Co nowego na Netfliksie? Lista premier tego tygodnia

Szukacie dobrego serialu lub filmu do obejrzenia na Netflix? Jest szansa, że znajdziecie coś godnego uwagi na liście tygodniowych nowości serwisu, gdzie znalazło się aż 15 pozycji. Sprawdźcie, czy co was zainteresuje – przejrzyjcie zestawienie premier.

Nowości na Netflix w tym tygodniu

„Suburræterna” (serial) – wtorek



Rzym, rok 2011. Instytucje polityczne są o krok od upadku, Watykanem wstrząsają skandale, a na ulicach stolicy rozpętuje się piekło.

W półświatku Cinaglia (Filippo Nigro) próbuje kontynuować dziedzictwo Samuraja oraz wspólnie z Badalim (Emmanuele Aita) sprawuje kontrolę nad całą przestępczą aktywnością w mieście przy poparciu Adelaide (Paola Sotgiu) i Angeliki (Carlotta Antonelli), które teraz kierują klanem Anacleti, a także Nadii (Federica Sabatini), która pomaga im zarządzać handlem w Ostii.

Lecz nie wszyscy akceptują taki stan rzeczy. Do gry dołączają nowy zawodnicy, którzy zakłócają równowagę sił w Rzymie. Nadchodzi rewolucja, która rozchodzi się od kościoła i ratusza aż po wybrzeża Ostii, a jej celem jest wymazać wszystko to, co należy do przeszłości.

Spadino (Giacomo Ferrara) musi wrócić do domu, aby ochronić swoją rodzinę przed zniszczeniem. Musi zdobyć nowych sprzymierzeńców — nawet wśród tych, z którymi nigdy by się nie spodziewał stanąć ramię w ramię… Lecz wojna to wojna, a jej stawką jest władza nad Rzymem.



„Jak zostać bossem mafii” (serial) – wtorek



W tym satyrycznym serialu z dużą dawką czarnego humoru narrator Peter Dinklage opowie o tym, jak krok po kroku do władzy dochodzili najsłynniejsi bossowie mafii — od Ala Capone po Pabla Escobara — oraz pokaże ich bezpardonowe taktyki.



„DNA zbrodni” (serial) – wtorek



Po zuchwałym napadzie na firmę ubezpieczającą papiery wartościowe w Ciudad del Este w Paragwaju policjanci federalni z Foz do Iguaçu w sąsiedniej Brazylii przystępują do bezprecedensowego śledztwa. Zebrane dowody DNA pozwalają powiązać rabunek z innymi przestępstwami i ujawnić plany współpracy kryminalistów z obu krajów.

Sprawa napadu stopniowo przeradza się w największe śledztwo w sprawie kradzieży w historii Brazylii. Serial fabularny na podstawie historii prawdziwego przestępstwa, która nie została wcześniej zekranizowana.



„Informacja zwrotna” (serial) – środa



Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna.



„Matt Rife: Natural Selection” (stand up) – środa



Po zgromadzeniu ogromnej rzeszy fanów w internecie — dzięki błyskotliwym żartom i interakcjom z publicznością — Matt wyruszył w trasę po całym świecie, która okazała się ogromnym sukcesem. W swoim pierwszym stand-upie Netflix komik nie zostawia suchej nitki na żadnej kontrowersyjnej kwestii — od kryształów po trolle z mediów społecznościowych — ani na żadnej osobie z widowni.



„Najlepsze święta w życiu” (film) – czwartek



Przy okazji Bożego Narodzenia Jackie nigdy nie zapomina wysłać pełnej przechwałek kartki do starej znajomej z college’u, Charlotte, która niezmiennie, jak co roku, czuje się z tego powodu jak kupka nieszczęścia. Gdy za sprawą zbiegu okoliczności Charlotte wraz z rodziną trafia wprost do pełnego świątecznej atmosfery domu Jackie, postanawia skorzystać z okazji, aby dowieść, że życie dawnej przyjaciółki nie jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać. W rolach głównych Heather Graham, Brandy, Jason Biggs i Matt Cedeño.



„The Crown”, sezon 6., część pierwsza (serial) – czwartek



Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda rozkwita. Jednak nieszczęsna podróż samochodem ma druzgocące konsekwencje.

Książę William próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola i Camilli oraz związkiem Williama i Kate, który zapowiada się niczym opowieść z bajki.



„Królowie Queenstown” (film) – piątek



Po śmierci ojca były piłkarz wraca do prowincjonalnego Queenstown, gdzie próbuje odnowić relację z synem, obiecującym zawodnikiem o wielkich marzeniach.



„Kryptogra” (film) – piątek



Twórcy filmu „Narkoprzygody Hediego i Cokemana” powracają z nową romantyczną komedią akcji Juliena Royala. W rolach głównych Nassim Lyes i Zoé Marchal

Youss jest zawodowym oszustem. Podczas partii pokera, która nie idzie po jego myśli, poznaje kryptomilionerkę o imieniu Stéphanie i dostrzega w niej potencjalne źródło środków na spłatę długów. Niestety, nie jest pierwszym, który próbuje się do niej zbliżyć...



„Scott Pilgrim zaskakuje” (serial) – piątek



Scott Pilgrim spotyka dziewczynę swoich marzeń, Ramonę Flowers, ale aby się z nią umówić, musi pokonać jej siedmiu złych byłych chłopaków. Później sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Na podstawie powieści graficznych Bryana Lee O’Malleya.



„Rustin” (film) – piątek



Bayard Rustin był architektem epokowego marszu na Waszyngton w 1963 roku oraz jednym z najznamienitszych aktywistów i organizatorów w historii. Nieustępliwie podważał autorytety oraz nigdy nie przepraszał za to, kim był, w co wierzył i kogo pragnął. Przeszedł do historii, po czym świat o nim zapomniał.

„Rustin” to film wyreżyserowany przez George’a C. Wolfe’a, zdobywcę nagrody DGA oraz pięciokrotnego laureata nagrody Tony, z uhonorowanym nagrodą Emmy Colmanem Domingo w roli głównej. Ukazuje życie wyjątkowego człowieka, który wraz z Martinem Lutherem Kingiem Jr., Adamem Claytonem Powellem Jr. i Ellą Baker odważył się marzyć o lepszym świecie i zainspirował ludzi do marszu ku wolności.



„Święta rodzina”, sezon 2. (serial) – piątek



W drugim sezonie Gloria i jej dzieci nadal starają się utrzymywać pozory idealnego życia — lecz tym razem z porwaną Natalią przetrzymywaną w piwnicy domu oraz małym Lorenzo, który poznał ich prawdziwą naturę.



„Wyznawca 2” (film) – piątek



Kryminalny film akcji Netflix o śmiertelnej wojnie, którą toczy detektyw Won Ho (Cho Jin-woong), nieustannie ścigający pana Lee, z zaginionym Rakiem (Oh Seung-hoon), odnalezionym Brianem (Cha Seung-won) oraz gangsterem o pseudonimie Big Knife (Han Hyo-joo), który przybył z Chin, aby rozwikłać sytuację.



„Uliczka CoComelon” (serial) – piątek



Opowiada o tym, jak słodki maluszek JJ i jego najlepsi przyjaciele Cody, Cece, Nina, Bella i Nico odkrywają świat i przeżywają ważne momenty wczesnego dzieciństwa. JJ po raz pierwszy zwraca się bezpośrednio do najmłodszych widzów, zapraszając ich do wspólnego przeżywania emocji związanych z pierwszą lekcją pływania, wizytą u fryzjera i innymi niezapomnianymi wydarzeniami z dziecięcego świata.



„Ojcowie” (film) – piątek



W tym kameralnym dokumencie poświęconym ojcostwu, braterstwu i męskości pięciu ojców transpłciowych dzieci dołącza do Dennisa Sheparda – ojca zamordowanego studenta geja Matthew Sheparda — podczas weekendowej wyprawy na ryby w Oklahomie. Zarzucając wędki, mężczyźni znajdują nić porozumienia ponad podziałami rasowymi, geograficznymi i pokoleniowymi — bezwarunkową miłość do swoich dzieci.Czytaj też:

Jest zwiastun produkcji w reżyserii Zacka Snydera. Kiedy premiera „Rebel Moon”?Czytaj też:

Bartłomiej Topa jako szlachcic Jan w nowym serialu „1670” Netfliksa. Jest zwiastun i data premiery