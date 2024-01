Netflix zaprezentował pełną listę nowości na luty 2024

W lutym na Netflix trafi kontynuacja kultowego serialu – „Rojst: Millenium” z gwiazdroską obsadą – m.in Magdaleną Różczką, Dawidem Ogrodnikiem czy Tomaszem Schuchardtem na czele. Nowy sezon przeniesie nas do końcówki lat 90., a za sprawą tajemniczych historii cofniemy się również do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

Początek miesiąca to również czas, w którym dowiemy się, dla której pary 2. sezonu „Love Never Lies Polska” prawda była ważniejsza od kłamstw. W Walentynki każdy natomiast znajdzie coś dla siebie – zaczynając od filmu „Bogdan Boner: Walentynki”, polską komedię „Zabij mnie, kochanie”, kończąc na ulubionym programie widzów „Love is Blind”, który powróci z szóstym sezonem.

Na spragnionych przygód czekać będzie również serial „Awatar: Ostatni władca wiatru” – aktorska interpretacja popularnego serialu animowanego.

Wszystkie nowości w lutym 2024 roku na Netflix

„Rojst Millenium” – premiera: 28 lutego



Zbliża się rok 2000. Władze badają sprawę wstrząsającego morderstwa, szkieletu w lesie na Grontach i serii przerażających porwań.



„Jeden dzień” – premiera: 8 lutego



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą — ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane. Na podstawie powieści Davida Nichollsa.



„Miłość jest ślepa”, sezon 6. – premiera: 14 lutego



Single z Charlotte wypróbowują nietypową metodę poszukiwania miłości, wyruszając w czterotygodniową podróż do romansu i samopoznania w zamkniętych kabinach.



„Awatar: Ostatni władca wiatru” – premiera: 22 lutego



Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii — ale potem wszystko się zmieniło. Aktorska interpretacja popularnego serialu animowanego.



„Love Never Lies Polska”, sezon 2. – premiera: 7 lutego



Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy Love Never Lies Polska za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.



„Zabij mnie, kochanie” – premiera: 13 lutego



Kiedy los uśmiecha się do Natalii i Piotra, ich małżeństwo ma wreszcie szansę wyjść z kłopotów, a oni postanawiają zostać razem — dopóki śmierć ich nie rozłączy.



„Przez moje okno: Znów cię widzę” – premiera: 23 lutego



Raquel i Ares nie mogą o sobie zapomnieć, chociaż oboje mają już innych partnerów. Czy w ostatnim rozdziale trylogii — na przekór rodzinnej presji — znowu zostaną parą?



„Zagrywki” – premiera: 14 lutego



Dziennikarka sportowa z Nowego Jorku nieoczekiwanie zakochuje się w obiekcie swojego romantycznego zagrania. Czy zerwie ze swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami?



„Bogdan Boner: Walentynki” – premiera: 14 lutego



W walentynki nastolatka spotyka się ze swoim chłopakiem z internetu, a Boner zbiera się na odwagę, by umówić się ze swoją miłością w spożywczaku.



„Einstein i bomba” – premiera: 16 lutego



Co stało się po ucieczce Einsteina z nazistowskich Niemiec? Ten wykorzystujący materiały archiwalne dokument to studium umysłu udręczonego geniusza.



„Kochanka, stalkerka, zabójczyni” – premiera: 9 lutego



Zaskakujący dokument o mechaniku, który po raz pierwszy próbuje sił w randkowaniu online i poznaje kobietę, która traktuje związki śmiertelnie poważnie.



„Orion i Ciemność” – premiera: 2 lutego



Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem — uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.



„Dee i przyjaciele w krainie Oz” – premiera: 5 lutego



Podła Rubena chce zamknąć wspaniałą szkołę krainy Oz i zatrzymać całą magię dla siebie — na szczęście Dee i jej przyjaciele wkraczają do akcji.



„Figurant” – premiera: 7 lutego



Oficer z komunistycznej Polski, zajmujący się inwigilacją biskupa, który później zostanie papieżem Janem Pawłem II, stopniowo popada w spiralę obsesji i rozpaczy.



„Twój Simon” – premiera: 15 lutego



Licealista Simon nie jest jeszcze gotowy, by ujawnić swoją orientację. Próbując utrzymać ten sekret w tajemnicy, stara się poznać tożsamość swojej internetowej sympatii.



„Kajtek Czarodziej” – premiera: 4 lutego



Kajtek — chłopiec, który marzy o tym, by zostać czarodziejem — odkrywa, że dzięki ćwiczeniom może nauczyć się rzucać zaklęcia, a nawet zmieniać rzeczywistość.



„Dr House”, sezony 1-8 - premiera: 1 lutego



Hugh Laurie wciela się w kultową postać genialnego diagnostyka, którego obcesowe podejście do szpitalnych pacjentów pozostawia wiele do życzenia.



„Diabeł ubiera się u Prady” – premiera: 7 lutego

Początkująca dziennikarka wkracza do świata mody, dostając pracę asystentki redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” – Mirandy Priestley, która trzęsie całym światem haute couture.



„Ostatniej nocy w Soho” – premiera: 3 lutego



Zafascynowana modą młoda dziewczyna przenosi się do lat 60. i spotyka swoją idolkę - oszałamiającą początkującą piosenkarkę. Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje. Czytaj też:

„Griselda” przyciągnie i rozczaruje tłumy. Recenzja serialuCzytaj też:

Rozpiska premier na Netflix w tym tygodniu. 10 nowych seriali i filmów