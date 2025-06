Doda we łzach na nagraniu. Wykryto u niej czerniaka złośliwego

Królowa polskiej estrady opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych filmik, na którym uchwycono chwilę, kiedy usłyszała straszliwą diagnozę: czerniak złośliwy. Gwiazda zapewnia, że jej udało się wygrać walkę z chorobą, ale teraz chce mówić o tym głośno i pomóc innym.

Doda pokonała czerniaka złośliwego. „Inni nie mieli tyle szczęścia”

Na swoim Instagramie Doda udostępniła nagranie z jednego z najtrudniejszych momentów w życiu — chwili, w której dowiedziała się, że wykryto u niej czerniaka złośliwego. Jak wyjaśniła, od tamtej chwili minęło już sześć miesięcy, ale dopiero teraz zdecydowała się podzielić tą informacją ze swoimi fanami, a przy okazji przekazać im ważny apel.

„Równo pół roku temu dostałam diagnozę czerniaka złośliwego i zaczęła się moja podróż do zdrowia, którą dziś mogę wam w końcu pokazać. Mi się udało, ale mnóstwo osób, których mijałam na korytarzach szpitala przez ostatnie miesiące, nie miało tyle szczęścia co ja” – napisała piosenkarka na Instagramie. W emocjonalnym wpisie Doda podkreśliła, że walka z chorobą była trudna, ale zakończyła się sukcesem. Teraz chce ostrzegać innych i promować świadome podejście do zdrowia skóry.

Mocny apel Dody: „Unikajcie słońca i solarium!”

Artystka nie pozostawiła wątpliwości, co było dla niej impulsem do działania. Podkreśliła znaczenie badań profilaktycznych i przestrzegła przed nieodpowiedzialnym opalaniem oraz korzystaniem z solariów. „Obiecałam sobie, że jak wyjdę z tego, zrobię wszystko, żeby ludziom uświadomić, jak ważna jest profilaktyka w badaniu skóry oraz kategoryczne unikanie solarium i ograniczanie opalania na słońcu jak »skwarka«”. Pamiętajcie o filtrach mineralnych i dbajcie o siebie! – zaapelowała.

Na zakończenie wpisu Doda zdradziła, że podczas występu w TVP wykona utwór, którego słowa nabrały dla niej szczególnego znaczenia po ostatnich przeżyciach. „Jutro w TVP zaśpiewam piosenkę, której tekst w obecnej sytuacji jest dla mnie wyjątkowy. I chciałabym dedykować go wszystkim, którzy przechodzą trudne chwile. »Ona ma siłę… nie wiesz jak wielką«”.

