totalnej wojnie gangów. MobLand (Strefa gangsterów) to najnowsza produkcja Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.



„Skradzione dziecko” (serialowy hit Disney+)



Poruszająca opowieść o porwaniu i konsekwencjach, jakie niesie to wydarzenie dla najbliższych. To, co początkowo wydawało się typowym porwaniem, szybko okazuje się czymś znacznie mroczniejszym... Serial jest adaptacją powieści "Playdate" ("Perfekcyjna rodzina") autorstwa Alex Dahl. W rolach głównych występują Denise Gough („Andor"), Holliday Grainger („Kopciuszek"), Ambika Mod („Sacrifice") i Jim Sturgess („Atlas chmur").



„Kwestia seksu i śmierci” (wysoko oceniana przez widzów serialowa perełka Disney+)



Serial jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. W rolach głównych Michelle Williams i Jenny Slate, a na ekranie partneruje im m.in. Sissy Spacek.



„Studio” (hit ostatnich tygodni na Apple TV+)



Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć. W "Studio" pojawia się gwiazdorska obsada, w tym laureatka Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O'Hara, nominowana do Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. W serialu występują gościnnie zdobywca Emmy Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia i Dewayne Perkins.



„Znajomi i sąsiedzi” (Jon Hamm z „Mad Men” powraca w hicie Apple TV+)



Po hańbiącym zwolnieniu Andrew „Coop” Cooper (Jon Hamm), menedżer funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić.



„Byliśmy łgarzami” (nowiutka adaptacja bestsellera na Prime Video)



Serial śledzi losy Cadence Sinclair Eastman i paczki jej najbliższych przyjaciół, zwanych Łgarzami, podczas letnich wypadów na prywatną wyspę w Nowej Anglii należącą do dziadka głównej bohaterki. Sinclairowie są amerykańską arystokracją słynącą z dobrego stylu, bogactwa i godnych podziwu więzi rodzinnych. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze zmienia życie Cadence, wszyscy, w tym jej ukochani Łgarze, wydają się mieć coś do ukrycia.



„Na służbie” (mocny świeży hit na Prime Video)



Pełen adrenaliny serial, który pokazuje ulice z perspektywy policjantów patrolujących Long Beach. Losy oficer szkoleniowej Traci Harmon oraz rozpoczynającego służbę Alexa Diaza pokazują, jak ich praca wpływa na kondycję ludzką. Harmon zostanie oświecona przez dzieciaka z ulicy, a Diaz dowie się, że bycie policjantem nie jest czarno-białe, lecz składa się z odcieni szarości.Czytaj też:

