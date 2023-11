TOP 10 na Netflix. Najpopularniejsze seriale na świecie

Na liście TOP 10 seriali Netflix na świecie znajdzie się coś dla każdego. W zestawieniu jest bajka dla tych najmłodszych widzów, thrillery, wciągające dokumenty oraz reality show. Szukacie dobrego tytułu na wolny wieczór? To zestawienie idealne dla was.

10 najpopularniejszych na świecie seriali na Netflix

10. „Beckham”



Czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną.



9. „Ciała”



Nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa (Stephen Graham).



8. „Życie na planecie Ziemia”



Epicka opowieść o przetrwaniu i podboju ziemi. Na naszej planecie istnieje dziś 20 milionów gatunków, jednak to, co możemy zobaczyć, jest tylko drobnym wycinkiem historii — aż 99% mieszkańców ziemi zaginęło w mrokach przeszłości. Historia ich wzrostu i upadku jest czymś naprawdę niezwykłym.



7. „Póki morderstwo nas nie rozłączy: Söring kontra Haysom”



Czy Jens Söring zamordował w 1985 roku rodziców swojej dziewczyny, czy to ona jest winna? Ten serial dokumentalny próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące tej sprawy.



6. „Niebieskooki samuraj”



Ten prowokacyjny i urzekający wizualnie serial zanurza widza w świecie barwnych animacji dla dorosłych z domieszką akcji na żywo. Akcja „Niebieskookiego samuraja” rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu (głos podkłada Maya Erskine), mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście. TV-MA.



5. „Akademia Jednorożców”



Gdy mroczna siła zaczyna zagrażać Wyspie Jednorożców, odważna nastolatka wraz z pięciorgiem przyjaciół stają do walki, aby ocalić ukochaną magiczną akademię.



4. „Robbie Williams”



Sposób Robbiego na rozprawianie się ze swoimi demonami polega na przeglądaniu wszystkiego klatka po klatce. Platynowe płyty, wyprzedane koncerty, uwielbienie tłumów, alkohol, narkotyki, dno i wszystko, co może się przytrafić, gdy nie przestajesz pędzić przed siebie. To historia o niewyobrażalnej sławie w młodym wieku i cenie, jaką trzeba za nią zapłacić.



3. „W szponach Twin Flames”



Nominowani do Emmy filmowcy, których dziełem jest miniserial „Seduced: Inside the NXIVM Cult”, przedstawiają trzyczęściowy serial dokumentalny „W szponach Twin Flames”. Odsłania on kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Jego twórcy jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi. Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.



2. „Selling Sunset”



Luksusowe nieruchomości. Dramatyczne konflikty. Agencja Oppenheim Group powraca! „Selling Sunset”, oryginalny serial reality TV Netflix osadzony w realiach ekskluzywnego rynku nieruchomości w Los Angeles, śledzi losy siedmiu odnoszących sukcesy agentek nieruchomości, które wspólnie tworzą najlepszą agencję na obszarze Hollywood Hills i Sunset Strip. Pracują ciężko i bawią się ostro, konkurując ze sobą nawzajem oraz z pozostałymi graczami na bezwzględnym rynku mieszkaniowym w Mieście Aniołów. Te kobiety nie cofną się przed niczym, aby stać się najpotężniejszymi zawodniczkami w swojej branży. Jednocześnie muszą również zadbać o swoje życie prywatne.



1. „Światło, którego nie widać”



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie.

Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku St. Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą — Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.Czytaj też:

