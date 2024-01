Rozpiska premier na Netflix w tym tygodniu. 10 nowych seriali i filmów

W tym tygodniu na platformie Netflix pojawi się między innymi wyczekiwany serial „Griselda” z Sofią Vergarą w roli baronowej narkotykowej Griseldy Blanko. Z ósmym sezonem na platformę wróci też uwielbiany przez fanów serial „Porady różowej brygady”. Pojawi się też nowiutki stand-up i coś dla najmłodszych. Sprawdźcie wszystkie nowości i poszukajcie czegoś dla siebie!

Nowości na Netflix 22-28 stycznia

„Nie całkiem narwal”, sezon 2. – poniedziałek



Ciekawski mały Nori od zawsze żył jak narwal - aż pewnego dnia dowiedział się, że tak naprawdę jest jednorożcem. Teraz ma więc dwa światy do odkrywania.



„Jacqueline Novak: Get on Your Knees Standup Special” – wtorek



W ciepło przyjętym przez krytykę przedstawieniu off-broadwayowskim komiczka Jacqueline Novak przedstawia intelektualną, a zarazem intymną historię seksu oralnego.



„Porady różowej brygady”, sezon 8. – środa



Od kreolskich pączków po étouffée — nagrodzony Emmy program „Porady różowej brygady” powraca z siódmym sezonem. Łap za koraliki i rozkoszuj się podglądaniem facetów, którzy przyprawiają życie mieszkańców Nowego Orleanu odrobiną blichtru i pikanterii. Czas zacząć od nowa.



„Puchar Sześciu Narodów z bliska” – środa



Six Nations i producenci serialu „Formula 1: Jazda o życie” pokazują nieznane dotąd szczegóły Pucharu Sześciu Narodów w 2023 roku. „Puchar Sześciu Narodów z bliska” przybliży widzom porywający świat najstarszego i największego dorocznego, międzynarodowego turnieju rugby, pokazując zakulisowe wydarzenia i walkę najlepszych europejskich drużyn o prestiżową nagrodę.



„Halloween zabija” – środa



Laurie wierzy, że pokonała swojego prześladowcę. Okazuje się jednak, że jej gehenna wcale się nie skończyła.



„Griselda” – czwartek



Serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej”.



„Władcy wszechświata: Rewolucja” – czwartek



Technologia ściera się z magią, a He-Man i bohaterscy wojownicy mierzą się z siłami Szkieletora i jeszcze większym zagrożeniem we „Władcach Wszechświata: Rewolucji” — kolejnym epickim rozdziale bitwy o Zamek Posępny Czerep. Gdy książę Adam zmaga się z nowymi obowiązkami i tym, co oznaczają dla niego jako He-Mana, zmechanizowany Szkieletor, uzbrojony w moc matki, atakuje serce Eterni. Adam musi wybierać pomiędzy berłem a mieczem i między życiem króla a mistrza! Nowa czarodziejka Teela szuka sekretu Wężowej Magii we mgle cytadeli, aby odbudować magiczne królestwo i pomóc He-Manowi powstrzymać największe zagrożenie, przed jakim kiedykolwiek stanęła Eternia — powrotem despoty Hordaka, bezwzględnego przywódcy Imperium Hordy!



„Faworyta” – wtorek



Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej Abigail zaczyna zagrażać pozycji lady Sary, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.



„Studio 666” – czwartek



Legendarny zespół rockowy Foo Fighters przenosi się do rezydencji Encino przesiąkniętej makabryczną historią rock and rolla, aby nagrać swój długo oczekiwany dziesiąty album.



„Myśliwi z ruin” – piątek



Zabójcze trzęsienie ziemi obraca Seul w pozbawioną wszelkich praw ruinę. W takim świecie odważny myśliwy próbuje uratować nastolatkę porwaną przez szalonego doktora.Czytaj też:

