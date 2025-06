Marcin Dorociński za młody na Wokulskiego? Nie uwierzysz, kiedy to przeczytasz

Dla większości krytyków i kinomanów zdobywca Złotych Lwów za role w „Rewersie” i „Róży” jest wręcz wymarzonym aktorem do tej roli. Jednak wielu kinomanów, „wychowanych” na wcześniejszych ekranizacjach „Lalki” uważa, że Despero z „Pitbulla” jest stanowczo za młody, jak na przedsiębiorcę ze złamanym sercem z wydanej pod koniec XIX w. powieści Bolesława Prusa.

Marcin Dorociński najstarszym Wokulskim!

Ich obawy i obiekcje można jednak bardzo łatwo rozwiać, jeśli spojrzymy na daty urodzenia jego poprzedników. Fakty mogą niejednego widza zaskoczyć. Marcin Dorociński w czerwcu tego roku skończy 52 lata. Owszem, to młody wiek, ale pewnie mało kto wie, że i tak ma więcej lat na karku, niż mieli jego poprzednicy w owych kultowych ekranizacjach.

Mariusz Dmochowski, który zagrał Wokulskiego w filmie Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 r., miał wówczas zaledwie 38 lat! Jerzy Kamas, odtwórca tej roli w serialu telewizyjnym z 1977 r., był niewiele starszy — miał 39 lat. Żeby było jeszcze zabawniej, powieściowy Stanisław Wokulski ma w czasie akcji książki około 45–46 lat. Urodził się prawdopodobnie w 1832 r., co potwierdzają jego własne słowa w rozmowie z Ochockim, drugoplanowym bohaterem powieści, przedstawicielem młodego pokolenia.

Zatem to właśnie Marcin Dorociński, choć niektórym wydaje się młodszy, wiekiem najbardziej zbliżył się do pierwowzoru z kart „Lalki” Prusa. Zarazem jest najstarszym odtwórcą tej roli. To nie jedyna „wiekowa” ciekawostka związana z głośną produkcją.

Marek Kondrat już „przegonił” wszystkich Rzeckich

Poza Dorocińskim jako Wokulskim, na ekranie zobaczymy Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej oraz Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego. Przed aktorką, która zyskała ogromną popularność jako Jagna w ekranizacji „Chłopów”, główną kobiecą bohaterkę grały: Małgorzata Braunek oraz Beata Tyszkiewicz. Paniom wieku nie będziemy przypominać, ale tu akurat większych sensacji nie ma i wszystko się zgadza. Powiedzmy, że mowa o mniej więcej 30-letniej Izabeli.

Niesamowicie ciekawie zapowiada się natomiast ekranowy Ignacy Rzecki. W tej roli w nowej ekranizacji Marek Kondrat, który po niemal dwóch dekadach zdecydował się na niespodziewany powrót do aktorstwa. Aktor ma 74 lata — to o 17 lat więcej niż Tadeusz Fijewski, ekranowy Rzecki z filmu z 1968 r. oraz o 23 lata więcej niż Bronisław Pawlik, który grał tę samą postać w serialu z 1977 r.

Nie taka „Lalka” stara, jak nam się wydaje

Jak widać, to tylko nam wydaje się często, że aktorzy z dawnych filmów są starsi. Na pewno wpływ na to ma wielu czynników: inna technika filmowa, stylizacje z epoki, nie tak wyrafinowana charakteryzacja, czy techniki upiększające, z jakimi mamy obecnie do czynienia niemal na każdym kroku. To także efekt psychologiczny. Oglądając „stare” filmy, widzimy podświadomie „starych” aktorów. Nawet jeśli metryka temu przeczy.

Jedno jest pewne — choć Marcin Dorociński wygląda młodo, to wiekiem idealnie trafia w wymagania roli. Widzowie mogą już tylko odliczać dni do premiery nowej „Lalki” w reżyserii Macieja Kawalskiego, która ma być wiernym, ale i świeżym spojrzeniem na literacką i filmową klasykę.

