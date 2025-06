Wielki hit ostatnich lat powrócił. Już go obejrzycie

A mowa oczywiście o „The Bear” amerykańskim serial w stylu psychologicznej komedii-dramatu, stworzonym przez Christophera Storera. Już sezon pierwszy produkcji, który zadebiutował w czerwcu 2022 roku, zdobył ogromne uznanie krytyków. Od tamtej pory zebrał całą masę prestiżowych nagród, w tym dziesiątki statuetek Emmy i kilka Złotych Globów. Wysoko oceniają go zarówno widzowie, jak i krytycy, a każdy kolejny sezon przyciąga na platformę Disney+ całą masę fanów. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę.

Wszystkie odcinki czwartego sezonu wielokrotnie nagrodzonego serialu „The Bear” są już dostępne w Disney+. Widzowie mogą od razu w pełni zanurzyć się w dalszy ciąg historii o kulinarnych zmaganiach i walce o doskonałość. Na platformie dostępne są także trzy pierwsze sezony.

Hit serialowy wrócił na popularną platformę. Co w nowych odcinkach?

W czwartym sezonie serialu „The Bear” Carmen „Carmy” Berzatto, Sydney Adamu i Richard „Richie” Jerimovich prą naprzód, zdeterminowani nie tylko, by przetrwać, ale także, by przenieść restaurację „The Bear” na wyższy poziom. Zespół nieustannie musi dostosowywać się i zmieniać, by pokonywać co rusz nowe, czające się za rogiem przeszkody. Dążenie do doskonałości nie polega wyłącznie na stawaniu się coraz lepszym – to także umiejętność podjęcia decyzji, czego warto się nadal trzymać, a co należy odpuścić.

W obsadzie znaleźli się: Jeremy Allen White (Carmen „Carmy” Berzatto), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Ebon Moss-Bachrach (Richard „Richie” Jerimovich), Abby Elliott (Natalie „Sugar” Berzatto), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina), Matty Matheson (Neil Fak), Oliver Platt (Jimmy Cicero) i Molly Gordon (Claire).

